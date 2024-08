“Nunca en mi vida he visto tanto atún rojo en el Estrecho”

–¿Le gusta más el jamón ibérico o el jamón del mar?

–Si le soy sincero me encantan los dos. El ibérico porque me ha gustado siempre y el jamón del mar porque es una cosa distinta y con un sabor muy especial.

–¿Cómo llega Petaca Chico, junto a Ángel León, a producir un jamón hecho con ventresca de atún?

–Petaca Chico tiene su sala de I+D y siempre estamos buscando innovar. Hay que estar al día, si no te quedas obsoleto. Nosotros tenemos que ir avanzando al ritmo de la exigencia que marca el mercado. Antes vendíamos el lomo de atún en piezas de 20 kilos para las pescaderías y ahora se venden en filetes y en porciones de diferentes cortes. Queremos sacar más productos, aparte del jamón del mar.

–Si alguien le hubiera dicho con 13 años, cuando empezó a vender pescado con su padre por los pueblos de La Janda en un motocarro, que iban a levantar este imperio empresarial, ¿se lo hubiera creído?

–No me lo creo ni ahora, jajaja... Es la verdad. A lo que yo aspiraba era a tener un camioncito más grande, a vender un poco más, pero nunca llegué a soñar con tener cientos de trabajadores y el grupo empresarial que hemos construido.

–Ha vendido pescado, ha sido camionero y ahora es consejero delegado de una gran firma. Pero, pese a su cargo, es el primero que está al pie del cañón en una levantá dando el callo.

–Yo soy como las navajitas antiguas, multiusos. Hago un poco de todo. No se me han caído los anillos para nada. Mire, yo he empezado desde lo más bajo, desde lo más humilde, y nunca me ha pesado. He sido comprador de pescado, vendedor, he sido camionero, he trabajado de todo para poder llegar donde estamos. Y lo mismo digo de mis hermanos, por supuesto.

–¿En cuántos países del mundo tiene presencia Petaca Chico?

–Actualmente en 29, si no me equivoco.

–¿Y trabajadores?

–Entre Conil y Cádiz tendremos unos 400, más los de las almadrabas y los barcos en España, Portugal, Marruecos... Tendremos unos 700 empleados directos, a los que hay que sumar los de las fábricas que trabajan para nosotros, las envasadoras, los transportistas, la logística... Podríamos hablar de más de mil personas.

–Y trabajando no sólo el atún rojo de almadraba.

–Petaca trabaja todo lo que da el mar. Lo único que no hemos tocado de momento es el marisco. El pulpo es otra de nuestras especialidades. Tenemos una nave de cefalópodos en la Zona Franca de Cádiz que funciona muy bien, trabajamos pulpo, sepia, calamar...

–Incluso han sacado su propia línea de conservas premium. Parece que siguen teniendo hambre de nuevas conquistas.

–Hay que seguir creciendo e innovando. Tenemos la línea de conservas, hemos abierto tienda en la calle San Francisco de Cádiz, puntos de venta en los Hipercor y en otras grandes superficies, tenemos tienda en el Mercado de La Paz en Madrid, otra en Conil... Lo que pasa es que son muchas cosas y no se puede remar a la misma velocidad en todos los sectores porque es imposible. Pero queremos seguir creciendo porque, en este tipo de empresas como la nuestra, de productos perecederos, si te paras te absorben.

–La gente pensará que usted se alimenta a base de atún rojo.

–Todos los días no, pero me gusta mucho en...

–Jajaja... Además Petaca tiene en Conil uno de los restaurantes donde mejor se come de toda la provincia, el Cooking Almadraba.

–Me encanga ir al Cooking. No está bien que yo lo diga porque puedo parecer egocéntrico, pero creo que es de los mejores sitios donde se come el atún de todos los que yo he estado. Es una pasada. Es un restaurante distinto. Tiene una carta muy especial. Vas a probar un atún de una forma que sólo lo vas a comer así allí. No digo que sea mejor ni peor, pero es distinto.

–La economía gaditana no crece al mismo ritmo al que lo ha hecho Petaca. ¿Qué nos falta?

–Creérnoslo, pensar que somos capaces de hacerlo y después luchar. Esto es una lucha constante. Te tienes que levantar con ilusión, con poderío y con ganas de pelearte con el mundo si hace falta para avanzar, para crecer, para subir, creer que eres capaz y no rendirte nunca. Hay momentos en la vida en que hay altibajos, pero lo importante es creértelo y luchar. Nosotros lo mejor que tenemos es un equipo de profesionales que son unos cracks. Gracias a ellos seguimos creciendo.

–Hay muchísimo atún rojo salvaje. ¿No cree que ya va siendo hora de que el ICCAT abra la mano y suba la cuota?

–A mis años no he visto nunca tanto atún en el Estrecho. Sería bonito que se aumentara la cuota y que se diera también a la flota artesanal. Hay muchísimo atún y el atún es un depredador que está acabando con otras especies.