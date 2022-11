Olona arranca el viernes con su nuevo proyecto

La ex diputada de Vox y ex candidata a la Junta de Andalucía Macarena Olona presentará el próximo viernes en la sede de la Casa América de Madrid su nuevo proyecto tras la salida del partido de Santiago Abascal.

"El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno", publica en su cuenta de Twitter la ex diputada. El tuit lo acompaña de un vídeo, en el que parece pronunciar un mitín y dirigirse al público, exclamando: "No se atrevan a hablar en nuestro nombre". Instantes después, las manillas de un reloj avanzan como indicando la cuenta atrás de la presentación de su proyecto.

"Porque nosotros entendemos al hombre como complementario y no como enemigo. Porque defiendo a la familia con muchísimo orgullo", dice Olona.

"El hombre no mata, matan asesinos; el hombre no maltrata, maltrata el maltratador. Nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo", prosigue su discurso.

"Libre, española, madre, hija y hermana"

Y concluye: "Soy libre, soy española, soy madre, soy hija, soy hermana... Como mujer y como madre afirmo, y es un honor hacerlo, que la violencia no tiene genero señorías", apostilla.

Olona formalizó el pasado mes de julio su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados, tras firmar y recoger su acta como diputada en la Cámara andaluza, donde fue designada portavoz del grupo parlamentario Vox.

El 3 de agosto renunció a su acta de diputada de Andalucía por motivos de salud.

Y justo un mes después empezó el Camino de Santiago, "recuperada" de la enfermedad que le hizo apartarse de la política y con ganas nuevamente de "servir a los españoles".

En septiembre, hizo un llamamiento en redes sociales a la unidad del partido frente a quienes quieren sembrar su división "aunque estén dentro", un mensaje respondido desde Vox que dio por cerrada la puerta al regreso de la exdiputada.

El pasado día 28, la exdiputada fue preguntada si tenía miedo de que Vox intentase mediar en la gente que quisiera entrar en su partido, y, aunque señaló que no lo tenía, evitó pronunciarse sobre si su proyecto era precisamente crear una nueva formación.

Olona había asegurado que no lideraría ningún partido político, a pesar de tener la financiación y de haber escuchado las voces que le habían pedido que diera un paso al frente, y a pesar de estar en disposición de poder hacerlo.