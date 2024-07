Luz Casal: "Las canciones hay que saber expresarlas y sentirlas"

-Una gira no sólo nacional sino también internacional que la llevará por toda España, Francia y Bélgica

-Es la continuación. Empezamos con 'Las ventanas de mi alma' el año pasado que nos llevó por diferentes lugares. Cuando terminábamos en España y después de 56 conciertos, decidimos continuar porque no estábamos cansados. Esta segunda parte empezó en Francia y donde, además de recorrer España, estaremos también en Bélgica. Y ya tenemos un número importante de conciertos cerrados en Hispanoamérica.

- La conexión con el público en sus conciertos es casi mágica

-Cuando tienes tanta ilusión por tu trabajo ya tienes hecho la mitad. La otra es el público.

-La última incorporación a su repertorio es 'El canto del gallo', una canción de otro referente en la música española como Radio Futura. ¿Por qué este tema?

-Es una manera alegre de empezar la gira. El tema da pie a homenajear a un grupo por el que siento simpatía y respeto y por una canción que refleja lo que nosotros no dejamos de ser: músicos ambulantes. Pero es que también es una letra muy reflexiva porque muestra muchas de las situaciones que se dan en nuestro trabajo.

-En esta versión ha colaborado con el jerezano con Santi González, Bronquio— moviendo la pieza entre los territorios sonoros del rock, el reggae, la electrónica y el recitado urbano.

-Tenía claro que no quería alterar la canción, sino darle sonidos más actuales y el resultado ha sido estupendo. Yo trabajo con la gente por su aptitud. Me interesa lo que vales, lo que ofreces, lo que me interesa de la gente.

-Recupera un tema compuesto hace 30 años: “Un poco más de amor”

-Es el reflejo de los conflictos bélicos y de la codicia. Es la canción más reflexiva de todo el álbum, pero me parecía que por la actualidad que estaba viviendo en la grabación, que fue cuando surgió el conflicto de Rusia y Ucrania. Pero, todo lo demás, todos los añadidos, todo lo que va describiendo la letra, es de actualidad máxima. Entonces me parecía que para aquella gente que es seguidora y para aquellos que se acercan a mí como cantante tuvieran la idea de qué es lo que pasa por mi cabeza y que son las cosas que me afectan como individua.

-Una característica suya es que siente cada canción. En el escenario es capaz de pasar en segundos de la alegría al desgarro de algunas de sus letras.

-La música, las letras, las canciones son un vehículo para expresar aquello que no solo te duele, sino aquello que te hace ilusión, que te que te alegra la vida. Hay que saber interpretarlas. La voz es mi instrumento. A las partituras hay que sacarle la máxima expresión posible. Las canciones son melodías y letras y hay que expresarlas de manera que lleguen de la forma más directa al oyente. Este es un objetivo que siempre he tenido. De hecho, en los conciertos me pongo retos para exigirme más. Por ejemplo, ser capaz de pasar de algo tan melódico como Piensa en mi a algo de rock. Soy la misma, pero exponiendo dos experiencias distintas. Hay que ser capaz de sacar el alma de cada pieza musical.

-¿Sigue teniendo los mismos nervios al subirse al escenario?

-Cada concierto es una responsabilidad enorme. Siempre. El público es diferente en cada ciudad, en cada pueblo. Este trabajo no es algo ordinario ni repetitivo. Cada canción es distinta, el escenario, tu día. Actuar en un concierto tiene muchas implicaciones. Además, en mi caso no son canciones medidas al milímetro porque tienen mucho sentimiento dentro. Todas. Siempre hay pequeñas cosas que transforman una canción en algo inesperado.

-El nombre de este trabajo, 'Las ventanas de mi alma' es revelador.

-Los titulos que ponemos nunca son gratuitos, siempre reflejan lo que el album contiene y va a encontrar el público. En este trabajo me muestra de una manera más íntima. Creo que me refleja de manera muy amplia.