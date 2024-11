Teresa Jiménez: "Mi ilusión es llegar a esas personas que normalmente no escuchan flamenco"

Córdoba/Teresa Jiménez (Córdoba, 1998) está constantemente sonriendo. Es feliz. Lo es, entre otras muchas cosas, porque tiene la suerte de trabajar en su mayor pasión: tocar la guitarra. Conocida por muchos por su nombre artístico, Teresa Guitar, la artista cordobesa puede presumir de ser la guitarrista flamenca con más alcance en redes sociales. Una manera de transmitir su música que, pese a romper con lo convencional, la ha llevado a alcanzar el éxito con tan solo 26 años. Sus vídeos acumulan cada mes cerca de un millón de visitas y ha actuado en países como Alemania, Bélgica o Emiratos Árabes entre otros. Con muchas metas todavía por cumplir, Teresa Jiménez disfruta de su día a día sin parar de subirse a todo tipo de escenarios y contagiando por medio mundo su característica sonrisa.

Pregunta.Cuando le preguntan que a qué se dedica, ¿qué les dice?

Respuesta.Soy artista, guitarrista flamenca. Siempre digo que mi ilusión con el flamenco es llegar a esas personas que normalmente no escuchan flamenco y transmitirles la alegría que llevo conmigo.

P.¿Se siente una afortunada por hacer lo que más le gusta?

R.Para mí es un sueño lo que estoy viviendo y es un sueño todas esas cosas que estoy segura de que voy a lograr en el futuro.

P.¿Cuándo le surgió el interés por empezar a tocar la guitarra?

R.Surge de la casualidad. La profesora de Música de mi colegio transmitía muchísimo la vocación musical. Fui a un concierto al conservatorio para escuchar a varios niños tocar instrumentos y me gustó la canción que sonaba con la guitarra flamenca. Hice la prueba de acceso, elegí la guitarra flamenca y desde entonces no he parado. Que me surgiera esa pasión fue algo propio porque en mi familia no hay nadie músico ni parecido.

P.¿Y cómo ha sido el proceso para alcanzar lo que es a día de hoy?

R.Hice dos carreras. Guitarra flamenca primero en el conservatorio de Córdoba que son catorce años y luego, coincidiendo con los últimos cuatro años de la carrera de guitarra flamenca, me matriculé en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Cuando estoy terminando la carrera de ADE ocurre una cosa. Era pandemia y mi padre estaba muy malo con el covid. Vivía en el extranjero (Bélgica) y yo sabía que escuchar mi guitarra lo iba a poner muy feliz mientras que él estaba ingresado en el hospital. Entonces yo empecé a hacerle vídeos a mi padre que más tarde se empiezan a subir en las redes sociales, se viralizan y de repente salimos de la pandemia y me empiezan a llamar para dar conciertos.

Teresa Jiménez posa en el Gran Teatro. / Juan Ayala

P.Ese ha sido el antes y el después de todo.

R.Sí. Y mi padre ya está bueno y ahora es mi manager, mira cómo ha cambiado la historia.

P.A raíz de esa casualidad, se ha convertido en la guitarrista flamenca con más alcance en redes sociales con sus más de 200.000 seguidores

R.Realmente son 300.000 sumando todas las redes porque en Instagram tengo casi 190.000 y en TikTok creo que más de 50.000, pero el número de seguidores no es lo importante, lo importante es que todos los meses me ven al menos un millón de personas. Los seguidores son los seguidores, pero los vídeos que subo tocando la guitarra los ven muchísimas personas y gracias a eso he tocado en Emiratos Árabes, en Holanda, en Alemania o en Estados Unidos.

P.¿Cómo gestiona sus redes sociales?

R.Con muchísimo esfuerzo. Soy la cabeza visible y la que hace la mayor parte del trabajo, pero detrás de mí está en primera línea mi padre y, después, el resto de mi familia. Mi madre es quien me ayuda a hacer los vídeos y mi hermana Rocío, la que me ayuda con el estilismo y con el maquillaje. Gracias a ellos puedo cumplir estos sueños.

P.Las redes han sido la llave para ser toda una referente internacional.

R.Siempre digo que, lo que estoy deseando, es que me llamen para tocar en Andalucía porque no tienes que coger un avión para irte a trabajar (bromea). La verdad es que es una satisfacción y es muy gratificante ir a tantos países a los que llegas y te tratan genial. Además, es una experiencia de vida, pues toco en espacios a los que a lo mejor no llegaría haciendo turismo. No sé cómo definirlo, pero es como un sueño.

P.¿Y en su tierra encuentra oportunidades para desarrollar su trabajo?

R.Antes creía que había poquísimas oportunidades porque me lo habían dicho en mi alrededor. Yo estudiaba en el conservatorio y me decían algunos profesores, "menos mal que está estudiando también ADE, porque con la guitarra no va a poder trabajar". Y en ADE me decían, "menos mal que está haciendo la guitarra porque con ADE no vas a poder". Sin embargo, la realidad es que hay muchísima gente en Córdoba y en Andalucía que quiere sacar todo el arte. Hay un montón de negocios y empresas que juntos nos ayudamos muchísimo.

P.¿Le gusta más enfrentarse a un público andaluz o extranjero?

R.Me lo planteo como un reto. Si un concierto aquí en España o en Andalucía, en cualquier momento te salta alguien tocándote las palmas. Pero en el extranjero la gente está escuchando el flamenco como si estuviesen escuchando a una orquesta del teatro. No se oye ni una voz. Aunque al final en mis conciertos hago que la gente del público extranjero acabe tocando las palmas porque les transmito ese conocimiento. Yo les digo, ahora vais a tocar las palmas conmigo, y muchas veces se sienten superagradecidos por esa transmisión cultural.

P.En el aspecto técnico, ¿en qué cree que se diferencia de otros guitarristas?

R.Lo más importante es la técnica que tengo en mi toque y la simpatía que yo transmito cuando estoy tocando. La gente se sorprende porque me ve una niña, pero el poderío que yo transmito es único.

P.¿Qué proyectos tiene a corto y largo plazo?

R.Están pasando muchísimas cosas. La primera y más llamativa es que JBL lanzó un concurso la primavera pasada para elegir a 30 artistas de todo el mundo para llevarnos en noviembre a Ámsterdam a conocer a Martin Garrix, el Dj número uno del mundo. Entre esos 30 artistas han elegido a una guitarrista flamenca cordobesa que soy yo. También he tenido programados conciertos en Córdoba y en Hamburgo por el Festival de Guitarra para después estar cinco días en Ámsterdam. El 12 de diciembre toco en Nueva York y en enero vamos otra vez para Estados Unidos, a California.

P.Con ese apretado calendario, ¿tiene tiempo para sus hobbies?

R.Mi hobby es mi trabajo.

P.¿Y cuándo no toca la guitarra?

R. Intento tener tiempo libre para mi familia y mis amigos.

P.Y pese a todo lo logrado, su carrera acaba de empezar ¿Cuál es su objetivo personal?

R.Pues no tengo una meta para decir cómo quiero acabar en el futuro o cuál es mi fin último. Voy avanzando con mi trabajo y cumpliendo sueños como el que cumplí en febrero de tocar en Emiratos. Ahora tendré otro sueño nuevo que quiera cumplir en mi próximo destino. Pero la meta para mí sería mantener a mi familia y a mis amigos muy cerca de mí, que en mi profesión a veces no es fácil porque vienen situaciones que te cambian a ti y que también cambian tu entorno completamente.