El vídeo resumen del encuentro por la VII Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible

Por séptimo año consecutivo, BBVA Asset Management se ha movilizado para apoyar económicamente a proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad. En esta edición, 23 entidades sin ánimo de lucro recibirán un total de un millón de euros en donaciones para impulsar sus iniciativas.

En un acto organizado por BBVA y Grupo Joly, la entidad bancaria, de la mano de María José Sánchez, directora de Zona de BBVA en Sevilla, y Borja Díaz, del equipo de Negocio de BBVA Asset Management, dio a conocer los entresijos de estos galardones.

Bajo la moderación de Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla, intervinieron los premiados cuyos proyectos tienen presencia en Andalucía. Wladimir Morante, de Médicos del Mundo, destacó su labor en defensa del derecho de toda persona a acceder a la asistencia sanitaria; Cristina Holgado, de Fundación Balia, explicó cómo su organización ofrece un espacio seguro y de comunidad para menores en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Olga María González, de Fundación Esplai, subrayó el compromiso de la entidad con el empoderamiento ciudadano, el trabajo en red y la inclusión digital. Asimismo, Mario Márquez, de Asanhemo, presentó su proyecto para implantar un servicio de transporte de medicación a domicilio especializado en tratamientos de hemofilia.