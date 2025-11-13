Ayuso replica a Vox sobre inmigración: "Alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger sus cosechas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a Vox por su estrategia en materia de inmigración y ha replicado a la formación de Santiago Abascal que "alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas".

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha defendido una inmigración "ordenada", vinculada al trabajo, donde se cumpla el orden en las fronteras que, ha recordado a Vox, no son competencia de la Comunidad de Madrid.

Frente a las críticas de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que ha calificado de "cosmopaleta" la estrategia de la presidenta de la Comunidad madrileña de promover que en Madrid "caben todos los acentos" provocando, en su opinión, que no haya viviendas para los madrileños, Díaz Ayuso ha afirmado que los ciudadanos van donde hay "oportunidades".

"Evidentemente lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", ha expresado.

Díaz Ayuso ha acusado a Vox de "ofender" a los hispanos por hablar de forma despectiva de Miami, tras las críticas del partido de Santiago Abascal a sus viajes, y de vivir "contra el Partido Popular" y trabajar para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y ha remarcado que su responsabilidad es hacer de la Comunidad de Madrid "un lugar próspero de oportunidades libres, donde los ciudadanos vengan a trabajar".