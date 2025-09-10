Fernando Camacho, poeta: "La belleza es aquello que proporciona felicidad"

Tras debutar en esto de la poesía con Responsabilidad generacional corporativa, el escritor Fernando Camacho –guía turístico, articulista- vuelve a las librerías con Xabel me habló de un pájaro en Sevilla (Sonámbulos ediciones). Un poemario que lleva la impronta de poetas como Ángel González o Víctor Botas. Es decir: la ironía, el humor agrio, el apunte lúcido. Un libro, escrito tras una época “oscura”, que reflexiona acerca del significado de la belleza y cuya inspiración viene de la filosofía y de las grandes obras de la pintura universal.

Pregunta.Intuyo que este libro, Xabel me habló de un pájaro en Sevilla, le ha servido para ordenar –es decir, para encontrar respuestas- a una situación de caos –es decir, de crisis-.

Respuesta.Más bien al contrario. El libro lo escribí una vez pasé una época oscura. Por tanto lo escribí desde la lucidez. Pero la literatura también supone interpretar. Es decir: el autor hace un papel.

P.En sus poemas, en ocasiones, no hay un tono pesimista sino irónico. Un humor agrio que excluye el victimismo.

R.Sí, por supuesto. No hay victimismo en este poemario. Sí hay mucho humor agrio. De hecho, esta es una de las cosas que más valoro de mi manera de escribir. Ese humor ácido. ¿Pesimismo? Creo que sí hay cierto pesimismo existencial.

P.Hay poetas que aconsejan alejarse de lo personal a la hora de escribir poesía. Se suele incurrir en el desahogo emocional; es decir, en un sentimentalismo ingenuo y antiliterario.

R.Así es. Si lo que necesitas es un desahogo emocional, te recomiendo terapia, y no escribir un libro. En cualquier caso, a lo que aspiro es a la buena literatura. Como se llegue a esa buena literatura, mientras no sea por el camino del delito o de la inmoralidad, me da exactamente lo mismo.

P.La música, o la musicalidad, vertebra sus poemas.

R.Sí. Le doy mucha importancia a la música. Me gusta que el verso se recite bien. A la hora de escribir un poema le presto mucha atención al ritmo, a la musicalidad y a los adjetivos. A partir de ahí construyo lo que decíamos antes de la ironía o la comedia agria.

P.¿Por qué esa importancia del adjetivo?

R.Porque la poesía es un artefacto absolutamente formal. La forma es lo fundamental de la poesía. Esa forma, para mí, necesita de adjetivos que lleven a un determinado lugar y que, dentro de la musicalidad, “retumbe”. Hay otras personas que prefieren imágenes, sustantivos, onomatopeyas. A mí me gusta el adjetivo porque, creo, tiene bastante poder.

P.En este libro hay una alegoría a la primavera cuyo cierre nos descubre un tiempo que no tiene nada que ver con la acostumbrada visión colorista y tipista –esa visión manida-.

R.Es que la primavera también puede ser un tiempo extraño. Aunque para mí no. Más bien al contrario.

P.¿Qué es la belleza?

R.(Risas) En el poema digo que es contemplar un misterio con algo con esperanza.

P.¿Qué le proporciona esperanza?

R.Me proporciona esperanza saber que en dos domingos juega el Betis, por ejemplo. Por otra parte, soy un hombre enamorado. Eso también me da esperanza. Saber que Janire está cerca, y que muy probablemente mañana esté. Me proporciona esperanza el hecho de que he llamado a mi madre hoy. Lo que me da esperanza es la belleza, que es todo lo que acabo de decir.

P.Hablando de belleza, decía Rilke que esta era el principio de lo terrible; Kundera declaró que el sueño del paraíso es el origen del infierno. ¿Está usted de acuerdo?

R.En absoluto. Ambos son autores románticos o posrománticos, y yo no lo soy. Soy una persona materialista, en el sentido filosófico de la palabra. Me alejo de todas esas consideraciones a veces ilusorias. La belleza es aquello que proporciona felicidad.

P.Escribe que en lo incomprensible late un amor. No sé si me puede dar más detalles de esa idea.

R.Ese poema es un poema de ánimo a un amigo al que se le muere un sobrino con apenas dos años. Es un hecho incomprensible. Es absolutamente incomprensible que se te muera alguien que tiene dos años. Bueno, volviendo a lo antes, materialmente te lo puedes explicar: un tumor, y fin. Pero en términos no materiales, o sentimentales, sí es absolutamente incomprensible. Aunque en ese hecho, incomprensible, se va a quedar un amor, por supuesto.

P.¿La filosofía ha contribuido a estos poemas?

R.Absolutamente. Por ejemplo, de la lectura de los existencialistas franceses, con los cuales no tengo por qué coincidir siempre. Por mi parte, veo una línea entre Aristóteles, Epicuro, Hegel, Marx, Heidegger y sus derivaciones. A partir de ahí construyo una filosofía o una teoría de la filosofía personal. Con unas contradicciones muy grandes.

P.¿Cuál es esa teoría?

R.Es una teoría materialista, en la cual la vida es lo que es, y en ella tenemos que intentar ser lo más felices posibles.

P.Sospecho que importantes obras de la pintura universal están en la inspiración de estos poemas.

R.Tengo la fortuna de dialogar a diario con los mejores [actualmente, Fernando Camacho dirige una empresa de guías turísticos en museos]: Velázquez, Ángeles Santos, Picasso, Rafael, Tiziano, Tintoretto. Reflexiono mucho sobre lo que han hecho. Eso me da una escapatoria. Bernini decía que las disciplinas artísticas están conectadas. El arte se comunica y es uno. Creo que si hago buenas imágenes es porque soy capaz de ver en la pintura de los demás su maestría.

P.¿Es una tontería decir que la poesía le ayudó en esa época oscura que decíamos al principio?

R.Durante ese periodo menos lúcido que tuve sí escribía y ponía en orden ciertas cosas. Y le ponía nombre. Ponerles nombre a las cosas es muy importante cuando uno no está el todo bien. La poesía me ayudó a nombrar y a ver que tenía una ansiedad como un caballo. Vi que necesitaba parar. Ahí sí me ayudó. Luego esos poemas pueden salir mal o salir bien. Hay cosas que se publican y cosas que naturalmente no. Por el bien de los lectores. Hay que respetar a los lectores. A veces incluso más que a uno mismo.

P.Además de poemario, tiene usted otro trabajo por ahí. Relacionado con la poesía.

R.Sí. Ahora mismo estamos trabajando en una figura que para mí, como poeta, es fundamental, y que creo que podrían ser fundamentales para otros muchos poetas de lengua castellana. Ángela Figuera para mí es la poeta principal del siglo XX. Se merece ese documental. De momento, con este proyecto, estamos en un crowdfunding que se puede encontrar en Verkami.