La Audiencia de Madrid ordena revisar el archivo del caso por el muñeco de Pedro Sánchez

Madrid/La Audiencia de Madrid ha ordenado revisar el archivo de la causa por el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una protesta ante la sede del PSOE durante la pasada Nochevieja contra la amnistía a implicados en el proceso de independencia de Cataluña.

En su resolución la Audiencia Provincial estima parcialmente los recursos de la Fiscalía, el PSOE y la representación procesal de Pedro Sánchez contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid de archivar las diligencias, que fueron abiertas por supuestas amenazas graves e injurias dirigidas al presidente del Gobierno ente la sede socialista en la calle madrileña de Ferraz.

La Audiencia ordena al Juzgado que revise los hechos denunciados evaluando su posible calificación como delitos de amenazas graves contra el Gobierno de la nación, entre otros, así como la competencia judicial aplicable, informa el PSOE.

La investigación se inició tras un atestado policial que denunciaba acciones como "amenazas explícitas, insultos y actos simbólicos de violencia".

Entre ellos "la 'ahorcadura' y el 'apaleamiento' de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, acompañados de proclamas como '1,2,3 colgadlo de los pies', 'psicópata', 'hay que quemar Ferraz' y otras pronunciadas a través de un megáfono como 'Sánchez a prisión'".

En su decisión del pasado 15 de febrero el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid archivó la causa asegurando que "la falta de educación no es delito" y que las expresiones vertidas ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia.

Además, sostuvo que "lo lógico" es que "aquellos que discrepan de un partido" puedan protestar ante la sede del mismo.

El PSOE aludió a la persecución política durante la dictadura

En su denuncia, de casi 60 páginas, el PSOE apuntó a un posible delito de incitación al odio por ideología política. Como este tipo penal solo puede aplicarse si se ejerce contra colectivos vulnerables, argumentaron que el PSOE fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil.

Además, incluyeron otros posibles delitos, como incitación a la violencia y al magnicidio; injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo; injurias y amenazas graves al Gobierno de la nación; amenazas al presidente del Gobierno y al PSOE y sus militantes como colectivo social -con agravante de discriminación ideológica-; delito de reunión o manifestación ilícita; o desórdenes públicos, siendo este último el que puede acarrear la mayor pena: cinco años de prisión.

Recurso contra el archivo

La Fiscalía, el PSOE y la representación de Pedro Sánchez argumentaron en su recurso que los hechos podrían constituir delitos graves, incluyendo amenazas e injurias graves contra el presidente de la nación y de odio.

Además, sostienen que el caso debería ser instruido por la Audiencia Nacional dado que afecta a altos cargos del Estado y al Gobierno.

Tras conocerse que la Audiencia de Madrid ordena revisar ese archivo, el PSOE ha asegurado que continuará velando "por la protección de la integridad de las instituciones", así como por "el respeto hacia quienes ocupan cargos públicos, y nuestros representantes, garantizando que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la democracia y el Estado de derecho".