Una avería en el Falcon obliga a Pedro Sánchez a regresar a Madrid y participar por videoconferencia en la reunión sobre Ucrania

El avión oficial en el que viajaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia París ha sufrido una avería en pleno vuelo que obligó a regresar a Madrid. Sánchez tenía previsto asistir este jueves a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, pero finalmente intervendrá por videoconferencia.

Según ha informado el Ejecutivo, la incidencia técnica impidió al jefe del Gobierno estar presente físicamente en el encuentro, en el que también participan otros líderes internacionales de manera telemática, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer ministro británico, Keir Starmer.

El Falcon que transportaba a Sánchez y a su delegación había despegado poco antes de las 8:30 horas desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Aproximadamente una hora después, y tras detectar el problema en el aire, la aeronave aterrizó de nuevo en Torrejón. La reunión en la capital francesa estaba programada para las 10:30 horas.

Viaje previo a Londres

El presidente del Gobierno regresó este miércoles de Londres, donde mantuvo un encuentro con Starmer. Ambos dirigentes firmaron un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, antes del viaje frustrado hacia París.

Un encuentro clave sobre Ucrania

La Coalición de Voluntarios por Ucrania, integrada por 35 países, se reunió este jueves en un formato híbrido, con líderes presentes en París, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros conectados en remoto.

El objetivo de la cita es examinar los avances en las garantías de seguridad para Ucrania y valorar las consecuencias derivadas del rechazo de Rusia a aceptar un proceso de paz.

Lo cierto es que Sánchez podrá seguir la reunión en directo por vía telemática, como estaba contemplado para otros participantes.