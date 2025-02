71 estrellas Michelin se reúnen para rendir homenaje a un conocido chef

El chef malagueño Dani García ha reunido este lunes en su restaurante Leña Barcelona, inaugurado hace apenas dos meses, a una treintena de cocineros que suman un total de 71 estrellas Michelin, en un homenaje a la trayectoria y legado del prestigioso Joan Roca.

Impulsado por una profunda admiración y el deseo de rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la gastronomía, García ha congregado a colegas y amigos del sector, quienes han viajado desde distintos puntos de España para sumarse a esta emotiva celebración."Su legado no solo se encuentra en los platos que ha creado o en los sabores que han quedado grabados en nuestra memoria, sino también en su manera de ser: un ejemplo de humildad, dedicación y pasión por la cocina", ha destacado Dani García.

Visiblemente emocionado, el chef ha recordado la inquebrantable presencia de Roca a lo largo de su carrera: "Cada vez que me he enfrentado a un reto, él ha estado ahí. Eso es un regalo con un valor incalculable". Para la ocasión, García ha diseñado un menú exclusivo e irrepetible, elaborado a 46 manos por 23 chefs, que incluye 21 referencias a la cocina de Joan Roca, reinterpretadas con el estilo personal de cada participante.

Entre los cocineros que han formado parte del homenaje se encuentran nombres de la talla de Albert Adrià, Andoni Luis Aduriz, Alberto Chicote, Diego Guerrero, Fina Puigdevall junto a sus hijas Martina y Carlota Puigvert, Francis Paniego, Josean Alija, Marcos Morán, Nacho Manzano, Nandu Jubany, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Pérez, Paco Roncero, Paolo Casagrande, Quique Dacosta, Rafa Zafra, Ramón Freixa, Ricard Camarena y Toño Pérez.

Asimismo, la velada ha contado con la presencia de referentes históricos de la gastronomía como Ferran Adrià, Pedro Subijana, Martín Berasategui, además de amigos cercanos de Roca como Carles Gaig y Salvador Brugués.

Joan Roca, reconocido en dos ocasiones como el mejor chef del mundo por The Best Chef Awards (2017 y 2018), ha llevado a su restaurante, El Celler de Can Roca, a la cima de la gastronomía internacional. Con tres estrellas Michelin y casi cuatro décadas de historia, el establecimiento ha sido galardonado como el Mejor Restaurante del Mundo en 2013 y 2015.

Este homenaje ha servido no solo para destacar la excelencia culinaria de Roca, sino también para reafirmar su impacto en generaciones de chefs y su papel fundamental en la evolución de la alta cocina.