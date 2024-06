La rehabilitación energética de las viviendas es asunto de todos

En un esfuerzo conjunto para promover un entorno más sostenible y consciente de la importancia de la eficiencia energética en nuestras viviendas, BBVA y Grupo Joly organizaron en el Hotel NH Collection el encuentro Eficiencia energética. Ahorro en edificios, un objetivo común.

El evento contó con la participación de destacados ponentes, entre los que se encontraron Mercedes Romero Balsera, presidenta del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas; Ángel Quesada, socio-director en Qurban; Blanca Cruz Naranjo, responsable de la Oficina de Rehabilitación de Andalucía Occidental del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, y Mark Eaves Fernández, director de Financiación de Comunidades de Propietarios de BBVA en España. La moderación estuvo a cargo de Raquel Montenegro, directora de El Día de Córdoba.

Montenegro dio inicio al coloquio destacando un problema crucial en el ámbito inmobiliario español: el envejecimiento del parque de viviendas. Enfatizó la urgencia de modernizar estas vivencias para cumplir en términos de eficiencia energética.

Recogiendo el testigo, Mark Eaves, de BBVA, abordó la importancia de la eficiencia energética en los edificios, destacando tres puntos claves. En primer lugar, subrayó la “necesidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático que es jurídicamente vinculante y cuyo propósito es limitar el calentamiento global”. En segundo lugar, mencionó el “ahorro económico y energético” que conlleva la mejora de la eficiencia energética. Y, en tercer lugar, destacó el “confort” que se puede lograr mediante la reorganización y mejora de las viviendas.

Más de la mitad del parque de viviendas de España necesita una rehabilitación inminente

Eaves proporcionó datos que requieren actuaciones a corto plazo sobre el parque de viviendas en España, indicando que la “mitad de estas viviendas se construyeron antes de 1980, lo que evidencia un parque envejecido”. Además, señaló que “un tercio de la energía en el país es consumida por las viviendas, de las cuales el 75% son inaccesibles y el 40% de los edificios de más de cuatro plantas carecen de ascensor”.

En cuanto a los compromisos, el director de Financiación de Comunidades de Propietarios de BBVA en España mencionó que “la Unión Europea ha ordenado un ahorro del 16% de la energía consumida” y que, “de aquí a 2050, se espera que los edificios alcancen el objetivo de cero emisiones”. También hizo hincapié en que “las viviendas calificadas con la letra E en términos de eficiencia energética no se considerarán dignas, por lo que las medidas para mejorar las condiciones se van a endurecer considerablemente”.

Blanca Cruz, del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, por su parte, abordó la situación específica de Andalucía, destacando que en la región no se ha terminado de adoptar la cultura del mantenimiento de las viviendas. “Solo el 5% de las viviendas cumplen con las calificaciones de eficiencia energética A o B, lo que refleja un panorama preocupante en términos de sostenibilidad y consumo energético”. Cruz explicó que “se están llevando a cabo labores de concienciación e información para promover intervenciones que disminuyan el consumo de energía; el boca a boca está desempeñando un papel positivo en la difusión de este tema”.

Siguiendo en el mismo sentido, Mercedes Romero, presidenta del Consejo Andaluz de Administradores de Finca, aportó que el administrador de finca “hace de correa de transmisión”, por ejemplo, con formaciones en diferentes puntos de la región.

Mejorar las condiciones de un edificio genera un aumento del valor de la vivienda

Después de escuchar esas primeras impresiones, Ángel Quesada, socio-director de Qurban, se mostró “positivo” respecto al escenario actual del sector gracias a la disponibilidad de fondos europeos destinados a realizar nuevas construcciones y renovaciones. Destacó que “cuatro de cada cinco viviendas en España son ineficientes energéticamente, lo que indica un largo camino por recorrer en términos de mejora. Mencionó áreas específicas que requieren atención, como las fachadas, ventanas, calderas o las instalaciones de placas solares fotovoltaicas.

Respecto a las medidas a acometer por los vecinos y cómo les ayudan desde sus posiciones, los panelistas ofrecieron diversas perspectivas y recomendaciones.

Quesada incidió en la importancia de asesorarse adecuadamente. “En Qurban ofrecemos una evaluación del edificio, valoramos las actuaciones necesarias y presentamos un plan a la comunidad”, explicó. Sin embargo, señaló que no es fácil obtener la aprobación de los vecinos debido a la “falta de conciencia sobre la importancia de la eficiencia energética”. Para superar esta barrera, apuntó que su organización acompaña a los vecinos en el proceso de financiación, que suele ser el punto más controversial.

Romero subrayó la necesidad de convencer a los vecinos sobre la disponibilidad de subvenciones y ayudas externas. “Aquí es donde entran en juego las entidades bancarias”, afirmó, resaltando el papel que desempeñan estas instituciones, como BBVA, en proporcionar el apoyo financiero necesario para acometer las mejoras energéticas.

Una vivienda rehabilitada consigue un importante ahorro en gastos de climatización

A continuación, Cruz añadió que es crucial “realizar un diagnóstico actual del edificio y las posibles intervenciones para alcanzar los objetivos deseados y optar a subvenciones, como las de los fondos Next Generation o el Plan Ecovivienda”. “El diagnóstico y las medidas necesarias deben ir de la mano de un técnico para obtener un certificado energético”, indicó.

Conectando con el papel de los bancos, Eaves explicó: “Nos preocupamos por detectar las necesidades y, junto con los socios, participamos en el diagnóstico del edificio. La banca intenta ofrecer un producto lo más laxo posible, con periodos de carencia para no tener que pagar intereses durante el proceso”. Siguió: “Facilitamos los grandes gastos mediante cuotas mensuales, haciendo fácil lo difícil. Además, ayudamos con productos en mano o herramientas digitales para simplificar la actuación y asegurar que las mejoras en el edificio se puedan llevar a cabo sin dificultades financieras”.

Cuando Raquel Montenegro preguntó por medidas concretas, Mercedes Romero destacó la “implementación de alumbrado eficiente, como la luz de presencia, que reduce el consumo energético”. Además, recomendó “cambiar los sistemas de calefacción tradicionales por sistemas de aerotermia”, y “mejorar la envolvente del edificio, incluyendo fachadas y cubiertas, para solucionar problemas de condensación y filtraciones”. Asimismo, resaltó el uso de energía fotovoltaica y la instalación de placas solares.

Ángel Quesada enfatizó que “el ahorro energético puede ser un incentivo significativo”, mencionando que se podría ahorrar hasta 95 euros al mes.

La rehabilitación energética mejora la calidad del aire y reduce la contaminación

Blanca Cruz expuso que, “aunque los fondos de la Agencia de la Energía no tuvieron mucho éxito en el pasado, actualmente hay 6.000 solicitudes de comunidades en Sevilla”. Explicó que la administración busca “una rehabilitación integral de los edificios”. También mencionó la “reducción de costes” a través de planes como Ecovivienda y Next Generation, que si bien requieren demostrar un ahorro energético superior al 30%, se puede solicitar mejoras en accesibilidad, como rampas, ascensores y brazos magnéticos. Indicó que “las subvenciones son de concurrencia no competitiva, lo que significa que el primero que se inscribe y cumple con los requisitos la obtiene”. Sin embargo, advirtió que el 25% de las solicitudes se quedan en el camino, y que hay una ampliación de créditos prevista, por lo que animó a todos a solicitarlas.

Cruz recordó que el Plan Ecovivienda cuenta con cuatro líneas de ayuda: Línea 3, para la rehabilitación de edificios completos; Línea 4, para la rehabilitación de viviendas en bloques o viviendas unifamiliares; Línea 5.1, para la redacción del Libro del Edificio Existente, que evalúa el estado actual del edificio antes de la rehabilitación, y Línea 5.2, para la redacción del proyecto de rehabilitación, una vez identificadas las necesidades del edificio. A este respecto, Eaves puntualizó que “se pueden abordar mejoras en la envolvente del edificio (aislamiento de fachadas y cubiertas), instalaciones eficientes (equipos de climatización eficientes) y uso de energías renovables (placas solares térmicas, fotovoltaicas, aerotermia, biomasa)”. Pero, sobre todo, puso el foco en que además de las ayudas directas, también se pueden “obtener beneficios fiscales”. “En tres años podemos tener amortizado el gasto. Abogamos por simplificar el proceso, acompañando al cliente para llegar a un trascendental objetivo común: la sostenibilidad”, añadía.

Como reflexiones finales, Blanca Cruz del CAF subrayó la “importancia crucial de la labor divulgativa e informativa realizada por su oficina”. Hizo hincapié en que “la principal preocupación inicial suele ser “el coste económico de las mejoras”, pero destacó “los beneficios fiscales y las opciones de financiación ventajosas disponibles a través de los convenios”.

Ángel Quesada recalcó esas “dificultades” que enfrentan los propietarios al abordar el aspecto económico. Subrayó la relevancia de los fondos europeos que “ofrecen apoyo financiero y el potencial de ahorro energético como incentivos significativos”.

Por otro lado, Mercedes Romero insistió en “la necesidad de proporcionar claridad y respuestas exhaustivas a todas las preguntas de los propietarios”. Resaltó “la importancia de contar con un técnico de confianza que pueda explicar tanto los detalles técnicos como los financieros de las mejoras”. Asimismo, mencionó el papel crucial de los administradores de fincas en la comprensión y la transmisión de la importancia de las mejoras energéticas. Mercedes finalizó destacando la cooperación necesaria entre empresas, entidades financieras y comunidades para alcanzar acuerdos colaborativos y efectivos.

Mark Eaves insistió en que “la inversión para mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios es necesaria y nos encontramos en el momento propicio para realizarla. Además, la rehabilitación reportará a las comunidades de vecinos ahorro económico y confort en sus hogares. Es un camino en el que todos vamos de la mano para ayudar a que estos proyectos se lleven a cabo y, desde BBVA, lo hacemos dando acompañamiento y el apoyo financiero necesario, porque sin ello la transición energética sería mucho más lenta en tiempo”.

Todos coincidieron en que este es el momento de actuar.