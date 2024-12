Nestor Marqués: "Gladiator 2' no tiene rigor histórico, ni se lo pedimos"

Pregunta.Primera pregunta obligada: ¿ha visto ya Gladiator 2?

Respuesta.Dos veces. Cuando veo una película como ésta siempre desactivo por completo al historiador. Si no, me agobio. Hay que decir que no es una película histórica para nada, como tampoco lo fue Gladiator en su época. No tienen rigor, ni se lo pedimos los historiadores. Esto a pesar de que Ridley Scott diga que sí. Hace poco dijo algo así como ¿pero estábais allí los historiadores? Y yo le pregunto: ¿y estaba usted, señor Ridley Scott? Pero que quede claro, cuando hablamos de la película y los errores históricos que tiene, no es porque queramos que sean más históricas, sino porque es un punto de partida interesante para contar la historia real. Visualmente es muy atractiva. A mí me alucinó. El combate naval en el Coliseo es muy impresionante, aunque jamás pasó en esa época. Creo que a los jóvenes, sobre todo, les devolverá la pasión por la antigua Roma.

P.¿Acaso se había perdido?

R.No, pero la renueva. Eso pasó hace 24 años con Gladiator. Yo tenía diez años, pero recuerdo ese interés por la antigua Roma. También pasa con series actuales como Those about to die, que habla de carreras de carros, o con las novelas. Esa ficción es muy importante para que todo el mundo siga con la curiosidad por el pasado y en concreto con la antigua Roma.

P.Yo me quedé en la serie Roma, de la HBO.

R.Pues hay una serie que para mí es la continuadora de Roma que se llama Domina, la tiene Movistar Plus. Para mí es la mejor serie en cuanto a rigor histórico. No tiene por qué tenerlo, pero se nota que detrás de esa serie hay unos asesores históricos a los que hacen caso. Tiene unos detalles y anécdotas muy interesantes para la perspectiva del historiador.

P.¿Me recomienda alguna novela, más allá del libro sobre gladiadores que acaba de publicar?

R.Bueno, lo mío no es una novela, es un relato narrativo pero basado en el rigor histórico. Tengo que reconocer que no soy muy amigo de las novelas, porque ya tengo suficiente con todo lo que leo de investigación. Pero hay muy buenas novelas. Recomiendo las de Colleen McCullough. Son geniales, aunque totalmente sesgadas porque le hace la pelota a César continuamente.

P.Le recuerdo que esta entrevista se desarrolla en una ciudad fundada por César, ojo con lo que dice...

R.Y estamos al lado de Itálica. El sur de España tiene un patrimonio romano brutal. Es una de las provincias más romanizadas de todo el imperio. Hubo muchos senadores de la provincia Baetica, que ejercieron una presión muy fuerte que luego llevó al trono al emperador Trajano. En esa época, esta zona era crucial para el imperio.

P.¿Es Topuria un gladiador moderno?

R.Todos esos tipos de combates, como el boxeo o las artes marciales, y sobre todo los que son más libres y en los que vale un poco todo, tienen su origen en la antigua Roma, no sólo en los gladiadores sino en los combates de lucha griegos, los que había en los juegos olímpicos que los romanos adoptan después. Precisamente fue el emperador Domiciano el que, en el año 86, creó los primeros juegos perpetuos al estilo griego en Roma. Había carreras de atletismo, lanzamientos de jabalina y disco y peleas de todo tipo, había algunas en las que menos morder y sacar los ojos valía todo. Y otro ejemplo, las carreras de carros son el origen de las carreras de motos, coches, etcétera, que siguen teniendo un peligro inherente. Acababan con accidentes por todas partes. Imagínese 12 carros corriendo a la vez, con velocidades que alcanzaban los 70 kilómetros por hora.

P.Eso lo he visto en Ben-Hur.

R.Es una escena totalmente fantasiosa en cuanto al escenario, pero espectacular. Los gladiadores eran el segundo deporte más seguido de la antigua Roma. El primero eran las carreras de carros. Porque además hay una diferencia importante. Los gladiadores son un ocio profano, en el que los dioses no tienen nada que ver, y las carreras de carros son un ocio sagrado, que siempre comenzaban con una procesión de las estatuas de los dioses, que se colocaban en la tribuna. Las carreras de carros eran una forma de venerar a los dioses. Imagínese a 150.000 personas que cabían en el Circo Máximo de Roma ¿En qué edificio caben hoy día 150.000 personas? Posiblemente fueran el espectáculo más seguido de toda la historia.

P.Iré a Roma en marzo con un familiar que nunca ha ido, ¿qué me recomienda?

R.Me alegro muchísimo porque Roma es una ciudad que hay que ver al menos una vez en la vida. Yo cambio eso por al menos una vez al año. Y si puedo hago más porque hago viajes arqueológicos. Para quien no ha ido nunca, lo más sorprendente es la visión impresionante de un edificio como el Coliseo. Pero hay otros espacios como el Foro romano, que aunque sean piedras tiradas en el suelo, cada una de ellas te cuenta una historia. Mi consejo siempre es ir a estos lugares de la mano de alguien que lo conozca bien.

P.Es usted un divulgador que utiliza formatos modernos para explicar el pasado, ¿cómo es esta dicotomía?

R.Claro, esos dos extremos se tocan. La antigüedad más clásica con la actualidad más moderna y tecnológica. Es muy importante que el pasado llegue a todo el mundo. Yo me podría quedar como investigador en esas revistas académicas, en las que también publico, pero que leemos cuatro gatos, y seguir en esa torre de marfil en las que han estado los investigadores durante el siglo XX. Por suerte, hay nuevas generaciones que hemos sabido salir de ahí y traducir eso a otros formatos, sin que esto quiera decir perder calidad o perder rigor.

P.Llamándose Néstor, ¿no se ha equivocado de periodo?

R.Es mi sino, tener un nombre griego y dedicarme a Roma. Mi abuelo se llamaba Fernando pero su segundo nombre era Augusto. Odiaba ese segundo nombre y, cuando le expliqué quién había sido el emperador Augusto, se quedó más contento. Es un orgullo llamarse así. Ojalá me llamara Augusto. Pero bueno, Néstor es un nombre clásico, era el Rey de Pilo y fue él el sabio que tuvo la idea del caballo de Troya. Me da rabia, porque yo en esa guerra voy con los troyanos, que son los antepasados de los romanos.