“La naturaleza siempre nos está hablando, hay que saber escucharla”

Antonio Baquero Olmos nació en Granada en 1954. Durante muchos años ha regentado una farmacia en Granada y ha sido directivo del Colegio de Médicos. Es especialista en análisis clínicos. Pero ha pasado mucho tiempo practicando su pasión: las cabañuelas. Es de los pocos cabañuelistas que quedan en Andalucía y es autor del libro ‘Cabañuelas y Astrometeorología (Historia, método y refranero’), cuyos beneficios de las ventas van destinados a las asociaciones que luchan por el bienestar de los animales.

Pregunta.–Antes que nada… ¿qué hace un farmacéutico dedicándose a las cabañuelas?

–Cualquier persona puede dedicarse a la observación de las cabañuelas. Es el sentir la naturaleza y entender el lenguaje que nos comunica. En mi caso como farmacéutico siempre comento que en la farmacia tomo un principio activo y lo mezclo con unos excipientes y hago una fórmula magistral y en las cabañuelas, tomo un viento, unas nubes y otras sensaciones y hago un pronóstico. Las cabañuelas son como una fórmula magistral de la naturaleza, la cual siempre no está hablado. Hay que saber escucharla.

P.–Pues dígame en qué consisten las cabañuelas.

–Las cabañuelas son por definición el pronóstico del tiempo a largo plazo. Esto es lo que nos diferencia, entre otras muchas cosas, con los meteorólogos profesionales, a los que respeto muchísimo. Las cabañuelas se pueden hacer por más de veinte métodos. Yo utilizo el de La Luna de Octubre y el de las cabañuelas de agosto, en el que se observan los primeros 25 días de agosto. El día 1 es el juicio universal, del 2 al 13 son las cabañuelas directas y del 14 al 25 son las cabañuelas retorneras. Después se casan estos datos observados y nos sale el pronóstico final para el año siguiente.

P.–¿Qué parámetros sigue usted a la hora de pronosticar el tiempo?

–Lo que se observa es si el día está más o menos claro: en las nubes observo su forma y altura y en los vientos su fuerza y procedencia. También las sensaciones de temperatura, olor… La naturaleza te va contando cosas.

P.–¿Qué tiempo va a predominar en Andalucía este año 2025?

–Aunque las cabañuelas se hacen de forma local, abarcan lo que alcanza la vista, si tenemos en cuenta el origen y movimiento de los vientos se puede intuir el pronóstico a más distancia. Por tanto, tendremos un año con bastantes precipitaciones que caerán en mayor o en menor cantidad, un invierno fresco y un verano muy caluroso.

P.–¿Cuál cree que serán las zonas donde más va a llover?

–La zona occidental de Andalucía, Aracena y Grazalema, es la primera que recibe los vientos ábregos que son los que traen lluvias, serán por tanto las más beneficiadas, como suele pasar.También en Sierra Nevada tendremos varias nevadas.

P.–¿Desde cuándo esa afición y cuál fue la causa que le llevó a ella?

–Mi abuela paterna y mi padre eran muy aficionados a los refranes, eso me llamó la atención y vi que con los refranes se adivinaba el tiempo. De ahí fue evolucionando hasta que conocí la existencia de las cabañuelas.

P.–Con esto de las nuevas tecnologías me imagino que cada vez habrá menos cabañuelistas.

–Cabañuelistas siempre ha habido, transmitiéndose de padres a hijos, desde tiempo inmemorial. Tenemos que reconocer que era el único método para sacarle partido a las siembras y cosechas. Si vivimos ahora es en parte gracias a las cabañuelas usadas por nuestros ancestros. Ahora con tantos adelantos y maquinarias los cabañuelistas somos meros aficionados que no queremos que se pierda esa tradición.

P.–¿Cuántos cabañuelistas reconocidos hay en Andalucía o en España?

–Eso es muy difícil saberlo porque hay muchos que van por libre. Otros, como en mi caso, pertenecemos a A.C.E.C.A. (Asociación Cultural Española de Cabañuelas y Astrometeorología). Hemos llegado a estar 40 miembros y hemos celebrado varias jornadas y congresos, el octavo congreso se celebró en Granada.

P.–¿Hasta qué punto es fiable esta técnica?

–Esta técnica ha sido muy fiable a través de los tiempos, mientras no había otras formas, ni maquinarias e instrumentos para pronosticar el tiempo meteorológico del futuro. Además, hoy día es cada vez más difícil debido a la acción e inacción humana que intenta cambiar los acontecimientos meteorológicos de difícil control una vez inducidos. Me refiero a esta élite del nuevo orden mundial que nos quiere hacer creer que hay un cambio climático y nos quieren tener sumisos y obedientes. El clima evoluciona desde el principio de los tiempos. El clima no mata.

P.–¿Se equivoca usted mucho en sus predicciones?

–En mi caso siempre he dicho que mis aciertos eran del 80%. Pero ahora, debido a estas acciones ajenas (fumigaciones, ondas Haarp, etc.) que venimos padeciendo, se ha reducido un poco el porcentaje de aciertos. Por ejemplo, muchas veces esperamos lluvias y las nubes acuden a su cita, pero no descargan. Otras, está muy nublado, amenazante y como si un avión hubiera pasado, ¡chas! se despeja el cielo. Pero La Naturaleza es sabia y sabe reponerse de los ataques a los que se les somete.

P.–Tengo entendido que usted ha escrito un libro sobre cabañuelas

–Sí, escribí el libro Cabañuelas y Astrometeorología. Historia, Método y Refranero para que no se pierda esta tradición arte tan antiguo. Lo que recojo de las ventas lo doy a las asociaciones de animales.