La renta mínima andaluza es de las más bajas de España

La nueva prestación será compatible con un salario

La renta mínima que ultima el Gobierno será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo como ha ocurrido con otras prestaciones, según ha subrayado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En declaraciones en la COPE, Escrivá ha apuntado que en otros programas en los que no han existido estos incentivos a la búsqueda de empleo "puede haber tentación a agotar la prestación y no activarse en el mercado de trabajo".Esta prestación, que complementará otras ayudas o ingresos del hogar hasta un umbral mínimo de subsistencia, va a tener esos incentivos de forma que "durante un tiempo" será compatible con un nuevo salario, además de incluir itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo o previos a este, por ejemplo, en casos de problemas de drogadicción o mentales. Sobre el coste de la medida, Escrivá ha evitado cuantificarlo aunque ha reconocido que estará en el "rango más alto" de sus previsiones y que se financiará con impuestos vía Presupuestos Generales del Estado.