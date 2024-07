La jornada 'Comercio y Consumo’, patrocinada por AgroBank, protagonista del Olive Oil World Congress

La temática 'Comercio y Consumo’, patrocinada por AgroBank ha sido la protagonista del Olive Oil World Congress en la última sesión de la primera jornada de la edición del evento en 2024.

Ha contado con la participación de Manuel Parras, profesor de la Universidad de Jaén; e Ignacio Ballester, subdirector general de MSC España, entre otros.

En la ponencia ‘Análisis de la estrategia de consumo en el desarrollo empresarial’, Parras indicó que es crucial dirigirse a tres segmentos específicos: los jóvenes, cuya demanda per cápita es significativamente menor que la de las generaciones anteriores; el canal de la restauración, que en general consume poco aceite de oliva, especialmente en un contexto de precios elevados; y las administraciones públicas, que deberían usar aceite de oliva en los establecimientos donde se preparan y sirven alimentos.

Llegó el turno de la primera mesa redonda, titulada ‘Consumo del aceite de oliva en el mundo’, moderada por María Juárez, jefa de la Unidad de Economía y Promoción del Consejo Oleícola Internacional (COI). En ella intervinieron David Valmorbida, presidente de la Asociación Australiana del Aceite de Oliva (AOO); Joseph Profaci, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva (NAOOA); Di Yang, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Antonio Gallego, presidente de la Asociación Española de la Industria Exportadora de Aceite de Oliva y Comercio (Asoliva); y Gennaro Sicolo, presidente de la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

Durante la intervención, cada panelista analizó el consumo del aceite de oliva desde la perspectiva de su país. Se trataron temas como las tendencias locales de consumo, los desafíos específicos en la promoción y exportación del aceite de oliva, y las estrategias para aumentar la aceptación del producto en diferentes mercados.

Mesa redonda

A continuación tuvo lugar la mesa redonda ‘Perspectivas del sector oleícola en los países del sur y el este del Mediterráneo’, moderada por Lhassane Sikaoui, responsable de la Unidad de Olivicultura, Tecnología del Aceite de Oliva y Medio Ambiente del COI. En participaron Wafaa El Khoury, jefa de Servicio para Oriente Próximo y Norte de África y Europa y Asia Central en el Centro de Inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Ayça Akça, investigadora en el Instituto de Investigación Oleícola de Tuzmir; Monji Msallem, investigador del Instituto del Olivar en Túnez; Sara Oulbi, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agraria de Marruecos; y Abdessalem Loued, presidente del Comité Consultivo del COI.

Los expertos han abordado el estado actual, los retos y las oportunidades en estos países mediterráneos, además de explorar cómo las condiciones socioeconómicas y ambientales influyen en la producción.

Este bloque se ha cerrado con la ponencia ‘La mejor solución para el transporte de aceite de oliva en todo el mundo’, impartida por Ignacio Ballester, donde expuso las últimas innovaciones en materiales de embalaje y técnicas de transporte que protegen la calidad del aceite y mejoran la eficiencia logística.

En el siguiente segmento, llamado 'Aceite de oliva y salud' y patrocinado por la Junta de Andalucía mediante su marca ‘Gusto del Sur’, han participado el Miguel Ángel Martínez, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra; el Antonio Escribano, catedrático de Nutrición Deportiva de la Universidad Católica de Murcia; Rosa María Lamuela-Raventós, profesora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona; Ramón Estruch, presidente del Comité Científico de la Fundación Dieta Mediterránea; el Dr. Fernando López, investigador del estudio ‘Cordioprev’ (2022); y Francesco Visioli, profesor de la Universidad de Padua.

Dieta mediterránea

Martínez ha ofrecido un análisis sobre ‘El papel del aceite de oliva en la dieta mediterránea contemporánea’, enfatizando su relevancia como “buque insignia” de esta dieta, “la mejor sustentada por la evidencia científica”.

Escribano, por su parte, ha reivindicado que el aceite de oliva rara vez se asocia con la actividad física. Sin embargo, su consumo entre deportistas puede mejorar el rendimiento, la recuperación muscular, la salud cardiovascular, los niveles de oxidación, la resistencia y los procesos inflamatorios derivados del ejercicio. Beneficios que no solo se limitan a los deportistas de élite, sino que también son relevantes para aquellos que frecuentan gimnasios, salen a correr, pasean o simplemente suben escaleras.

El bloque concluía con la mesa redonda ‘Aceite de oliva, salud cardiovascular y otras investigaciones’, en la que los participantes han coincidido en que el aceite de oliva es crucial para fomentar el bienestar cardiovascular y general. Los expertos enfatizaron su relevancia dentro de una alimentación equilibrada, resaltando sus beneficios para la salud y su integración en la dieta mediterránea como un elemento esencial.

Clausura

Además, Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, ha sido el encargado de clausurar el OOWC. “El aceite de oliva es uno de los pilares fundamentales de nuestra dieta mediterránea, no solo como alimento, sino también como un reflejo de nuestra cultura”, señaló.

