Ayuso califica de "insostenible" la situación del PP: "No puede pasarse por alto ni quedar gratis este perjuicio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que la situación actual del PP es "insostenible" y ha remarcado que considera que hace falta "un giro absoluto".

En respuesta a las preguntas de los periodistas, en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, ha subrayado que si tiene que haber dimisiones en su partido "se tendrá que ver en estos días" pero ha remarcado que lo que "no puede pasarse por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", haberle robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo a su familia".

"Se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años", ha lamentado.

Para la presidenta, "esto no puede pasarse por alto" y "es gravísimo lo que ha sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.

"Mi sitio es Madrid"

Si tiene que celebrarse o no un congreso extraordinario, ha señalado que se tendrá que decidir en estos días pero ha reiterado que ella ya ha dicho que no dará un paso adelante porque su sitio "es Madrid".

"Quien ha intentado ver aquí una guerra de intereses Ayuso-Casado se equivocaba por completo y esta es mi demostración. Mi sitio y mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid", ha subrayado, aunque ha agradecido el apoyo y cariño que le está trasladando la gente en los últimos días.

A su parecer, "tendrá que decidir el PP cuál es el siguiente escenario" y tendrán que pronunciarse todos los barones territoriales y los presidente de los partidos regionales para que el partido decida "qué quiere hacer". Para la jefa del Ejecutivo madrileño, la situación es "insostenible" y considera que cada día que pasa van "a peor", se van "desintegrando". Por ello, ha reclamado "un giro absoluto por el bien de España".

"Nos estamos desangrando"

Ayuso ha reconocido que ahora se abre un "escenario incierto" que debe dirimirse "pronto" porque la situación "es muy grave", porque se están desangrando, porque cada día se hunden en las encuestas y sobre todo porque, al margen del daño que se le han causado a su familia, se le está haciendo también ese daño a la Comunidad de Madrid. "Esto es imperdonable. La situación del PP actual es insostenible", ha manifestado.

"No ha habido una guerra Ayuso-Casado porque nunca he pretendido sustituirle ni quiero estar en su lugar. Mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre", ha reiterado. La dirigente regional ha subrayado que no se va a mover de su "responsabilidad" y ha criticado a los que pretenden dar a entender que la Comunidad de Madrid es poco o le parece poco.