Ábalos defiende que los sobres del PSOE eran para reembolsar gastos anticipados y niega sobresueldos

El ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que los sobres con dinero entregados por el partido corresponden al reembolso de gastos anticipados y ha negado por tanto que sean sobresueldos en efectivo.

Ábalos ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio, que desveló gastos de 95.000 euros en efectivo de procedencia sin identificar y detectó pagos en efectivo de Ferraz en sobres con el logotipo del PSOE.

Los investigadores pusieron también el foco sobre la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de "chistorras", "lechugas" o "folios" para referirse a distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil.

Ábalos, que pedía "cajas de folios" según los mensajes interceptados por los investigadores, ha asegurado que hablaba en sentido literal y se refería al papel que necesitaba para la impresora del despacho que tenía en su residencia oficial, según ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Además ha subrayado que él y su entonces asesor Koldo García no eran los únicos que recibían esos sobres, sino que era el modo habitual en que el partido pagaba a todas las personas del PSOE que tenían derecho pasar gastos. En ese sentido, ha precisado que en esa época ningún dirigente tenía tarjeta de crédito sino que adelantaban pagos y después la gerencia los devolvía.

"Obviamente no es un sobresueldo, es una fantasía, una campaña para intentar hacer una Gürtel del PSOE con comisiones ilegales que luego revertían en sobresueldos. No hay nada de eso", ha asegurado.

Respecto a los 95.000 euros de procedencia dudosa detectados por la UCO, Ábalos asegura que puede acreditar la procedencia de todo el dinero y considera que este informe demuestra que no existen las "comisiones millonarias" de las que se hablaba.

A su juicio, en este informe no hay pruebas de las comisiones ni tampoco de la vinculación con quien pudiera pagarlas. "Eso no lo observo, voy a mantener mi inocencia como hasta ahora", ha apuntado.