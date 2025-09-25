“Andalucía debe presumir de tener los mejores remeros”

La relación de Fernando Briones, abogado sevillano, con el remo le viene de familia. Su padre, Eduardo Briones Espinosa, ya fue presidente de la Federación Andaluza de Remo de 1981 a 1988, y su hermano Enrique participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. En su etapa como deportista, el nuevo presidente de la Federación Andaluza logró numerosos éxitos a nivel autonómico y acumuló dos oros, cinco platas y tres bronces en Campeonatos de España con el Club Náutico de Sevilla. Con la selección española disputó varias regatas internacionales e incluso llegó a formar parte del Programa Barcelona 92, enfocado a los Juegos Olímpicos, que tuvo que abandonar para centrarse en su formación académica.

Pregunta.¿Dentro de poco hará un año de su acceso al cargo, qué balance hace de este tiempo?

Respuesta.El balance no puede ser más positivo. Evidentemente todavía estoy dentro del primer año en el que me estoy un poco haciendo a a todo lo que es el mundo del remo en todas sus distintas modalidades. Estoy orgullosísimo del remo andaluz, me lo ponen todo muy fácil todos los clubes de Andalucía, todos los deportistas y, sobre todo, el extraordinario equipo de trabajo de a Federación Andaluza de Remo. El remo ahora mismo está creciendo, tanto en la provincia de Cádiz, sobre todo con La Línea, Algeciras... También tenemos todo lo que es la costa de Málaga; y por último, en El Ejido, en Almería, donde tenemos también muchísima cantera. Recientemente en el lago del pantano de Cubillas en Granada, también vamos a tener una regata dentro de un par de semanas, con lo cual tenemos todo el ámbito geográfico de Andalucía haciendo remo. Y haciendo remo en sus tres grandes modalidades desde la base. También se ha puesto muy de moda el remo entre los veteranos. También tenía la obsesión de crear una sede náutica de la Federación Andaluza de Remo. Se nos propuso desde la dirección del Parque de la Alamillo ocupar un espacio que está justo debajo del Puente del Alamillo. Hemos invertido aproximadamente unos 45.000 euros. Lo vamos a utilizar en primer lugar como sede para obtener recursos propios. Y en segundo lugar cada vez que la Federación Andaluza de Remo compita y tenga sus concentraciones vamos a intentar que los barcos salgan de ahí, que las concentraciones se hagan ahí, e incluso en un futuro me gustaría también que la regata Sevilla-Betis, tanto el barco del Sevilla como el del Betis, estuvieran ahí, que entrenaran y salieran de esa sede. Ahora también tenemos por delante unos meses muy ilusionantes. Entre octubre y diciembre vienen las tres regatas más importantes que se celebran en Sevilla y prácticamente en Andalucía: la Master Regatta Rowing, una regata internacional para veteranos. Después la otra gran regata es la Sevilla-Betis, que es el 8 de noviembre. Finalmente, el Abierto de Andalucía, que es una regata donde vienen los mejores de España e internacionales. Esas son las tres grandes joyas de la corona que tiene que preparar siempre la Federación Andaluza de Remo.

P.¿Qué objetivos se ha marcado para su mandato?

R.Primero tomar los mandos de esta federación que es amplísima. Y, sobre todo, que cada una de las regatas que se realizan en Andalucía sigan siendo excelentes. Estamos hablando de una federación que organiza muchísimas regatas a lo largo del año, prácticamente todos los fines de semana hay regatas en cualquier punto de la geografía andaluza y en esta organización propia procuramos que siguen saliendo cada vez mejor, corregir todos los errores que pueda haber y sobre todo que nos transmiten técnicos, clubes y deportistas. En segundo lugar, me hace mucha ilusión que siempre, cada poco tiempo, haya una regata importante en el ámbito andaluz y cuando digo importante hablo de nivel internacional. A finales de mayo viene la Copa del Mundo de remo a Sevilla que va a ser un hito extraordinario y, sin duda, si tenemos el personal, si tenemos el material y si tenemos geográficamente la zona, debemos intentar conseguir siempre regatas internacionales de altísimo nivel, como se merece esta comunidad. Por ahí van un poco los objetivos.

Fernando Briones, presidente de la Federación Andaluza de Remo. / Juan Carlos Vázquez

P.¿Puede presumir Andalucía de tener buenos remeros y ser referencia en este deporte?

R.Andalucía debe presumir de tener los mejores remeros y remeras de ser una referencia en este deporte. Los dos mejores clubes de España ahora mismo son el Club Náutico de Sevilla y el Círculo de Labradores, sin olvidar al Marítimo de Málaga, y sobre todo otros pequeños clubes que hay en Sevilla, como es el Guadalquivir. Están haciendo una labor espectacular. En la selección española más de la mitad son de Andalucía. Los técnicos exactamente igual. Ahora también tenemos un presidente de la Federación Española que es Miguel Ángel Milán, que también es sevillano y andaluz. Por lo tanto, sí podemos presumir de tener los mejores remeros y ser un referente en este deporte del remo a nivel nacional y internacional.

P.En Sevilla presumimos de tener una de las mejores pistas del mundo con el Guadalquivir… ¿Se le saca todo su potencial?

R.No sólo es una de las mejores, sino también de las más bonitas del mundo, por no decir la única que está dentro de un centro urbano. Por ahí nos encontramos con pistas en lagos o artificiales construidas con muchísimo dinero, como está pasando ahora en Shanghái, donde se está celebrando el Mundial de Remo. Aquí nos encontramos con esta pista cuando se quitó el tapón de Chapina y la pena es que no lo estamos cuidando. Esa es mi obsesión. He intentado hablar con todas las administraciones, pero sinceramente me siento frustrado porque todas me dicen que sí, que vamos a ayudar, pero hasta ahora no hay resultados alguno. Llevo un año reclamando una regulación de la navegación de la lámina del río. Todo el mundo tiene que saber que ahora mismo disponemos de 6 km de pista de remo que nos dejan utilizarlo. Es la parte que abarca desde el Puente de las Delicias (Club Náutico) en dirección hacia la esclusa. Nadie me ha dado una respuesta coherente y convincente de por qué no nos dejan. ¿Por qué? Porque todo el tráfico de nuestra actividad deportiva se centra desde el Club Náutico, digamos, hasta el llamado Huevo de Colón, pero obviamente ahí se mezclan chavales que están aprendiendo con auténticos campeones del mundo o medallas olímpicas y eso no puede ser. Tenemos que regular, ser valientes sentarnos en una mesa y hacerlo. Todo lo que no sea hacerlo, entiendo que no estamos cuidando lo que más queremos, o mejor dicho, lo que debería ser. Por lo tanto, sí podemos presumir de tener una de las mejores pistas del mundo, pero desgraciadamente, los propios sevillano no la estamos cuidando.

P.Uno de los problemas a los que se enfrentan los deportistas es el de las becas y los patrocinios para poder dedicarse a ello. ¿Como se está trabajando en este tema? ¿Cómo se podría mejorar?

R.Las becas de los deportistas están bastante bien actualmente. Existe un programa de becas a nivel nacional. Hoy día quien destaca puede vivir del remo o recibe una ayuda que le sirve bastante. Otro problema que siempre hemos tenido es que cuando el chico o la chica empieza a destacar con 18, 19, 20 años y se le ofrece la posibilidad de irse a alguna universidad, en este caso, por ejemplo, americana, que es lo que está ahora de moda, pues no lo ponen en duda, siguen practicando deporte, pero en otro país, con lo cual, al final nosotros nos beneficiamos de ese deportista relativamente. A partir de este año se han modificado, por ejemplo, el calendario de regatas para que los sub-23 tengan un poquito más de protagonismo, es decir, que un chaval de 20 años no se tenga que enfrentar a un grandísimo Javier García o Jaime Canalejo, sino que cada uno tenga sus parcelas y su competitividad para que pueda seguir entrenando con la posibilidad de que también puedan seguir estudiando. De la Junta de Andalucía estamos recibiendo muchísima ayuda ahora.

P.En el horizonte se vislumbran ya los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Cómo afrontan los remeros andaluces esta importante cita?

R.La ilusión es máxima. Vuelvo a repetir que en Sevilla y en Andalucía tenemos a los mejores deportistas de remo. Nos hace mucha ilusión que entra una nueva modalidad en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles: remo de mar Beach Sprint, algo así como el sprint en la playa. En la zona de Málaga y de la Línea están saliendo auténticos campeones. Gente que se está preparando muchísimo esas regatas. Con tantos kilómetros de litoral que tenemos en Andalucía seguro que vamos a mandar muchísimos remeros y remeras andaluces a esos Juegos Olímpicos y vamos a poder presumir de ello. Pero ahora mismo en esa fase en la que es un deporte nuevo estamos viendo lo positivo que tiene esa modalidad y estamos preparando muchísimos deportistas. Con el resto de remo olímpico, seguimos exactamente igual. Ahí bien también tenemos mucha esperanza en que vayan muchos andaluces.

Fernando Briones, presidente de la Federación Andaluza de Remo. / Juan Carlos Vázquez

P.En su faceta profesional como abogado fue un pionero en poner orden en los asuntos fiscales de las hermandades. Cuéntenos cómo ha cambiado el asunto en los últimos años.

R.Ya han pasado una serie de años desde que se produjo este cambio tan importante. Podemos decir que aunque la ley era del 2002, la ley que modifica todos los asuntos fiscales de las hermandades, se empieza a aplicar a partir del año 2014-2015. Llevamos 10, 12 años aplicándola y la verdad es que el resultado es muy positivo. Todas las hermandades se han puesto las pilas y yo cada vez llevo más hermandades y más asuntos jurídicos y fiscales en el despacho. Esto ha cambiado muchísimo, radicalmente. Hay mucha más transparencia. También hubo un real decreto en el año 2015 que ha ayudado mucho a que se actualicen datos, hermanos mayores, reglas y todo eso va va sumando. Cada vez que entra un hermano mayor nuevo sabe que esto ya forma parte de otra parcela más que tiene que llevar la hermandad. No se puede dejar a un lado la cuestión económica, tributaria, sino que hay que cumplir.

P.También ganó la batalla del IBI en la aldea de El Rocío…

R.Efectivamente, yo fui uno de los pioneros en ganar el IBI, del ahorro del IBI de las casas hermandad en la aldea del Rocío. Desgraciadamente, el Ayuntamiento se está vengando entre comillas subiendo muchísimo otro tipo de tasas, como por ejemplo la basura, el agua o, cuando llega la romería, otro tipo de impuestos por utilización de suelo y parcela. Me parece ruin por parte de un ayuntamiento que vive básicamente de lo que es la romería y, sin embargo, no cuida a las hermandades. Aquello fue un impacto gordísimo porque realmente se le ahorró mucho dinero a las hermandades. Y recuerdo que luego ese dinero se suele utilizar normalmente para obras de caridad y para ayudar a terceros que lo necesitan. Tuvimos que acudir incluso a la justicia ordinaria porque inicialmente el Ayuntamiento se negaba a conceder esa exención del IBI a las hermandades.