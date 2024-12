"Mi Macondo particular es mi casa, mi familia"

Con su reciente participación en la producción de Netflix Cien años de soledad, Ruggero Pasquarelli (Pescara, Italia, 1993) da un salto de gigante en su relación con la pantalla, que lo vio debutar en la versión italiana de X Factor, hacer carrera como chico Disney en series como Violetta y Soy Luna y asentarse en trabajos como Argentina, tierra de amor y venganza y Supernova. De estreno musical con el sencillo No me gusta, el artista afronta una etapa llena de sueños y múltiples frentes abiertos.

–Estrena la canción No me gusta, con la que comienza una nueva etapa. ¿Qué Ruggero vamos a encontrar, a escuchar?

–Creo que después de varios meses donde por primera vez frené tras tantos años, pude conectarme realmente conmigo mismo y entender lo que quería mostrar de mí. Me llegué a hacer muchas preguntas: quién era yo, qué quería hacer con mi camino, con la música. Terminé mostrando una parte de honestidad que quizá a día de hoy no había mostrado todavía. Van a conocer seguramente una parte nueva de quién es Ruggero. No me gusta es una canción importante, que da arranque a una nueva etapa. Me tiene muy emocionado.

–Un tema con el que critica la falsedad, la hipocresía de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que menos tolera del ambiente en el que se mueve?

–En general y lamentablemente en nuestro camino, a veces, se pueden chocar personas que no quieren lo mejor para nosotros, gente falsa. Cada aprendizaje y experiencia negativa nos van a hacer más fuertes. Así llegué a entender lo que no me gusta, a aprender a decir que no y alejarme de esas personas que no son lo mejor de mi camino. Lo importante es salir adelante.

–Y, por el contrario, ¿qué es lo que más disfruta usted de su posición de artista?

–Del arte en sí. Esto no lo hago por fama ni por éxito. Con solo cantar donde sea yo soy feliz, ese es el arte que yo elijo para mi camino. Cantar, hacer música, compartir todo esto con gente que también comparte la misma pasión que yo. Después todo el resto si viene, bárbaro. Gracias a Dios llegué a esas etapas un montón de veces en mi carrera, es una consecuencia de muchas cosas que llegan a pasar. Pero, repito, yo tengo el foco completamente en mi pasión, que es la música.

–Con dos álbumes ya en el mercado, ¿qué dirección musical tomará su próximo lanzamiento y cuándo lo descubriremos?

–En 2025 se vienen un montón de cosas nuevas para mi carrera. Está en mi pensamiento el lanzamiento de un álbum, quizá más a final de año porque ahora entre la música nueva y también la serie de Netflix Cien años de soledad, van a pasar un montón de cosas para las que me he estado preparando todos estos meses. Así que a disfrutarlo a full y cuando la gente pida el álbum, ahí lo tendré listo para sacar.

–¿Qué le gustaría que pasara con el público de España?

–El público español siempre me acompañó, desde el día uno. Me encantaría poder llegar siempre más a más gente, pero también hacer shows en España. Hice solo uno como cantante solista hace año y medio y ya me llevé una impresión increíble, mucho amor, llegaron personas de todas partes de España y de Europa. ¡Ojalá que pronto se pueda volver a repetir!

–Mencionaba su participación como actor en Cien años de soledad, serie de estreno en Netflix. ¿De dónde surge esta oportunidad y cómo ha vivido el formar parte de esta adaptación del clásico literario de Gabriel García Márquez?

–Fue realmente una locura todo lo que he vivido el año pasado a la hora de filmar. La experiencia más grande de mi carrera, sin duda. No fue algo buscado, el proyecto surgió de la nada por el batero de mi banda, que tiene una tía que es dramaturga, a la que le escribieron de España buscando un actor italiano y terminaron llegando a mí. Desde que me escribieron hasta que fui a Colombia a filmar pasó una semana, fue todo muy rápido. La serie respeta al máximo posible el libro que, no voy a mentir, no había leído, así que me puse al tanto con él. El proyecto audiovisual es perfecto porque se hizo con mucho amor. Llegué a caer en su magnitud al ver el primer día de rodaje la emoción de toda la gente que trabajaba ahí. No podían creer estar en Cien años de soledad, un libro que marcó sus vidas desde chiquitos. Para todo el mundo es algo tan importante que tomé el proyecto de esta manera y traté de dar lo mejor de mí.

–¿Cómo se preparó el personaje?

–Pietro Crespi es italiano y músico como yo, lo que fue un plus para mí, no estaba muy alejado de lo que soy. Es un personaje que también habla mucho italiano en la serie, entonces fue muy divertido porque casi terminé hablando en italiano, algo que me encantó. El cambio de look fue muy fuerte para mí, hacerme rubio completo, hacerme crecer el bigote. También tuve que aprender a ir a caballo o escribir con pluma. Un montón de detalles y características solo para mi personaje que hacen entender un poco la precisión y perfección con la que llegaron a querer hacer la serie.

–¿Adónde le gustaría que le llevara esta experiencia audiovisual?

–Me voy a dejar un poco sorprender porque es la primera vez que hago una serie para Netflix y va a ser una incógnita la magnitud a la que me puede llevar este proyecto. Voy a agarrar esta ola, sea enorme o bajita, disfrutar al máximo con mis compañeros de este hermoso proyecto y ¡ojalá que me lleve lejos y que pueda hacer siempre más cosas!

–Pietro Crespi vive una encrucijada amorosa con trágico final. Sin ponernos tan dramáticos y si tuviera que elegir, ¿actor o cantante?

¡Nooo! Completamente cantante, la música es mi pasión desde chiquito. No descarto la actuación, lo llegué a estudiar de más adolescente. Me gustan las dos cosas, pero si tuviera que elegir sería la música, es lo que me hace mover la sangre por dentro.

–¿Cuál sería su Macondo particular?

–Mi lugar mágico es mi casa en Pescara, con mi familia, sin duda. Ese es mi Macondo en el mundo.

–¿Qué le pide a 2025?

–Seguir de la forma en la que soy. Siempre priorizar estar bien conmigo mismo y estar feliz. El resto es un poco una consecuencia. Quiero estar bien antes yo, personalmente, y lo otro lo tomo con ligereza, tranquilo.