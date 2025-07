“En transporte lo eficaz es integrar todos los modos de forma fluida”

Joost Vantomme, consejero delegado de ERTICO – ITS Europa y vicepresidente de MaaS Alliance.

Un líder en movilidad inteligente. El belga Joost Vantomme es un peso pesado en Europa en asuntos de movilidad inteligente. Es consejero delegado de ERTICO – ITS Europa, organización público-privada que promueve el desarrollo de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y que celebró en mayo en Sevilla su 16º Congreso Europeo. Es una autoridad en política europea e internacional, así como en gestión de proyectos de investigación e innovación en el contexto de la movilidad y la agenda digital. También es miembro del consejo y vicepresidente de MaaS Alliance. Ha ocupado puestos de responsabilidad política en asociaciones europeas como PostEurop, FEDMA y ACEA, así como en la UPU. Joost también ha sido miembro del gabinete del ministro de Economía belga y director de Hill+Knowlton Strategies, una consultora de la UE. Domina el neerlandés, el francés, el inglés y el alemán.

Pregunta.¿Qué medio considera más eficaz para el transporte de personas: metro, tranvía o BRT?

Respuesta.Esta pregunta depende en gran medida del contexto urbano, la densidad de población y la integración con otros modos de transporte. Los sistemas de metro ofrecen una capacidad y velocidad inigualables para las grandes áreas metropolitanas. Los tranvías son excelentes para ciudades medianas y corredores con demanda constante. El sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) ofrece flexibilidad y una puesta en marcha más rápida a un menor coste, lo cual es vital para las regiones urbanas de rápido crecimiento o en transición.

R.Pero la eficacia no debe medirse solo por el modo de transporte, sino también por la integración de estos sistemas en una experiencia de movilidad fluida. Es aquí donde la innovación desempeña un papel fundamental. ERTICO apoya a ciudades y operadores de transporte mediante desarrollos de Movilidad como Servicio (MaaS), ayudando a integrar múltiples opciones de transporte en una única interfaz digital. Nuestro apoyo, a través de la Alianza MaaS y de proyectos como NAPCORE, demuestra cómo podemos ofrecer mejores experiencias al usuario, mejorar la intermodalidad y aumentar la eficiencia del transporte público.

P.¿Cuál es la clave de una buena política de transporte?

R.En mi opinión, el éxito reside en la orquestación, no en la competencia. Las ciudades que puedan alinear la infraestructura, los datos y las políticas en todos los modos de transporte crearán sistemas no solo eficaces, sino también equitativos y sostenibles. Esta alineación de la planificación modal y los datos de los usuarios es clave para dicha orquestación. ERTICO se compromete a impulsar esta transformación.

P.El mayor cambio para el futuro de los sistemas de transporte inteligentes y conectados

R.Uno de los cambios más profundos que estamos presenciando es la evolución hacia un ecosistema de movilidad integrado, inteligente y centrado en el usuario. La conectividad ya no es algo puntual; se está convirtiendo en la columna vertebral de la interacción entre vehículos e infraestructura en tiempo real. Este cambio está impulsado por la fusión de tecnologías. Pero la tecnología por sí sola no es la solución. Lo importante es cómo la aplicamos mediante colaboraciones y estrategias compartidas. En ERTICO – ITS Europa estamos en el centro de esta transición.

R.Personalmente, creo que el mayor cambio no es tecnológico, sino el creciente reconocimiento de que la colaboración entre los actores de la movilidad, los ecosistemas de datos y los marcos de gobernanza son la única vía de avance. Las prácticas de datos y colaboración son esenciales para hacer realidad esta visión. ERTICO se enorgullece de liderar este cambio con su colaboración público-privada.

P.Algunos ejemplos de estos sistemas inteligentes y conectados

R.Con la plataforma Datos para la Seguridad Vial, demostramos que compartir datos generados por los vehículos puede mejorar directamente la seguridad vial y generar beneficios sociales. El auge de la Movilidad Cooperativa, Conectada y Automatizada (CCAM) no se limita a los vehículos autónomos. Se trata de replantear cómo se diseñan, implementan y gestionan los servicios de movilidad. Un aspecto fundamental del debate actual es la participación y la aceptación de los usuarios.

P.¿Hay facilitadores para la movilidad del futuro?

R.El factor más decisivo para la movilidad futura será el intercambio fiable de datos, respaldado por una infraestructura digital segura y una sólida colaboración público-privada. Necesitamos ecosistemas donde los datos de vehículos, infraestructuras, dispositivos móviles y plataformas puedan circular de forma fluida, segura y en tiempo real. Pero aún más importante, necesitamos un modelo de gobernanza que garantice que estos datos se utilicen de forma responsable, inclusiva y en beneficio del bien común. ERTICO lleva años siendo pionero en este enfoque. Además de numerosos proyectos financiados por la UE, como IN2CCAM y SINFONICA, entre otros, nuestras Plataformas de Innovación, como TM2.0, también contribuyen a cómo podemos utilizar los datos predictivos del tráfico para optimizar los flujos y reducir las emisiones en las redes viarias europeas.

R.El facilitador no es una sola tecnología o actor, sino la mentalidad de desarrollar un futuro de movilidad más inclusivo, resiliente y seguro mediante la cocreación. Como persona que ha trabajado en políticas, derecho y en toda la industria del transporte, he visto el gran poder transformador que puede tener la coordinación de esfuerzos entre sectores. Ese es el tipo de liderazgo que ERTICO aporta al ecosistema de la movilidad. La gobernanza y la infraestructura de datos son fundamentales para lograr este futuro.

P.Los drones para el transporte de personas en Europa están aquí ya...

R.La movilidad aérea urbana ya no es un concepto lejano; está entrando con fuerza en la agenda europea de movilidad. Proyectos piloto en varias ciudades europeas ya están probando drones de pasajeros.

R.ERTICO sigue de cerca este desarrollo a través de su nueva Plataforma de Innovación, IDI (Servicios Aéreos Impulsados por ITS), y en particular a través de nuestra participación en la Estrategia Europea de Movilidad Inteligente, así como de nuestras colaboraciones con ciudades y actores clave del espacio aéreo, como la ESA. El futuro de la movilidad aérea se integrará con el transporte en superficie y la planificación urbana. Por ello, nuestro enfoque sigue siendo sistémico, centrándose no solo en el vehículo, sino en todo el ecosistema de la movilidad, incluidos los usuarios.

P.¿Sobrevolaremos ciudades europeas con drones en los próximos años?

R.En casos concretos y en condiciones controladas, sin duda. Pero su adopción generalizada requerirá algo más que tecnología. Dependerá de la confianza pública, el impacto ambiental, la disponibilidad de las infraestructuras y una regulación inteligente. Y ahí es exactamente donde contribuye ERTICO, reuniendo a socios para garantizar que la innovación se implemente de manera responsable y eficaz.