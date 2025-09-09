“¿El algoritmo?, lo insoportable es la dictadura de la propaganda”

El matemático y escritor Antonio José Durán Guardeño (Cabra, Córdoba, 1962) es además de catedrático de la Universidad de Sevilla un investigador reputado en las academias internacionales por descubrimientos relevantes en la materia de funciones especiales. Premio Nacional del Ministerio de Cultura por el libro de divulgación mejor editado: Vida de los números (2006), Durán es también autor de más de una docena de libros de ensayo y divulgación científica y dos novelas. Una de ellas, La luna de nisán (2002), ofrece una visión heterodoxa de la Semana Santa sevillana.

–¿Qué ecuación relaciona el desarrollo de la inteligencia artificial con la pérdida de empleo?

–Una muy complicada. Baste si no pensar en lo difícil que es calcular algo que ya pasó: cuántos trabajos se eliminaron con el desarrollo y uso de los primeros ordenadores, pero cuántos otros nuevos se crearon precisamente por disponer de ellos.

–¿Empieza a haber una dictadura del algoritmo?

–Lo más preocupante del algoritmo es su capacidad de diseñar propaganda personalizada para cada uno de nosotros gracias a los datos que tan generosa como irresponsablemente le damos a conocer. Todo tipo de propaganda: política, comercial, cultural, deportiva, social... Así que lo que empieza a ser insoportable es la dictadura de la propaganda y su capacidad para manipularnos.

–¿Qué vincula la música con las matemáticas?

–Ese nexo quizá lo describió mejor que nadie Leibniz, uno de los grandes filósofos y matemáticos del Barroco, cuando dijo: “La música es un ejercicio aritmético inconsciente en el que la mente no sabe que calcula”.

–¿Es más fácil cuantificar a Dios con la Trinidad, un número entero, o con la abstracción del infinito?

–Me inclinaría por el infinito, aunque solo sea porque si tuviéramos que contar cuántos dioses distintos hay en activo, porque haya alguien que les rece, habría que echar mano de números casi tan grandes como el infinito.

–¿A qué limitaciones se enfrentaba el ser humano sin la existencia del cero?

–Posiblemente sin el cero seríamos como los monos de la película 2001, una odisea del espacio antes de que se les apareciera el monolito. Naturalmente, esto es una exageración, pero tirando a pequeña

–¿Con qué finalidad empezó a contar el hombre? ¿Para poder dormir, recontando a los miembros de la prole en la cueva o para saber despertarse, contando las horas de la luz y las estaciones?

–Cualquiera es plausible. He aquí otra: imaginemos dos grupos de rastreadores que han seguido sendas manadas de mamuts, uno hacia el sur y otro hacia el norte; después se vuelven a juntar: ¿cómo decidir entonces hacia dónde dirigir la partida de caza si no sabemos comparar cuántos mamuts había en cada manada?

–¿Cuál fue la primera operación usada por el hombre? ¿La adición o la sustracción, la acumulación de granos o el hurto de granos?

–Según la Biblia fue la multiplicación.

–¿En qué momento le parecieron pocos los dedos?

–Cuando se hizo agricultor y ganadero. Es un hecho histórico que todas las culturas que desarrollaron la agricultura acabaron creando también sistemas sofisticados para manejar los números.

–¿Qué enigmas aritméticos encierra una declaración de la renta?

–Me temo que ahí hay más enigmas éticos que aritméticos y, si no, que se lo pregunten al ex ministro Cristóbal Montoro.

–¿La redistribución de los impuestos exigiría más precisión en el decimal o más potencias en la aplicación del tipo?

–Requeriría más valentía política y más conocimiento ciudadano de hasta qué punto son necesarios para, bien empleados, no acabar viviendo según la ley de la selva.

–¿Se puede contar con las manos el dinero que recibe la ciencia en España?

–Sí. Y lamentablemente sobran dedos…

–¿Son las loterías los juegos en que el conocimiento matemático es menos útil?

–Las loterías se ven muy favorecidas porque la mayoría de la gente desconoce qué significa la probabilidad, un concepto matemático muy básico y a la vez muy importante. Pero dado que, por ejemplo, la lotería nacional es una excelente fuente para pagar impuestos sin perder la sonrisa, bienvenido sea ese desconocimiento.

–¿Cuánta matemática hay en la naturaleza?

–Tanta que para Albert Einstein matemáticas y naturaleza son casi la misma cosa. En sus propias palabras: “La Naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples que se puedan conseguir. Estoy convencido de que podemos descubrir por medio de construcciones puramente matemáticas los conceptos y leyes que nos proporcionan la clave para la comprensión de los fenómenos naturales. [Entre experiencia y matemáticas] el principio creativo reside en las matemáticas”.

–¿Cuánta matemática hay en una flor?

–La suficiente para explicar, por ejemplo, la configuración de las pipas en un girasol.