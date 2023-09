Pedro Sánchez no interviene en la investidura de Feijóo

Pedro Sánchez ha decidido no intervenir, por ahora, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno en funciones y aspirante socialista ha optado por que sea otro diputado quien responda a Feijóo. Óscar Puente, ex alcalde de Valladolid y uno de los sanchistas de la primera hornada, ha contestado a Feijóo con un discurso duro y cómico en el que le ha afeado al candidato del PP que la lista más votada no se haya respetado en muchas instituciones, como el Ayuntamiento de donde procede el parlamentario. "De ganador a ganador", ha llegado a decirle Puente, que fue el más votado en Valladolid, aunque no gobierna gracias a un acuerdo entre el PP y Vox.

El portavoz del PSOE ha acusado a Feijóo de buscar un 'tamayazo', una compra de voluntades de diputados socialistas para votar al PP. "No ocurrirá, pierda toda esperanza", le ha dicho. "No pierda traidores ni desertores para pasearlos por las tertulias, ellos ya no tienen apoyos", ha indicado Puente. "Este PSOE no es ya de sus dirigentes, es de sus militantes y, por tanto, del pueblo", ha señalado.

Hasta ahora, lo habitual en las sesiones de investidura es que hable cada uno de los líderes de los grupos parlamentarios. Sánchez ha roto este esquema.

A lo largo de esta tarde, también intervendrá el líder de Vox, Santiago Abascal. Feijóo podrá responder a cada uno de ellos. La primera votación de la investidura se celebrará mañana miércoles.