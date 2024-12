“La gente se siente identificada conmigo y les dejo huella”

Con un segundo disco recién publicado bajo un título tremendamente personal, Triana (el nombre de su futura hija, que nacerá este mes de diciembre), David Cano Calleja (Rivas Vaciamadrid, 2001), Cano, continúa ofreciendo sonidos urbanos y letras que hacen pensar y bailar en conciertos multitudinarios. Para muestra, las fechas que el artista tiene por delante para el próximo año: el 26 de abril estará en Salamanca; en mayo, Bilbao (3), Madrid (23, con todo agotado), Sevilla (24), Granada (25) y Barcelona (30); y en junio, Valencia (14).

–Se enfrenta a dos alumbramientos. El primero ha sido la publicación de su segundo álbum. ¿Cómo resumiría el proceso?

–Bastante bonito y sencillo. Me enteré de que iba a ser padre y la inspiración de algo nuevo siempre viene bien a la hora de escribir. Al fin y al cabo, decidí hacer un disco dedicado a mi hija pero que tampoco fuera un coñazo, diez o doce temas solo hablando de eso. Fue un proceso de buscar un punto intermedio en el que hubiera un mensaje claro hacia ella, pero también más mainstream, que a la gente le pudiera enganchar, que el disco pudiera funcionar.

–El otro alumbramiento es, en efecto, esa próxima llegada de su hija, cuyo nombre titula el álbum, Triana. La noticia, ¿le ha hecho sentir más vulnerable o firme como autor?

–En cuanto a escribir, me sentí mucho mejor. Al tener ya la idea de hacer un disco era más fácil desarrollarlo todo. Me vino muy bien y creo que he sabido utilizar este punto de inspiración nuevo. Ahora... pues yo qué sé. O espero a otro hijo o yo creo que no vuelvo a sacar otro álbum (ríe).

–Su primer trabajo llevaba por nombre DPQDP (Dinero pa quitarme de problemas). ¿Ha cambiado actualmente en algo dicha perspectiva, esa prioridad vital?

–No ha cambiado nada con respecto al primer disco. Ahora, con el segundo, es ir sumando etapas en la vida, conceptos simplemente. Pero el de dinero pa quitarme de problemas siempre lo voy a tener presente, yo creo. Por el hecho de tener una hija, pues más dinero tienes que tener pa que no se muera de hambre.

–¿Y el sonido ha variado?

–Sí, siempre trato de evolucionar en cuanto al estilo de música, a lo que pueda hacer nuevo para simplemente no aburrir a tu público y que le guste, sin dejar de ser uno mismo.

–Aparte de la paternidad, también habla este disco de cómo el origen forja un carácter, en temas como Conexión o Destino. Con fama y reconocimiento, ¿en qué medida se sigue usted sintiendo parte de aquel lugar, de su barrio?

–Soy como soy y me comporto así por saber de dónde vengo, por cómo me han criado. No venimos de la realeza. Tener siempre los pies en el suelo es lo más esencial. Aunque tengas dinero, hay que saber utilizarlo.

–Algunas frases en las letras de las nuevas canciones dejan claro que usted es un hombre de valores. ¿Cómo son esas ideas que defiende?

–¡Hum! Lo resumiría... Uf, pues no sé... como buenos valores. Creo que se ha perdido un poco eso, las relaciones duraderas. Al fin y al cabo, vivimos en un país donde hay más perros que niños, así que imagínate (ríe). Eso sería resumir la sociedad de hoy en día, ¿qué más decir? Vamos pa abajo.

–Viniendo del género urbano, habrá quien piense que es usted un chapado a la antigua.

–Puedes decir que sí tengo un pensamiento más chapao a la antigua, pero también es la manera en que lo expreses o lo sientas. Tampoco falto el respeto a las mujeres, ni soy el prototipo de marido que había antes, cuando era un poco todo más machista. Intento quedarme con lo bueno de la sociedad antigua y la de ahora y juntarlo.

–Ha colgado el cartel de “todo agotado” para su próximo concierto en el WiZink Center de Madrid, dentro de una gira nacional en 2025. ¿Cuál es para usted la medida del éxito, de su alcance?

–Se puede medir bastante bien con lo que viene siendo la venta de tiques, creo que es lo más orgánico que hay. No tiene que ver con las visitas, donde todo no depende de ti. Que la gente quiera pagar 40, 50, 60 euros por verte dos horas cantar es un buen termómetro para saber lo que te aprecian y te apoyan.

–¿Qué veremos en los espectáculos de Triana Tour?

–Estamos de momento con el proceso creativo del show del año que viene, pero queremos hacer algo distinto, innovador, dejar a la gente con la boca abierta. Para algo se han dejado el dinero en las entradas.

–Colaboraciones como JC Reyes, RVFV o Lia Kali asoman por el álbum. ¿Las habrá sobre el escenario?

–Sí, intentaré llevar como siempre a más artistas pero a veces, por más que se intente, no es posible enlazarlo. Ellos tienen sus calendarios, sus cosas que hacer también.

–¿Cuál piensa que es su huella en la música?

–Pues creo que no hay distinción entre el artista y la persona. Eso se ve reflejado en la naturalidad, en la vida cotidiana, en las letras..., en todo. La gente se siente identificada y les deja huella.