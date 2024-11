Alejandro Nieto: "Nos han pedido una incineración vikinga y eso es ilegal"

Alejandro Nieto es el CEO de una firma de funeraria digital, Pazy, de reciente irrupción en España. Formado en la Universidad de Comillas y en la de París-Sud, su trayectoria de directivo pasa por el ámbito inmobiliario hasta poner al frente de esta empresa de servicios funerarios en la que el cliente puede contratar de antemano, y con un precio fijo, todo lo que abarque su inhumación o cremación y las celebraciones y requisitos que desee para esa despedida que, hay que reconocer, a todos nos llegará tarde o temprano. En España la esperanza de vida de un hombre de 81 años; entre las mujeres, 86.

Pregunta.- ¿Hablar sobre la muerte es un asunto que sigue siendo tabú, incluso en un día como hoy?

Respuesta.-Sí, hablar de la muerte sigue siendo un tema tabú, ya que para algunas personas es un tema delicado, que puede llegar a generar miedo ,ansiedad. Para las personas que han sufrido la trágica pérdida de un ser querido, o que se encuentran en pleno duelo, no es un tema fácil de abordar, lo que hace que muchas personas quieran evitar el tema. Pero también muchas personas desean arreglarlo todo de antemano.

P.-¿Somos previsores en este aspecto?

R.-Casi un 50% de los españoles tiene un seguro de decesos que, hasta hace poco, era la única alternativa que tenían para solucionar los trámites de su fallecimiento. Desde Pazy hemos concebido que el tema de la muerte se afronte de la mejor manera: evitamos dejar cargas económicas y emocionales a los familiares. Nuestro propósito es que llegado ese momento, los familiares tengan todo resuelto.

P.- ¿Cómo han evolucionado las pólizas de decesos?

R.-El seguro de decesos ha sido y es un servicio rígido y tradicional, que se ha mantenido con pocos cambios a lo largo de los años. Es un seguro que suele contratarse a una temprana edad, con una cuota mensual durante toda la vida que va subiendo con los años. Se llega a pagar una cantidad mayor que el coste real del servicio funerario, hasta 3 o 4 veces el coste que se producirá en el futuro.

P.-¿Qué idean en su compañía para que ese servicio sea diferente

R.-Con Pazy propone el precio total del servicio y opciones de pago flexibles, que puede ser un pago único o dividido en cuotas. Brindamos un servicio es totalmente personalizable.

P.-Tan a la carta, ¿pero cómo?

R.-Un cliente puede celebrar la ceremonia que tenga en mente. Por ejemplo, puede dejar hecha una reserva en su restaurante favorito para que la familia celebre un almuerzo de despedida. Todo se piensa para que la familia no tenga que tomar decisiones en un momento complicado. Nos adaptamos a la situación de cada persona,no tenemos límite de edad, ni exigimos informes médicos o requisitos económicos. En un seguro de deceso el pago es de por vida y existen límites para la contratación.

P.-Ahora todo se piensa en clave sostenible ¿también la muerte?

R.-Por nuestra parte contemplamos las soluciones más modernas, como el borrado de la huella digital de un ser querido fallecido. Hay opciones para un servicio funerario enfocado al cuidado del medio ambiente, como urnas biodegradables o plantar las cenizas en un árbol, la gestión de la cancelación de todas las suscripciones y gastos a nombre del difunto e incluso la opción a los familiares de gestionar la venta de la vivienda del difunto.

P.- ¿Cuál sería el perfil de quienes desean un funeral planificado en el siglo XXI?

R.-Los servicios de Pazy están orientados generalmente a personas que quieren planificar y contratar el servicio funerario para evitar problemas a sus allegados. Como decía, un 50% de la población quiere dejarlo todo arreglado para su funeral. El perfil lo cumple 1 de cada 2 españoles. Los perfiles más típicos son hombres y mujeres mayores de 50 años con un nivel socioeconómico medio-bajo y quieren dejar ese tema resuelto. Valoran poder decidir y tener todo el control sobre su despedida, cremación o entierro, preferencias religiosas o si desean incluir música.

P.-¿También se piensa en la familia en sí?

R.-Tenemos incluidos de forma gratuita un servicio de psicólogo gratuito para los familiares del difunto, durante un año desde el momento del fallecimiento, y servicio de consultoría jurídica gratuita, para asesorar en la gestión de los trámites postmortem. La variedad de necesidades que tienen nuestros clientes es amplia...

P.- ¿Los velatorios están cambiando?

R.-Los funerales en general han comenzado a perder la rigidez tradicional y evolucionan a ceremonias que celebran la vida del difunto en lugar de centrarse únicamente en el duelo. Este cambio responde a una tendencia en la que las personas buscan homenajear de forma personalizada la despedida de sus seres queridos. En lugar de contratar la típica ceremonia, optan por incorporar elementos que reflejan la personalidad del fallecido, con música, mensajes especiales y celebraciones con temática.

P.-No todo el mundo es capaz de encajarlo...

R.-Ese nuevo enfoque permite que los familiares puedan sobrellevar el duelo de una manera más positiva.

P.-¿Y cuáles son las peticiones más curiosas que les han hecho?

R.-Dentro de la personalización del servicio, nos han solicitado cosas curiosas como proyectar en el velatorio la película favorita del difunto. O esparcir las cenizas en un viñedo familiar, dejar contratado un paseo en globo para los familiares o ser enterrado con sus gafas.

P.-¿Hay ocasiones en que es imposibles conceder el deseo del difunto?

R.-Hay peticiones que a día de hoy no se pueden realizar por motivos de normativa mortuaria. Por ejemplo, nos han solicitado una 'incineración vikinga', que consiste en arrojar el cuerpo del difunto al mar en un barco, y posteriormente quemar esa nave. Esa práctica es ilegal y no se puede llevar a cabo. También hemos recibido peticiones para arrojar directamente el cuerpo al mar o esparcir las cenizas en un parque urbano. Son deseos que no se pueden llevar a cabo porque contravienen las normativas o la ley.

P.-¿Cómo reaccionan los familiares si las peticiones son excéntricas?

R.-En general la familia siente alivio al saber que su ser querido lo ha dejado todo resuelto y ha tomado las medidas necesarias para reducir las cargas económicas y emocionales que implica la toma de decisiones en este momento. También valoran el hecho de que el ser querido haya pensado en su despedida y cómo quieren ser recordados, lo hace que puedan llegar a reflexionar sobre la importancia de planificar el servicio funerario.

P.-Según un estudio de Sigma Dos el 77,7% de los españoles prefieren la incineración sobre la inhumación.

R.-Actualmente en Andalucía el 64% de la población prefiere la incineración.

P.-¿Dónde se pueden esparcir las cenizas?

R.-Los lugares preferidos suelen ser aquellos que tienen un significado especial como un campo o una finca familiar, así como entornos naturales. Algunas personas optan por depositar las cenizas en un árbol y una buena parte decide mantener la urna en casa. En España está prohibido esparcir cenizas en prácticamente todo el territorio salvo parques o terrenos privados que cuenten con licencias especiales o zonas de alta mar.

P.-Se prohibió expresamente arrojar cenizas en las marismas del Rocío ¿es posible descansar eternamente en la aldea?

R.-Hay muchas hermandades que disponen de columbarios en sus casas de la Aldea.

P.-¿Cómo sería un funeral en Andalucía en 2024?

R.-Las peticiones suelen ser tradiciones: velatorio en el tanatorio y ceremonia religiosa. Sobre el 50% de la población desea un funeral religioso.

P.-Madrid y Barcelona son las ciudades de España más caras para morirse. ¿Y en Andalucía?

R.-En la provincia de Sevilla los entierros son más caros y en la de Málaga son los entierros más baratos.