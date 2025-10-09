Ayuso rechaza la lista de médicos objetores: "Váyanse a otro lado a abortar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid que se niega a hacer una "lista negra" de médicos objetores y pide a la izquierda que se vayan "a otro lado a abortar".

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", ha remarcado Díaz Ayuso, quien ha reiterado que "nunca, nunca" va hacer una "lista negra" de médicos y ha añadido "¿les parece poco?; pues váyanse a otro lado a abortar".

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", ha dicho Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña.

La presidenta ha insistido en que para ella esos datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.

De este modo, el Ejecutivo regional se ha posicionado ante la reclamación por carta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la creación de un registro de objetores que ha reclamado a Isabel Díaz Ayuso, igual que a sus homólogos de Aragón, Asturias y Baleares.

Ayuso ha defendido que la creación de una lista de objetores "pone en peligro" derechos de los médicos según la Constitución, en base al "derecho a la vida" y "la libertad ideológica de religión", al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el código de odontología médica o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha dicho.

Además, ha pedido a Más Madrid que pregunten "a sus amigos de Hamas o el mundo musulmán qué opinan del aborto", del mismo modo que la homosexualidad o la transexualidad.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha incidido en que "aquí todo el mundo aborta", también las mujeres de derechas, y le ha preguntado a Ayuso si solo quieren que lo hagan las que tienen el "privilegio" de poder pagarse un viaje a Londres.

Bergerot ha advertido a Ayuso de que "el último" que se "atrevió" con el derecho al aborto en España fue Alberto Ruiz Gallardón (ministro de Justicia entre 2011 y 2014, que cesó tras intentar modificar la ley), y tuvo que "hacer las maletas" ante el movimiento feminista.

Critica por el decreto de universidades

Además, Ayuso ha criticado este jueves a los "caraduras" de la izquierda que "cargan" contra las universidades, tras el último real decreto aprobado para crear nuevos centros, y solo se dedican a hacer "cátedras fantasma".

"Hablan de la pública cuando la Complutense, perjudicada, tiene que hacer sentar a la mujer de su jefe (Begoña Gómez)", ha lanzado la presidenta desde la Asamblea de Madrid, después de que la Universidad Complutense de Madrid se haya personado como perjudicada en el caso Begoña Gómez al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle "causado un perjuicio económico".

También ha censurado la líder del Ejecutivo madrileño a un Gobierno de España que carga contra las eléctricas o las nucleares, mientras se avisa de que "va a haber otro apagón", algo que ha relacionado con las "chapuzas Sánchez".

"¿Qué dicen ustedes? ¿Que van a acabar con la prostitución? Hombre, cuando todos sabemos lo que ha supuesto para ustedes la prostitución a todos los niveles, no nos den acciones de feminismo", ha afirmado.

Considera Díaz Ayuso que esta semana solo ha faltado que el PSOE hable "del veganismo" porque se han puesto en circulación "las chistorras", haciendo alusión al lenguaje utilizado en el 'caso Koldo'. A ello, ha añadido que la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, es "la Patxi López" de la Cámara regional al justificar "pagos en metálico" de su partido. "Llevan una semana sobre-saliente", ha incidido.

Por su parte, la portavoz socialista ha asegurado que Ayuso representa "todo lo que no funciona" en Madrid. "Usted es ese vagón de metro que basta las trancas sin climatizar, es ese millón de personas que está lista de espera y usted es de esos protocolos que sentenciaron a 7.291 personas", ha lanzado.

Por ello, le ha pedido que elija por una vez "dignidad en vez de codicia", además de afirmar que la presidenta representa "la ley de la selva en materia de vivienda y el estrangulamiento de las universidades públicas".