Aznar aviva el fuego: "Si pactas con delincuentes, no te extrañes acabar en la cárcel porque es tu ambiente"

Es habitual que los expresidentes participen en los congresos de sus partidos pero el PP ha buscado esta vez la foto con toda la intención. Frente a un Pedro Sánchez que tiene en Felipe González un duro crítico, Feijóo aparece rodeado y elogiado por los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Y este ha sido el mensaje de la primera jornada del 21 Congreso Nacional del PP que se está celebrando.

Feijóo ha subido al escenario, no estaba previsto, para agradecerles y apoyo de defender su legado y ambos ex presidentes, cada uno en su estilo, han puesto el resto. Aznar, que ha intervenido antes por riguroso orden cronológico como ha dicho Feijóo hasta en tres ocasiones (¿qué quería dejar claro?). Y ha dejado las palabras más duras, "si pactas con delincuentes, no te extrañes acabar en la cárcel porque es tu ambiente", ha dicho en medio de una gran batería de críticas. A pesar de ello, ha llamado al PP a conseguir el respaldo necesario para conformar una "mayoría nacional ancha, a derecha e izquierda", que le permita trascender sus siglas y gobernar el país, una vez ganada la investidura para el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Vestido de claro y leyendo su intervención, Aznar ha advertido contra las revanchas, "no venimos a hacer lo mismo que el sanchismo", "no venimos a practicar un sectarismo de distinto color", ha insistido pidiendo a sus compañeros que trabajen para lograr la confianza; "la confianza se otorga y se merece, hay que concentrar en nuestras siglas la confianza de una mayoría nacional ancha a derecha e izquierda para conseguir un objetivo que rebasa nuestras siglas". Es más, ha abogado por compartir el espíritu del país, "más allá de nuestras siglas".

"Después de de decir lo que quería decir, me he quedado bastante a gusto", ha dicho al final de su intervención.

Tras él, Mariano Rajoy ha hablado incluso de la "moción" (sin pronunciar la palabra censura) que lo desalojó del Gobierno. Con su estilo socarrón ha afirmado que se están viendo "cosas disparatadas" y ha aprovechado para ajustar algunas cuentas. Eso sí, sin revanchas. "La situación política de España es mala, muy mala. Todos los saben sobre todo quienes nos han traído hasta aquí. Quien perdió las elecciones entregó a España a partidos que representan a una mínima parte y de ese pacto indigno, vino todo".

"Cuando tuvimos problemas endurecimos las leyes, ellos con un agujero negro, hacen leyes para reducir la independencia judicial; no somos iguales", ha reflexionado para criticar al Tribunal Constitucional de una manera directa. "El Tribunal Constitucional es competente para decir si una ley se ajusta o no a la Constitución pero no para aprobar leyes que lleven a una mutación constitucional sin precedentes".

"Con nosotros, los trenes funcionaban. ¡Y llegaban en hora!". Era su guinda para la jornada.