El techo de cristal de Andalucía

La expresión techo de cristal no sólo puede aplicarse a la dificultad de la mujer para llegar a determinados puestos, ya sean empresariales o públicos. Este sábado, en el foro del Observatorio Económico de Andalucía, Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la Pablo de Olavide, ha acuñado este término para referirse a Andalucía.

La tesis de Martínez es que la comunidad no llega a alcanzar nunca más del 80% del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita nacional y que a lo largo de los últimos años siempre se para ahí y retrocede para luego volver a subir. Como en el mito de Sísifo, personaje de la mitología griega que levanta una piedra por una montaña y que, cuando está a punto de llegar a la cima, retrocede al punto de partida.

¿Por qué el techo de cristal andaluz o el mito de Sísifo en economía? Martínez sostiene que la inversión en capital, a medida que se hace más grande, implica menor rentabilidad y productividad. Y que, cuando llega un momento de crisis, el capital, con la rentabilidad ya baja, retrocede, se hacen ajustes, vuelve atrás. Para, después, volver a recuperar el terreno perdido de nuevo.

Para el profesor de la Olavide la forma de romper ese círculo vicioso es con lo que llama capital endógeno (el referido arriba es el exógeno), es decir, el de calidad, el que tiene un componente de I+D y de capital humano relevante. "En Andalucía hay islas de crecimiento endógeno, hay empresas que invierten en I+D más que las españolas y las europeas. El problema es que son demasiado pocas". Para Martínez, las administraciones deben facilitar el acceso a esas tecnologías, "que tiene un coste", con discriminación positiva, "premiando a las ganadoras" (las que invierten en I+D o 'software'), "con una política industrial darwinista".

En la sesión del foro de este sábado, titulada 'Riesgos y oportunidades para Andalucía', intervinieron, además de Martínez, Rogelio Velasco, ex consejero de Transformación Económica y profesor de Emprendimiento del IE Business School; y Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper.

Los dos incidieron en que ya están dándose las condiciones para que Andalucía converja y se generalice ese capital endógeno. Velasco aseguró que las diferentes leyes de simplificación administrativa han dado ya como resultado que se reduzcan seis meses los plazos para proyectos industriales. "Cuando hablamos de iniciativas de este tipo, eso es una eternidad", precisa Velasco.

El ex consejero advirtió a sus sucesores (sus competencias se han distribuido en diferentes consejerías) que "no deben quedarse parados" en este proceso de simplificación, ya que cada año se producen 1.100.000 páginas de leyes, y "alguien debe controlar todo eso para hacer el menor daño a las empresas", que, según él, no piden tanto dinero como un entorno amable y desburocratizado.

Por último, el presidente de la exportadora de cobre Atlantic Copper, Javier Targhetta, se mostró convencido de que Andalucía tiene las condiciones ya para alcanzar el nivel de PIB per cápita medio de España y Europa, e incluso abrazó el sueño de llegar a emular a California, que tiene el 119% del PIB de EEUU. "Es una labor titánica la de crecer en un tiempo razonable de 10 o 15 años (para llegar a ese nivel) pero las condiciones son mucho mejores que hace 30 años"

Targhetta afirmó que para el gran cambio es imprescindible la colaboración público-privada, la potenciación de la FP dual ("estamos en el furgón de cola") y un salto en digitalización. "La eliminación del impuesto de patrimonio es un avance clarísimo", continuó, "porque se crea un ambiente favorable para que la gente venga, invierta y consuma".