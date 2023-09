Sémper apela a toda la Cámara para apoyar a Feijóo en la investidura

El portavoz del PP y vicesecretario de Sociedad y Cultura Abierta, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que llevan demasiado tiempo "conjugando los intereses de los independentistas" y hablando de "amnistía, referéndum de independencia" o "ruptura", por lo que ha defendido que en el Congreso "se vuelva a hablar de lo que importa a la mayoría de los españoles". Por eso, ha señalado que ante ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PP apela a toda la Cámara para volver a defender la "igualdad entre todos los españoles".

"España es un país que no merece vivir angustiado ni preocupado, merece vivir con ilusión de futuro. Y nosotros no apelamos a uno, dos, tres o cuatro diputados del PSOE, apelamos a toda la Cámara, a todos aquellos que hasta hace bien poco compartían esta idea", ha declarado Sémper en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. En este sentido, ha indicado que hasta ahora a PP y PSOE les "unía" esa idea de "la igualdad entre todos los españoles" pero "hoy desgraciadamente el Partido Socialista, al menos Pedro Sánchez, no lo comparte".

Sémper ha reconocido que el acto de protesta contra la amnistía "desbordó" la previsión del PP sobre participación, a pesar de que en el partido eran "conscientes de que había mucha voluntad de participar" y "de salir a la calle", manifestando "preocupación por un lado y también esperanza por otro". "Y es verdad que desbordó nuestras predicciones, por ser honestos porque nunca en la historia de la democracia española un acto de partido ha congregado a tantas decenas de miles de personas y ayer las calles de Madrid pues fueron ejemplo de eso, de las ganas y de la necesidad de decir también en la calle que lo que pretende hacer Pedro Sánchez es inaceptable", ha enfatizado.

Discuros de Feijóo

En cuanto al discurso de investidura que Feijóo pronunciará este martes en el Congreso, Sémper ha indicado que "va a ser un discurso de estadista más que de político", dejando claro que no aspira a llegar a la Presidencia del Gobierno "a cualquier precio". Además, ha avanzado que Feijóo expondrá que hay que reformar el país y "afrontar los retos" que tiene por delante, resaltando además la idea de unidad entre los españoles y de concordia.

"Basta ya de pegarnos, basta ya de tirarnos los trastos a la cabeza, basta ya de hacer que la gobernabilidad de España descanse sobre quienes no tienen un proyecto para España", ha asegurado, para añadir que el líder de su partido quiere reflejar que "hay otra forma de hacer política" pensando en los intereses generales del país. Ante las negociaciones del Gobierno con los independentistas Sémper ha señalado que "lo llamarán amnistía o lo llamarán otra cosa" pero ha subrayado que "a que a nadie le queda ninguna duda de que en estos momentos toda la maquinaria del sanchismo está puesta al servicio de satisfacer a las exigencias de los independentistas".

Lenguas cooficiales

En cuanto al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, después de que el martes pasado usara párrafos en euskera y provocara malestar en el PP, Sémper ha indicado que "el vínculo del Partido Popular con las lenguas cooficiales es inequívoco" y ha destacado que por ejemplo en Galicia, donde el PP gobierna, "la existencia de lenguas cooficiales es un elemento cohesionador, no es un elemento de disputa ni un arma arrojadiza entre unos y otros".

"Nosotros defendemos que las lenguas cooficiales, por lo tanto, no son patrimonio de los independentistas, no son patrimonio de los nacionalistas. Lo que defendemos es que una cosa es la lengua y otra cosa son las políticas lingüísticas", ha proclamado. En este punto, ha denunciado "el atropello" que tuvieron la semana pasada en el Congreso con la reforma del Reglamento para usar las lenguas cooficiales, ya que, a su juicio, lo que se pretende es "borrar lo común" y "la lengua común de todos, que es el castellano".

Sémper ha dicho que él uso el euskera en unos párrafos para evidenciar que era algo que ya se permitía en el Congreso. "A mí nadie me va a quitar, al Partido Popular nadie le va a quitar la bandera también de la cooficialidad de las lenguas. Lo que tampoco vamos a renunciar es a la defensa de lo común, de lo que nos une también el castellano y singularmente en el Congreso", ha sentenciado