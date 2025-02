“Si no logras éxito, parece que nada tiene valor”

Antes de convertirse en fenómeno musical, la pareja sentimental y profesional formada por Mery Bas y Mark Dasousa había publicado en 2021 el álbum Poliédrica de mí (Atomic Records) sin intuir cómo les cambiaría la vida gracias al tema Zorra y su triunfo en el Benidorm Fest 2024. Fue un canto de emancipación y empoderamiento, amado y criticado a partes iguales, con el que desafiaron a mentes obtusas y edadistas. Esta canción-himno les llevó a representar a España en Eurovisión. Desde entonces, Nebulossa ha ofrecido conciertos por doquier, ha publicado sencillos como Cotilleo y acaba de lanzar Venenosa, un dúo con Mónica Naranjo que ya huele a nuevo éxito electropop.

–Venenosa es su nuevo sencillo, una forma de convertir los sinsabores diarios en disfrute musical. ¿Qué buscan transmitir al oyente?

–Mery Bas (MB): A nuestro público queremos decirle con Venenosa que no hay que quedarse sufriendo y padeciendo porque una no se atreva a salir de esas relaciones tóxicas.

–Mark Dasousa (MD): Retrata a una mujer que quiere dar un paso adelante para quitarse de en medio al marido, básicamente –ríe–.

–Dicen “a ratos estoy feliz, a ratos rompo a llorar. Solo mejoro bailando”. ¿Resiliencia o filosofía de vida?

–(MB): Es filosofía de Nebulossa. Hay que superar esos momentos en los que no estás bien en la vida.

–Se unen en este lanzamiento a Mónica Naranjo. ¿Cómo llega ella a ustedes y qué tal la experiencia?

–(MB): Ella llega porque en uno de los conciertos que tenemos en el WiZink Center –ahora Movistar Arena– coincidimos con la prueba que estaba haciendo y cuando nos encontramos, pues la verdad es que fue amor mutuo. Cuando estábamos produciendo la canción, pensamos con quién podríamos hacer una colaboración que le pegase, por el estilo y por todo. Decidimos que Mónica era la persona adecuada por su trayectoria, el carisma que tiene y porque la canción le va como anillo al dedo. Es la voz de nuestro país. La experiencia ha sido maravillosa porque es una mujer que desprende superbuena energía y es muy profesional. Es segura de sí misma y da seguridad a los de alrededor.

–(MD): Encajaba realmente en la canción. Nos venía a la cabeza su voz cuando creábamos las melodías.

–Aparte de hacer lo que les da la gana, tienen también en común con Mónica Naranjo un público LGTBIQ+ muy apasionado. ¿Qué se aportan mutuamente?

–(MB): Es superimportante porque nunca creímos que nos sucedería lo que ha pasado, el hecho de que nos hayan arropado, dado ese cariño y amor que continúa habiendo. Es mutuo. Por haber apoyado ese lema, esa canción, ese mensaje –se refiere al tema Zorra–, y también porque parece que nos quieren muchísimo y es lo que realmente nos hace seguir con todas nuestras canciones, con ese mensaje que queremos transmitir a todo el mundo.

–¿Les preocupa quedarse como artistas de nicho?

–(MB): Nunca, porque nosotros, a nivel de producción, siempre hemos hecho lo que queríamos. Sabíamos que no éramos producto de grandes masas, pero hemos traspasado fronteras y estamos muy orgullosas de todo.

–Zorra se ha convertido en un himno. ¿Supone eso una presión a la hora de crear?

–(MD): No lo valoramos así. Es lo que nos va saliendo, también las cosas que nos van pasando, que nos influyen y que luego volcamos en canciones. Cotilleo fue exactamente eso y ahora Venenosa, que son vivencias que hemos oído, que nos ha transmitido gente y que las hemos plasmado en una canción.

Tenemos ganas también de evolucionar en el sonido, no tenemos prejuicios en ese sentido. Si somos un grupo de nicho, pues lo seremos. Y si no, pues ampliaremos y bienvenido. No es un planteamiento que nos preocupe, como cuando fuimos al Benidorm Fest. Somos lo que somos y no hay más.

–¿Habrá disco pronto?

–(MD): Con Venenosa cerramos el ciclo que empezó el año pasado con el Benidorm Fest. Iba para ser un EP y gracias al Benidorm Fest se ha alargado todo y hemos hecho un LP, que lo vamos a recopilar. Y antes de verano sacaremos otro single de lo que será ya un tercer álbum. El primero fue Poliédrica de mí, el segundo será Virturrosismo, que iba a ser EP y se amplía, y el tercero... pues aceptamos propuestas de nombre –ríe–.

–Hace ya un año de su triunfo en el Benidorm Fest. ¿Qué han incorporado de aquella experiencia a su trayectoria y qué han desechado de cara al futuro?

–(MB): Nos tenemos que quedar con todo el cariño que hemos recibido de todo el mundo y a los detractores y haters a los que no les ha gustado la propuesta, pues hay que respetarlo. Pero eso lo tenemos que apartar de nuestras vidas.

–(MD): En general el balance es positivo. Estamos viviendo unas experiencias que no hubiéramos podido vivir de otra manera si no hubiese sido a través del Benidorm Fest y todo lo que ha acarreado. Nos ha cambiado la vida en lo personal porque, obviamente, ahora nos dedicamos cien por cien a la música, sobre todo en el caso de Mery, que tiene su centro (de estética) pero está más en esto. Y yo continúo en la producción, pero más centrado en Nebulossa porque el momento lo requiere así. Es todo a favor.

–Y tras su paso por Eurovisión, ¿ha cambiado en algo su visión del festival?

–(MB): Lo veo como algo con mucha más magnitud de lo que pensaba. Hubo un momento en nuestras vidas, en la niñez, en que hemos seguido Eurovisión, pero luego hay una pausa hasta que ha llegado el Benidorm Fest y ha despertado otra vez el interés de la gente.

–(MD): Eurovisión tiene que ver con el Benidorm Fest, pero realmente es diferente. Es el mismo público, pero otra idiosincrasia. El público español no es el público sueco en nuestro caso. Cuando lo vivimos allí fue una buena experiencia, a pesar de todo el entorno turbio que había con la polémica de Israel.

–¿Qué han demostrado a aquellos que dudaban o criticaban su propuesta?

–(MB): Que a cualquier edad una persona puede y debe conseguir un sueño. Y que no le tiene que importar la opinión de los demás.

–(MD): Claramente, el estadio cantó nuestra canción. Ojalá hubiésemos quedado en mejor posición porque allí hay mucha gente que pone mucha ilusión en ganar. La sociedad hoy en día se mueve por ganar cosas y tener éxito, si no parece que nada tiene valor. Quedamos en la posición 22, pero ahí la canción que se cantó fue la nuestra. Salimos satisfechos de la actuación y de cómo se recibió la canción allí.