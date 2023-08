El PP explorará posibles apoyos en el PSOE y no da por perdido al PNV

El PP sigue insistiendo en explorar al máximo las posibilidades para que Feijóo sea investido. Admite que es muy complicado conseguir los cuatro escaños que le faltan (tiene asegurados 172) pero no va a dejar de intentarlo. Y da sus argumentos.

El primero, el más importante para los populares, es la apelación al PSOE, y en concreto a diputados socialistas más sensibles con los pactos con independentistas y nacionalistas. El vicesecretario de Cultura del PP y portavoz, Borja Sémper, aseguró que, en una situación como la actual, en la que también está en juego la imagen de España en el exterior, lo deseable sería que “los dos grandes partidos superáramos nuestros legítimos intereses partidistas y nos pusiéramos de acuerdo en una agenda transversal transformadora” para afrontar los retos futuros.

Semper e reafirmó en su llamamiento a diputados socialistas a que apoyen la investidura de Feijóo, que hizo extensible a todo el partido y “al resto de formaciones políticas que tienen vocación de Estado”. El portavoz popular matizó que este llamamiento no va dirigido “a diputados díscolos” porque no el PP no quiere “jugar a jueguecitos raros” sino a quienes, “también dentro del PSOE comparten la idea de que las alternativas que hay no son buenas”.

“A mí me parece la mejor de las opciones posibles en un escenario como el actual, que haya más grandeza y menos política partidista”, insistió. Pero reconoce que es “complicado”, dada la voluntad manifestada por el PSOE y que puede el PP puede estar siendo “bisoño” en este punto. Sánchez, de hecho, ha manifestado su voluntad de optar a la presidencia y reunir apoyos, entre ellos los de PNV, Bildu, ERC y Junts.

La segunda vía que va a explorar es el PNV. A pesar de que los nacionalistas vascos dijeron no a Feijóo al día siguiente de las elecciones, algo que han reiterado cada vez que han tenido oportunidad, el PP no ceja en el empeño y no los descarta.

“No termina la procesión hasta que no pase el último cura”, aseguró ayer Sémper en una entrevista en Radio Euskadi. El dirigente popular se centró, sobre todo, en el gran argumento de PNV para ni siquiera negociar nada con el PP:su rechazo a entrar en cualquier ecuación con Vox, y el partido de Abascal ya anunciado su apoyo al PP. “en la ecuación que está dibujada hoy sobre el papel no está Vox”, refutó Semper. “El objetivo es la conformación de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y conformado en exclusiva por ministros y ministras nombrados por Feijóo, que pertenecen al PP o que están en su órbita ideológica. No hay ningún escenario en el que haya una ecuación de un gobierno conformado por el PP y Vox”, reiteró. “En este caso concreto, no es tan relevante que te vayan a votar, sino que condicionen el Gobierno”, precisó.

En cuanto al voluntad manifestada por los el PP de hablar también con Junts, Sémper lo enmarcó en la “normalidad institucional” que el PP quiere recuperar aunque también reconoció que ambas formaciones tienen posturas antagónicas “Eso hace muy difícil, por no decir imposible, cualquier tipo de acuerdos”, ha admitido, “pero vamos a hablar con normalidad institucional”. Por su parte, el secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, aseguró que su formación “habla” con el grupo de JxCat en el Congreso. Y precisó: “Hablamos, no negociamos”.

Enfado en el PSOE

En el PSOE no ha sentado nada bien que el PP apele a miembros de sus filas para que voten a Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, pidió al PP que dejen de hacer “llamamientos al transfuguismo” de los diputados socialistas.

“Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a los diputados del PSOE”, afeó también vicesecretaria general de los socialistas durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que insistió además en que el PP tiene que “abandonar estas conductas”.

Para Montero, la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es una “pérdida de tiempo absoluta” para no afrontar “crisis internas” de su formación y se ha mostrado convencida de que no van a conseguir ningún apoyo más. “No han creado condiciones durante la legislatura para producir ningún tipo de acercamiento con ningún grupo político que no sea Vox.Por su parte, la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, calificó de “falta de respeto” el llamamiento de Sémper. Confió en que “los diputados del PP escandalizados por el respaldo de un partido que niega la violencia machista o que se ausenta de las pancartas cuando se produce un crimen machista, recapaciten sobre respaldar y formar parte de un Gobierno que cuenta con semejantes apoyos”.

Por último, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, consideró “inaceptable” que el PP intente buscar la “traición” de diputados socialistas.