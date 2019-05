Los partidos políticos del Campo de Gibraltar cumplieron anoche con la tradición de adelantar sus actos de inicio de campaña de las elecciones municipales para hacer después la pegada de carteles real a partir de la media noche.

PP

"¡Venceré, venceré!”. Así termina una de las arias más famosas de la historia de la ópera, el Nessun Dorma de Turandot. El príncipe Calaf reta a la princesa a que averigüe su nombre; en caso contrario tendrá que casarse con él. Y él está seguro de llevarse la victoria.

Puccini se convirtió anoche en uno de los protagonistas insólitos de la apertura de la campaña electoral en Algeciras. A golpe de aria se abría el acto convocado por el PP para presentar su candidatura a las municipales, en una apelación a la victoria que puede que para alguno no fuera un buen presagio: así fue recibido Pablo Casado en la campaña de las andaluzas y los resultados del PP en Algeciras no fueron precisamente los mejores. Quedó cuarto en diciembre y ha vuelto a quedar cuarto en las elecciones generales, en las que ha sufrido un batacazo de 21 puntos de apoyo.

Con un Partido Popular de capa caída, las siglas eran difíciles de apreciar en el edificio Escuela, repleto de cartelería con Algeciras en primer lugar y José Ignacio Landaluce a continuación. Los populares saben que su marca no pasa su mejor momento y tienen claro su mensaje, expresado por su candidato nada más empezar su discurso: “Algeciras no se levanta con un partido, se levanta con vosotros”.

Los populares tenían ayer programa doble: acto de inicio de campaña y presentación de la candidatura. Momento para presentar a los que llegan y para agradecer a los que se van. Como al concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, artífice “del milagro económico del Ayuntamiento”, recibido con un largo aplauso. O Eva Pajares, ahora subdelegada, mano derecha de Landaluce en la Junta de Andalucía. Otra mano hermana, la del presidente del Puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, estaba entre el público, y el alcalde aprovechaba para pedir el voto vía conexión de las tres instituciones: “Si Algeciras no aprovecha este momento de hermanamiento histórico del Gobierno de la Junta y el Ayuntamiento con el Puerto, si no somos capaces de aprovechar estas tres voluntades, sería una libertad no bien aprovechada”. La alusión al voto útil se repitió a lo largo de su discurso.

Landaluce arranca su campaña con un buen puñado de proyectos, pendientes de la adjudicación de fondos europeos, presentados en las últimas semanas y con un mensaje dirigido a los barrios. Con muchas críticas de las barriadas por la falta de actuaciones más allá del centro, el PP presenta una batería de propuestas de regeneración para San José Artesano, El Rinconcillo, La Yesera. E incluye a varias presidentas de asociaciones de vecinos en su candidatura. “Quiero seguir mejorando vuestra vida”, pedía ayer al público que llenaba el edificio a ritmo de Queen (Don’t stop me now, no me pares ahora). Tan emocionado estaba que se olvidó de la prohibición de pedir el voto antes de las 00:00.

PSOE

En la sede del PSOE, el inicio de campaña era anoche agridulce. El estado de salud de uno de los socialistas más respetados y que fue número 1 por Cádiz en las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, empañaba la noche de pegada de carteles.

El candidato socialista a la Alcaldía de Algeciras, Juan Lozano, llamó a la participación, la misma que tan buen resultado ha dejado para el PSOE en las pasadas elecciones generales, en las que el voto socialista se activó ante la amenaza de un fuerte ascenso de la derecha hasta situarlo en primer lugar. Lo hizo pidiendo “a los algecireños y algecireñas que depositen su confianza en un partido dispuesto a defender políticas sociales que son tan beneficiosas para el nuestro municipio”.

El candidato asegura que recorrerá con su equipo las calles y barriadas de Algeciras para hacerles llegar el programa electoral con el que concurren a las municipales, “un proyecto que emana del diálogo, de escuchar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Este no es el proyecto del PSOE, es el proyecto de la ciudad de Algeciras”.

Lozano hizo hincapié en un programa que “cambiará Algeciras y la pondrá en el sitio que merece, siendo referente en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz. Y para ello me acompaña un grupo de hombre y mujeres con la misma ilusión o más que yo, preparados para gobernar la ciudad”.

Ciudadanos

Igualmente preparados, con “actitud y aptitud” se declaran los candidatos de Ciudadanos. Con una candidatura renovada encabezada por Sergio Pelayo aspiran a hacer valer la marca de Albert Rivera en Algeciras, aprovechando una ola naranja que situó a Ciudadanos como fuerza más votada en las elecciones autonómicas y como la segunda en las elecciones generales. “Estamos convencidos de que puede haber un vuelco electoral. Estamos dentro de un proyecto nacional que convence, que llega al ciudadano y nuestro electorado es muy fiel”, asegura el candidato.

“No nos planteamos más que dar transparencia y voz a los vecinos”, aseguraba ayer Pelayo. “Vamos a dar a conocer nuestro programa, con líneas de actuación en seguridad, educación, empleo y transparencia”, explicó durante la apertura de la campaña en la calle Ancha.

Adelante Algeciras

En la plazoleta de San Isidro, Adelante Algeciras también optó por el dos en uno: pegada y presentación de la candidatura de la confluencia Podemos-IU, encabezada por Javi Viso. “Esta tarde ha comenzado la cuenta atrás para un cambio histórico”, destacaron. “Un cambio que permitirá que sea el pueblo de Algeciras el que decida el rumbo de las decisiones y el devenir de la ciudad”.

La Voz

El partido político La Voz de Algeciras presentó también su cartel electoral para las municipales, con dos lemas: “El cambio que los ciudadanos necesitan” y “Juan Pedro Ávila, tu amigo en el Ayuntamiento”. El candidato a la alcaldía por La Voz de Algeciras, aseguró “sentirse muy ilusionado con este proyecto que se ha creado con el único objetivo de mejorar Algeciras y la calidad de vida de los algecireños”.

La Línea 100x100

Al otro lado de la Bahía, en La Línea, el partido que ostenta la Alcaldía escogía la entrada a la ciudad para la pegada de carteles. Un cartel que recoge uno de los momentos que más identifican al candidato: Juan Franco haciéndose un selfie con su equipo.

El alcalde y candidato se mostró “optimista” y aseguró tener la sensación de que los linenses “van a valorar” el proyecto que ofrecerá su partido durante los próximos cuatro años. “Nuestro proyecto solo ha hecho empezar. Hemos demostrado que somos capaces de llevar a buen puerto a esta ciudad siendo un partido independiente, con escasos recursos económicos pero con mucha ilusión y con mucho trabajo. Las ganas siguen intactas, incluso estamos más motivados que hace cuatro años”. “Somos los mismos, gente humilde y linense. Por eso queremos la mayoría absoluta”, pidió el candidato; hasta ahora ha gobernado en coalición con el PP.

La Línea 100x100 sabe que su fortaleza en las municipales parte precisamente de su carácter independiente y pretende aprovecharlo en campaña: “Como todo el mundo sabe, nuestras directrices no están en Sevilla ni en Madrid. Nuestras directrices están en nuestro término municipal y nuestros únicos jefes son todos los linenses”, aseguró el candidato. “Nuestra única ambición no es un sillón en ninguna administración ni hacer carrera política. Solo nos mueve nuestro futuro, nuestro empleo, las inversiones y convertir a La Línea en una ciudad que sea atractiva desde el punto de vista turístico”, destacó.

Juan Franco también renovó su compromiso con los linenses en materia supramunicipal, asegurando que seguirá reclamando “como en los últimos cuatro años” que las administraciones tengan en cuenta a la ciudad: “Lucharemos por constituirnos en ciudad autónoma, aunque reivindicaremos medidas que solucionen los problemas que ya nos está generando el Brexit, más seguridad para La Línea y salidas a los problemas de empleo y formación que hemos sufrido históricamente”.