Aldama reclama al Supremo que analice el móvil incautado por la Audiencia Nacional para probar sus contactos con "altos cargos del Gobierno"

El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha solicitado este miércoles al instructor del Tribunal Supremo (TS), el magistrado Leopoldo Puente, que analice el contenido del teléfono móvil incautado por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz en el marco de otra causa, la referida a un presunto fraude en el sector de hidrocarburos, para probar sus presuntos contactos con "altos cargos del Gobierno".

Así se ha expresado en un escrito, en el que incluye pantallazos de los contactos guardados en su teléfono móvil del entonces presidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la en ese momento ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

También incluye los de Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; Juan Manuel Serrano Quintana, ex jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ex presidente de Correos; y de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF.

La defensa asegura que "en todos los contactos" a los que ha hecho referencia "se contienen comunicaciones por la vía de Whatsapp, relevantes para la presente causa especial, y que corroborarán muchos de los extremos relatados por Víctor de Aldama en su declaración" voluntaria del pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Pero indica que, "para acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargos del Gobierno", es necesario "acceder al terminal del teléfono intervenido" por Pedraz en la causa sobre la presunta trama de hidrocarburos, donde De Aldama también consta como investigado y por la que llegó a estar en prisión provisional.

En consecuencia, interesa al instructor del Supremo que le pida a Pedraz que copie el contenido de ese teléfono móvil y después le envíe el propio terminal "a los efectos de poder acceder al contenido de los distintos Whatsapp, que se dejan mencionados en este escrito y cuyo acceso está restringido con una clave de seguridad".

Intentó organizar un encuentro con Sánchez

En ese mismo escrito relata que "trató de organizar un encuentro entre Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural, patrocinador principal del Club de Futbol Zamora", y Sánchez para exponerle "las necesidades de inversión en la provincia de Zamora".

Según la defensa, "Aldama remitió por email a Koldo García la carta de contestación firmada por Iván Redondo, (entonces) director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno", en la que declinaba la reunión pero le informaba de que remitía el asunto a los ministerios de Transportes, entonces a cargo de José Luis Ábalos, y el de Ribera "para que tengan conocimiento directo de las cuestiones que plantea".

"Sin querer expandir indebidamente el elenco de altos cargos relacionados con Víctor de Aldama y el grado de penetración en instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez", la defensa añade que también se mantuvo "una relación especial" con Serrano Quintana, "a través del cual se mantuvieron múltiples conversaciones de interés".

En este sentido, asevera que De Aldama "fue el cauce para encuentros de negocio de personas próximas al presidente del Gobierno" y aporta como supuesta prueba un correo electrónico enviado por el empresario Rosauro Varo a Serrano Quintana y con copia a él mismo. A su juicio, eso demuestra que "obviamente no era una persona desconocida para el Gobierno".

En el referido email, del 20 de noviembre de 2020, Varo habla de un encuentro previo en el que se habrían conocido y hablado de una "solución de purificación de aire".