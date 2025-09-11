"No hay barrera de género en el mundo del vino, es impensable"

Paz Ivison Carrera es una periodista jerezana formada en Ciencias Políticas y de la Información, pionera en el periodismo gastronómico en España. Ha sido una figura clave en introducir el vino y su análisis en los medios de comunicación, liderando publicaciones especializadas como Club de Gourmets y Gourmetabaco, destacando como una singular freelance centrada en la difusión del vino de Jerez. Reconocida tanto nacional como regionalmente con múltiples premios, Ivison es una figura emblemática en el periodismo gastronómico del país.

Pregunta.–¿Qué le atrajo del mundo del vino para quedarse en él?

Respuesta.–Pues fue por una ‘rebelión’ por el vino dulce (ríe). Ojo que el vino dulce es muy bueno, pero las señoras estábamos condenadas al vino dulce, ¿por qué? Cuando a mí siempre me han gustado los más secos... Yo era periodista, trabajaba en una revista muy moderna dedicada a la mujer, sobre el año 76-77, y le propuse a mi director hacer una página completa sobre vinos. Me dijo que sí y cada 15 días comencé a escribir de todos los vinos, empezando por los más secos del mundo. Y tuvo mucho éxito.

P.–¿Fue fácil hacerse hueco en un mundo ‘masculino’?

R.–Yo no he tenido problemas, me miraban muchos de forma rara, pero no sé, no he tenido problemas. Los hombres me leían porque la revista, que era femenina, llegaba a las casas. Las compraban ellas, pero las leían las parejas, los padres, los maridos...

P.–Fue pionera en su campo y en estos años cada vez son más las mujeres que ocupan puestos relevantes en el mundo del vino.

R.–Sí, se acabó la barrera de género, es ya impensable. Es más, se confía más en las mujeres... Hay más barrera en la cocina, lugar que era algo más tradicional de la mujer, y ahora es el hombre el que se está ‘apoderando’ más de la cocina y la mujer del vino.

P.–Siempre ha defendido que la cocina y el vino van de la mano.

R.–No hay comida sin vino, ni vino sin comida. En muchas ocasiones me dicen que soy periodista de gastronomía y de vinos, cuando eso es una redundancia. La gastronomía es todo, la comida, el vino, hasta el paisaje, el factor humano, la propia sociedad... Es mucho más que comer en un restaurante.

P.–La cocina española está cada vez más reconocida, ¿y los vinos?

R.–Todavía nos queda bastante por hacer, no en España, no de cara a nosotros mismos, sino de cara al mundo. Y no porque no tengamos vinos maravillosos, sino porque también es un poquito el individualismo español. Tenemos muchos vinos buenos, pero ¿tenemos vinos buenos que hagan más de 50.000 botellas? ¿Que valgan más de 50 euros? ¿Que haya por lo menos 50 bodegas? Hablo de la teoría de los 50 de Pedro Ballesteros. Tiene que haber unos vinos muy buenos, que se hagan muchas botellas, y que haya muchas bodegas para que puedan estar en diferentes países. Tú con 4.000 botellas, ¿cómo vas a estar en Dinamarca, en Francia y en China?

P.–¿Qué momento viven los vinos del Marco de Jerez?

R.–Hemos tenido una mitad del siglo XX patética, pero en el comienzo del XXI cogimos un poco más de fuerza, y mucho de ello gracias a los grandes cocineros, a los grandes sommeliers. Estamos viviendo un momento bonito, un momento bueno, y me gusta que se haya ampliado y que el Consejo apruebe, de alguna manera, la protección de los vinos tranquilos, de los vinos blancos, es que tienen muchísimo futuro. Nuestros vinos viñedos tienen muchísimo futuro, porque son tierras muy mágicas y se está demostrando. Pero claro, son pequeñas cosas, entonces ninguno de esos vinos, a lo mejor llega a colocarse como la maravilla de la maravilla, que se lo merecen, pero es que son pocos. No pueden llegar al mundo entero, en fin, que todas las cosas tienen su lado malo y su lado bueno. También veo que ahora hay muchísimos americanos, ingleses, franceses, que compran viñedos, casas de viña, que son preciosas y estaban arruinadísimas. La industria del vino de Jerez es un patrimonio que tenemos que defender a toda costa.

P.–La formación en enoturismo llega a la Universidad, con la primera formación reglada específica sobre los vinos, brandy y vinagre de Jerez ¿Qué le parece?

R.–Me parece básico, importante, porque todo lo que llegue a la Universidad es importante. Es muy importante que el conocimiento del vino llegue a todos. Hay aún cierto sentimiento social de que los vinos son cosas de señoritos y no querían saber nada de ellos. Cuando eso es un error. Toda esa percepción va cambiando. Hay en la vida cosas que cambian para mejor y otras para peor. En este caso vamos a mejor. Sí, sin duda.