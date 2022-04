Juanma Moreno entroniza a Núñez Feijóo

Juanma Moreno ha entronizado a Alberto Núñez Feijóo, y el nuevo presidente nacional del PP le ha devuelto al andaluz su contribución a esta coronación en forma de una nueva dirección de marcado acento sureño. Feijóo, que dejará de ser presidente de la Xunta de Galicia en las próximas semanas, será elegido este sábado en Sevilla líder del PP, en sustitución de Pablo Casado. Los dirigentes populares han suspirado aliviados este viernes de congreso, atrás se queda una dirección que a pocos gustaba, Juanma Moreno sale reforzado de cara a sus próximas elecciones andaluzas y Feijóo se hace con el partido sin ninguna oposición.

Elías Bendodo, consejero de Presidencia, será el nuevo coordinador general del PP, detrás de Cuca Gamarra, la secretaria general, pero además entran otros andaluces en el comité ejectutivo, entre ellos, Loles López. Esta onubense es la secretaria general del PP andaluz, mujer de confianza de Juanma Moreno, quien es miembro nato de esta dirección. Los alcaldes de Carmona, Córdoba y Almería también se incorporan al núcleo ejecutivo.

Es un gallego, tiene una visión de España más plural que algunos de sus antecesores, ha definido al PP como "el partido del centro derecha de España, el partido autonomista y el defensor del Estado del bienestar". Habló en gallego durante un tramo de su discurso, y reclamó que todas las lenguas del país se defienden, no sirven para atacar. En esto, el nuevo líder marca una línea de diferencia frente a Vox.

Pablo Casado, el líder defenestrado, ha sido enterrado, en lo político, de un modo poco español, bien, pero con frialdad, con unas pocas menciones por parte de los oradores, sin un gran homenaje y con la proyección de un video muy breve, aunque sí ha intervenido ante el plenario. José María Aznar se refirió a él de modo cariñoso, no tanto Mariano Rajoy, que le nombró, aunque a quien se deshizo en elogios fue a Feijóo, para quien pidió: "Sólo os pido que le apoyéis como a mí, pero no más". El PP ha perdido un gran orador. Y un animador. No obstante, el ex presidente gallego sí aconsejó, que, "como gran partido", el PP no debe prescindir de nadie.

En su intervención, Pablo Casado ha revelado que tuvo que escuchar la intervención de Aznar, dedicada en parte a él, "desde donde se me dijo", no en el plenario. A pesar de todo, prometió lealtad a Feijóo, y anunció que dejará su escaño en el Congreso y cualquier responsabilidad en el PP.

Tal como ha explicado una fuente del PP, el problema de Casado, o de su dirección, es que se ha inmiscuido hasta "en quién iba a ser concejal de Ayamonte", este tipo de injerencias llegó a tal extremo que desde Génova se intentó forzar un adelanto electoral andaluz con maniobras poco limpias como la filtración de una grabación de Juan Marín en unos días claves de la negociación del Presupuesto andaluz de 2022. Fue esto lo que llevó a una persona como Juanma Moreno, poco amigo de las disputas internas, a dejar caer a Pablo Casado, cuando éste arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato de su hermano.

"Yo te pido que nunca te olvides de dónde vienes, y vienes de una comunidad autónoma, no te olvides nunca de las comunidades", solicitó Juanma Moreno a Feijóo en su primera intervención en el congreso, en una mesa redonda donde participaron varios líderes autonómicos. Moreno recordó que en Sevilla, hace ahora 32 años, el 1 de abril de 1990, se refundó el PP de Manuel Fraga en manos de Aznar. "En Andalucía, parecía imposible que se acabase con 40 años de socialismo, y desde aquí os quiero decir que en el PP nunca damos nada por imposible", indicó el presidente, uno de los dos grandes ganadores de este cónclave.

Feijóo tiene lo que quería, y Moreno ha recibido el favor en modo de nombramientos: Elías Bendodo será el número tres del PP nacional, coordinador general, sólo detrás de la secretaria general, Cuca Gamarra. Loles López, secretaria general del PP-A; el alcalde almeriense, Ramón Fernández Pacheco; el cordobés, José María Bellido, y Juan Ávila, de Carmona, entran en la dirección ejecutiva nacional. Ávila fue el regidor que plantó cara en el congreso del PP de Sevilla a la actual presidenta, Virginia Pérez, afín a Casado.

Una de las personas que ha recuperado para esta dirección es al madrileño Manuel Cobo, que fuera uno de los opositores a Esperanza Aguirre. José María Romay Beccaría, que fue el mentor político de Feijóo, también estará en la dirección. El nuevo líder del PP revelará qué cargos en concreto ocupan estas personas el próximo domingo. También los nombres de los portavoces en el Congreso y en el Senado.

El ambiente que estos días se vive en el palacio de ferias y exposiciones de Sevilla -Fibes- es del todo festivo. Un discurso tras otro, un nombramiento tras otro y ni un crítico, ningún nostálgico. Durante la mañana del viernes, sólo tres personas se acordaron desde el plenario de Pablo Casado. Quien fuese su número dos, Teodoro García Egea, no ha asistido al cónclave.

El informe de gestión de la dirección saliente, sin embargo, fue aprobado por la amplia mayoría de los congresistas. Sólo hubo un voto en contra. La encargada de leer el informe fue Cuca Gamarra, ya que García Egea había dimitido como secretario general. Se da la circunstancia de que la riojana, ex alcaldesa de Logroño, fue componente de la dirección de Casado, pero ahora será la secretaria general.

El único dirigente que se refirió a la posición de los casadistas ha sido el presidente de Murcia, Fernando López Miras, al reclamar ante el plenario que "no se olvide a nadie". "Hay que contar con todos, no sobra nadie, todos más que nunca", añadió Miras, que fue el menos aplaudido de los presidentes autonómicos que han intervenido en el cónclave. López Miras fue el único barón que le quedó a Pablo Casado en su pugna con Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso se esforzó por pasar desapercibida, tono muy bajo, nada que ver con el que utilizó en Granada

La presidenta de la Comunidad de Madrid se esforzó, esta vez, por no sobresalir, nada que ver con el pasado congreso del PP-A en Granada, cuando levantó al plenario y le pidió a Juanma Moreno que no se arrugase frente a las presiones de Génova. Los organizadores contaban con que quien es otra de las ganadoras, porque, al fin y al cabo, ha sido ella la que propició la defenestración de Casado, pasara casi desapercibida. Y así ha sido, con un tono muy bajo, ante la lectura de unos cuantos folios, sólo apuntó que "este congreso es una respuesta a una crisis que nunca debió existir".

Ni Feijóo ni Juanma Moreno estaban dispuestos a que Díaz Ayuso marcase este congreso. Aunque ambos barones se subieron a la batalla final que inició la madrileña, no son sus seguidoras. Entienden que es necesaria, sobre todo, porque es capaz de atraer mejor que nadie a los votantes potenciales de Vox, y están dispuesto a dejarle su hueco, que creen que es lo que no supo hacer Pablo Casado.