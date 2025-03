"El Unicaja es un gas noble"

REY DE COPAS. Scariolo, Imbroda y Maljkovic conquistaron el corazón de la afición malagueña al baloncesto desde el banquillo. A ellos se ha unido Ibon Navarro Pérez de Albéniz (Vitoria, 1976), que ha devuelto la gloria al Unicaja, tras años turbulentos, con dos títulos coperos en tres años, amén de una BCL, una Intercontinental y una Supercopa. Debutó como entrenador principal con el Baskonia para emigrar luego a Manresa, Murcia y Andorra antes de recalar en el Carpena.

–Ha devuelto la ilusión por el baloncesto en Málaga y tiene a todo el mundo allí a sus pies. ¿Le hacen reverencias por la calle Larios?

–Para nada, desgraciadamente allí hay tantos guiris que ni me conocen. Debe ser de los pocos sitios donde puedo ir tranquilo.

–Salva Reina me dijo que le dejaba pagado un café donde quisiera, pese a que el triunfo copero le ha quitado protagonismo a su Goya...

–Es un fenómeno. Comprobamos que su Goya remata muy bien de cabeza. Le pegó al balón con el Goya en el saque de honor.

–Antes de cumplir los 25, estaba en un cuerpo técnico de un equipo de élite, algo frecuente en su sector. Entrenador de baloncesto es profesión de empollones, como opositar a notario.

–Es más un tema de devoción que de oficio, al final tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Y aunque somos un poco frikis, nosotros no lo sentimos así.

–Fue ayudante en un club con mano de hierro como el Baskonia de Querejeta, asistiendo a Spahija, Ivanovic, Crespi... Y usted es más del guante de seda.

–No crea, el estilo de Spahija tampoco era muy diferente al mío, ni el de Crespi. Es un poco al de Dusko, al de Perasovic… Al final más que una cuestión nuestra es más de qué es lo que hay, cómo son los jugadores y de adaptarte a cómo son las personas.

–Como licenciado en Químicas, ¿qué elemento de la tabla periódica identifica más al Unicaja?

–Un gas noble, cualquiera de ellos.

–Su plantilla juega entre 12 y 20 minutos de media, todos implicados y con un metódico reparto de esfuerzos. ¿El trabajo en equipo es esencial para maximizar el rendimiento en cualquier actividad?

–Sí, no se trata ni de socialismos ni de comunismos, sino de que cualquiera en un ambiente de trabajo en el que se sienta importante, respetado y te genere un orgullo de permanencia saca la mejor versión de sí mismo. Es aplicable a un equipo y a cualquier ámbito laboral.

–Defensa fuerte, cerrar el rebote y correr. Fórmula eficiente a la par que divertida.

–Es divertida para el que lo ve y para el que lo juega.

–Forma con Juanma Rodríguez, director deportivo, la pareja de moda del baloncesto español. ¿Alguna rencilla confesable en el matrimonio?

–No, más allá de que cuando llevas tanto tiempo trabajando juntos a veces te molesta si el otro fuma o que te comas un chupachups, es normal. Además del respeto profesional, nos tenemos muchísimo aprecio y es de esas personas que cuando se acabe nuestra relación laboral, se mantendrá la personal, como se mantiene con la mayoría de la gente con la que he trabajado.

–"El síndrome del impostor siempre está ahí", afirma a menudo. ¿Está diagnosticado o es falsa modestia?

–No, eso está diagnosticado. Hay quien piensa que es falsa modestia, pero no, creo que va también en la autocrítica, en siempre ser inconformista, dudar también de ti mismo, que es lo que te lleva a mejorar. Siempre puedes pensar que es un golpe de suerte, que si no tuvieras estos ayudantes, este entorno y estos jugadores tan buenos, nada sería igual. Y eso siempre te hace estar en un estado constante de alerta.

A Amaya Valdemoro en una entrevista hace un par de años se le escapó llamarme Ibon... Reyes"

–Dos Copas en tres años. ¿Podemos llamarlo de cachondeo Ibon Reyes?

–De cachondeo y de no cachondeo. A Amaya Valdemoro en una entrevista durante una retransmisión hace un par de años se le escapó llamarme Ibon... Reyes.

–Dado al sincericidio, no negará que se vive mejor en Andalucía que en Euskadi.

–Se vive distinto. La imagen de Ocho apellidos vascos cuando cruzas los túneles y entras como en Mordor no está demasiado alejada de la realidad, pero Euskadi tiene cosas fantásticas para vivir. Y, aunque uno es más de donde pace que de donde nace, estoy muy orgulloso de ser Vitoria y vasco.

–Un vasco apellidado Navarro con nombre aragonés. Me lo explique.

–Ibon es el nombre de los lagos que se forman con el deshielo, pero es vascofrancés. Me iba a llamar Gorka, Jorge en español, en el posfranquismo no se podían poner nombres vascos que tuvieran traducción; Ibon no la tiene. Ahora hay muchos, entonces no tantos.

–Si le pongo tilde, ¿la Euskaltzaindia (RAE vasca) me abrirá un expediente?

–Así es, porque Ibon no lleva tilde. Ninguna palabra vasca la lleva. Y en euskera se pone la n antes de la b y de la p, no la m.

–Era porque en la RAE sí existe la definición con tilde. Bueno, salía con su cuadrilla en Vitoria en el Día del Blusa. Con estos antecedentes, imagino que en Málaga será más de Feria que de Semana Santa.

–Sí, pero la Feria toca a principios de pretemporada y es más complicado. Soy muy de Vitoria aunque reconozco que la Semana Santa en la tele no me llamaba nada y en vivo es algo que hay que ver al menos una vez en la vida.

–Leí el otro día en la prensa vitoriana: "Las cuadrillas de blusas y neskas retoman el diálogo para resolver un cisma de ocho años". ¿Esto qué es, un Madrid-Barça?

–Al final siempre está ahí el reparto del dinero entre las cuadrillas; son cosas normales, domésticas.

–Su presidente, el ex árbitro de fútbol López Nieto, ¿cree que hay una conspiración contra el Real Madrid de fútbol? Me da a mí que es bastante merengón...

–Se equivoca, hombre. Antonio Jesús López Nieto es del Málaga Club de Fútbol. Ni del Barça ni del Madrid, es del Málaga a muerte.

–Me han dicho que si deja el baloncesto y no vuelve a la química, se podría ganar la vida como imitador de José Mota.

–De José Mota y de Torrente también, dicen que soy bastante bueno.

–El compañero José Manuel Olías cumple 25 años cubriendo la información del Unicaja. ¡Una placa del club por sus bodas de plata!

–O una rotondita aquí cerca del Carpena tampoco estaría mal. Se lo propondré a Juanma Rodríguez...