La Audiencia de Badajoz envía al banquillo al hermano de Sánchez y al secretario general del PSOE extremeño

La Audiencia de Badajoz envía al banquillo al hermano de Pedro Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura.

La Audiencia Provincial de Badajoz ratificó la decisión de la juez instructora y envía al banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en las supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz.

La Sección Primera de la Audiencia de Badajoz rechazo los recursos de Sánchez y Gallardo de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedman. El Ministerio Público y los once investigados presentaron recursos contra el auto de procesamiento.

Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción del procedimiento -la investigación se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias- en procedimiento abreviado.

En su auto de transformación, Biedma decidió procesar a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.