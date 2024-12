Gloria Trevi: “La libertad me la he ganado a puño limpio”

Sin necesidad de presentación tras más de tres décadas de canciones e inclasificable estilo y tras haber vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, Gloria Trevi (Monterrey, México, 1968) recalará el tres de julio de 2025 en España, con un único concierto en el WiZink Center (Madrid) bajo el nombre de Trevi Hits. Cierra la artista un 2024 de récord como una de las 100 mujeres más taquilleras de Pollstar y la cantante femenina hispanoamericana que ha logrado hacer 13 sold out en la Arena Ciudad de México y 44 presentaciones en el Auditorio Nacional de su país. A España vendrá a “celebrar” y a ponerse “bien loca, intensa y dramática” en el escenario.

–El primer recuerdo que tengo de usted es verla dejar con la boca abierta al público del mítico programa televisivo Un, dos, tres al ritmo de Pelo suelto. ¿Sigue siendo, 30 años después, una desmelenada?

–¡Ay si me vieras ahorita, parezco un león! Acuérdate de que acá (en México) es de día y me acabo de levantar. Yo me levanto y me duermo con el pelo suelto (ríe). Sí, soy todo lo que quiero ser. Después de 30 años lo que tengo es el poder. Puedo ser superelegante porque me da la autoridad la vida, pero también romperme en lo que traigo puesto. Y me puedo despeinar, correr el maquillaje y ¡vale madre porque soy Gloria Trevi! La verdad, me encanta ser Gloria Trevi. Tengo todo, las experiencias de mi vida, de mi corazón para cantar canciones románticas con las que nos vamos a cortar las venas, y tengo las de rebeldía, de cuando estaba chavita, y con las que me conecto mucho con una nueva generación. ¡Eso es algo tan bonito! A los conciertos en México, en Latinoamérica va mucho niño, mucha niña, y conocen Pelo suelto, pero también alguna canción mía actual como Medusa, Inocente o Cobardía, que acabo de sacar y está bien buena. Se hacen lazos que van rompiendo barreras generacionales de una manera increíble.

–Adelántenos algo de ese espectáculo que ofrecerá el tres de julio en el WiZink Center de Madrid.

–Yo sé que estaremos en plena celebración de la comunidad (LGTBIQ+), que es una manera muy bonita en la que lo celebra España. Al concierto de Madrid pueden ir en varios planes, con todos sus amigos a la jotería, o en plan de familia, porque también es el orgullo de la gente de la comunidad que tiene hijos, sobrinos, amigos, amigas... Es un concierto para todos, todas y todes. Váyanse vestidos como quieran, pero espectaculares. Cómodos para bailar, para brincar, pero con una superlibertad. Ustedes también tienen que ser parte del espectáculo. ¡Va a ser una fiesta! Voy a cantarles mis éxitos más fuertes, los que ustedes más reconozcan. Vamos a estar superprendidos, pero va a ser montaña rusa porque, de repente, nos vamos a poner muy intensos, llorando, desahogándonos, y luego nos vamos a empoderar hasta el cielo.

–¿Con qué canciones vibrará más el público?

–Vamos a poner en redes qué canciones quieren, porque me gustaría también tener un consenso, pero yo ya sé qué canciones voy a cantar a huevo. Pelo suelto, Dr. Psiquiatra, Todos me miran, Con los ojos cerrados, El recuento de los daños, No querías lastimarme, Vestida de azúcar, El favor de la soledad, Psicofonía, Me río de ti, Esa hembra es mala, Medusa... ¿Qué más quieres? (ríe).

–Hablaba de la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué les da?

–Siento que soy su Cenicienta y ellos mis hadas madrinas. Yo soy la que estoy agradecida porque me han dado muchísimo. Me dieron el hombro cuando la sociedad me dio la espalda. Me peinaron, vistieron, me secaron las lágrimas y me inspiraron a hacer música con la que yo también me identifiqué por sentirme en muchos aspectos en el mismo contexto. Para mí es hermoso, por ejemplo, cómo la canción Todos me miran le llega a la comunidad gay, pero también a las mujeres que han sufrido. Un día iba en un avión y una señora, literal, casi me abraza y me dice: “¡No sabes cómo me ayudaste en mi divorcio! Todos me miran me ayudó a salir adelante”. Todas esas emociones estarán el día tres de julio en el WiZink, que es el escenario que el público se merece. Además, en el 2025, que para mí es el año de la victoria. ¡No sabes cómo me gusta ese número!

–¿Y eso?

–Porque voy a sacar mucha música nueva. Viene, además, mi primer álbum como artista independiente.

–¿Teme que esa libertad que representa se vea amenazada por los cambios sociales que vivimos?

–No siempre he sido muy libre, al igual que la comunidad y al igual que todos los seres humanos. En la historia, desgraciadamente, ha habido un afán de ciertos seres humanos de imponerse a otros y quererlos esclavizar, callar, mutilar... La libertad me la he ganado a puño limpio. Claro que siempre existe el peligro para todos de retroceder en eso, pero nosotros no nos vamos a dejar, vamos a seguir peleando para ser nosotros mismos. Tampoco ser esclavos de nuestra libertad, ser rebeldes cuando queremos estar tranquilos, porque eso también sería esclavizante. Simplemente y sencillamente ser felices, ser nosotros mismos. La libertad es libertad de ser tú ¡y ya!

–Ha lanzado un EP navideño, Tu regalo soy yo. ¿Qué le pide al año que entra?

–Como Miss Universo que soy pido paz para el mundo (ríe). ¡No, pero créeme que sí! Pido más amor, menos violencia para toda la gente. Hay noticias muy tristes y me gustaría que la gente se enfocara más en amar