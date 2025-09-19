Feijóo y Aznar acusan a Sánchez de usar "la violencia" "y "el conflicto sin límites" para ocultar "su corrupción y su incompetencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ex presidente del Gobierno José María Aznar han coincidido este viernes en atacar con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar en beneficio propio "la violencia” durante el acto de clausura del Campus FAES 2025.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que en España gobierna "una ineptocracia corrupta" y ha alertado de que un "sanchismo terminal" es "muy peligroso". Además, y tras los disturbios en La Vuelta por las protestas propalestinas, ha pedido tener "mucho cuidado" con un poder "dispuesto a ser "rehén de la violencia" y a "ocupar según convenga o simultaneamente el papel de policía y el de agitador callejero".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien también ha acusado a Sánchez de buscar el "conflicto sin límites" e intentar "cronificar" la "conflictividad" con el objetivo de que los españoles se "olviden" de "su corrupción, sus mentiras y su incompetencia". Tras asegurar que "la violencia es el último recurso de un incompetente", ha avisado que el PP no se va a "callar" ante lo que está pasando.

Aznar ha afirmado que "se vislumbra un sanchismo terminal". "Y por eso mismo, como todo lo que es terminal, peligroso, muy peligroso. Si no le importa gobernar sin el Parlamento, le dará igual quedarse sin mayoría cuando colapse definitivamente el apoyo de uno o varios de sus socios", ha manifestado.

Además, después de los incidentes en la Vuelta por las protestas propalestinas, ha señalado que cuando un Gobierno "alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios violentos, es que ese Gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder".

Un Gobierno "sin lucidez ni coraje"

Por eso, ha dicho que "mucho cuidado con un poder dispuesto a ser "rehén de la violencia" y a "ocupar según convenga o simultáneamente el papel de policía y el de agitador callejeros". "La España de Sánchez es ya un rosario de paradojas insufribles", ha aseverado.

Aznar ha afirmado que en el Gobierno de Sánchez no hay "ni lucidez, ni coraje". "Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta. Un Gobierno dedicado a enfrentar a los españoles entre sí acaba siendo, necesariamente, una fuente de desorden", ha aseverado, para añadir que España "hoy no funciona ni económica ni institucionalmente".

Feijóo acusa a Sánchez de "buscar el conflicto sin límites"

En la misma línea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de buscar el "conflicto sin límites" e intentar "cronificar" la "conflictividad" con el objetivo de que los españoles se "olviden" de "su corrupción, sus mentiras y su incompetencia". Tras asegurar que "la violencia es el último recurso de un incompetente", ha avisado que el PP no se va a "callar" ante lo que está pasando.

"Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno a la desesperada ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible", ha dicho, para subrayar que Sánchez busca ese "conflicto sin límites porque sabe que España apuesta por el cambio".

Así se ha pronunciado en la clausura del Campus FAES 2025 junto al expresidente del Gobierno José Maria Aznar, en el que previamente ha intervenido también el director de la fundación y eurodiputado, Javier Zarzalejos. Al acto han asistido varios miembros del comité de dirección del PP como Ester Muñoz, Esteban González Pons o Juan Bravo, así como la exministra María Dolores de Cospedal.

El PP no se va a "callar"

Feijóo ha afirmado que el "guión" que sigue Sánchez llamando a la "tensión" y a la "división" de la sociedad no es "original", recordando las declaraciones en el pasado del expresidente catalán Joaquim Torra con su 'Apreteu' o del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconociendo que les convenía "la tensión". "La violencia es el último recurso de un incompetente. Pues bien, me temo que lo que vive hoy España confirma esta sentencia", ha aseverado.

El líder del PP ha señalado que se trata de "mantener a toda consta la conflictividad". "Es su único combustible y para ello aprovechan cualquier circunstancia, y digo cualquiera", ha indicado, para dejar claro que el PP no se va a "callar" aunque es llamen "fachas" o "escorados" porque "nada de lo que está pasando en España es normal" y el PP va a decirlo "con toda claridad y con toda intensidad".

Tras asegurar que España necesita "un Gobierno, un liderazgo y un proyecto", el líder de PP ha asegurado que su compromiso es que "España no se quede atrapada en la pelea de unos contra otros" porque "no está condenada al enfrentamiento, ni tampoco a la decadencia".

"Allá quienes se quieran dedicar únicamente a jalear los líos. Allá quienes carezcan de soluciones. Yo no me pienso achantar ante el Gobierno que tenemos, pero también cumpliré mi deber de decirle a todos los españoles que este país tiene condiciones suficientes para no dejarse arrastrar", ha manifestado, para añadir que Sánchez no tiene derecho a "llenar España de muros".