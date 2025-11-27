Aldama, tras declarar en la Audiencia Nacional: "El ministro Torres debería estar bastante preocupado"

El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha declarado este jueves al salir de su comparecencia en la Audiencia Nacional (AN) que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "debería estar bastante preocupado", después de declarar ante el juez Ismael Moreno que se reunió en plena pandemia con el entonces presidente del Gobierno canario para hablar de la compra de mascarillas y test.

Según fuentes jurídicas, así se ha pronunciado Aldama ante el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que en esta ocasión le ha llamado a sede judicial para preguntarle sobre los contratos de material sanitario adjudicados a empresas de la presunta trama por parte del Gobierno canario de Torres. "Debería estar bastante preocupado", ha dicho Aldama en declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que ha aportado pruebas.

Aldama, que ha llegado sobre las 09:50 a la Audiencia Nacional en medio de una gran expectación mediática, ha comparecido ante el juez el mismo día que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial comparecen ante el Tribunal Supremo para que revise sus medidas cautelares. Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión para el ex dirigente socialista. Koldo, al que también espera mañana la Audiencia Nacional, está citado a las 12:30 en el alto tribunal.

Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama.

El presunto conseguidor ha llegado a la declaración después de que el juez acordara esta misma semana entregarle una copia del contenido de dos dispositivos móviles que le fueron intervenidos por la Guardia Civil.

Tanto Koldo como Aldama, que figuran como investigados desde que estalló la causa en febrero de 2024, ya han comparecido en ocasiones anteriores ante el juez por los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes a la misma empresa.

Ambos ya están procesados por el Supremo, Ábalos, por esa rama de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exasesor 19 años y medio de cárcel y 7 años para Aldama, ya que valora su confesión, mientras que las acusaciones populares que lidera el PP reclaman 30 años para Koldo y lo mismo que el fiscal respecto al empresario.