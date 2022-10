"Estoy orgulloso de contribuir a mejorar la sociedad desde mi pequeña atalaya"

La empresa agroalimentaria SAT Royal -con sede en San José de la Rinconada, Sevilla- ha obtenido el VIII Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander. Su presidente, José Gandía, recogió el galardón en la noche del miércoles en el Palacio de Yanduri, sede del banco en la capital hispalense, en presencia de Luis Isasi, presidente de Santander España; Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y José Joly, presidente de Grupo Joly.

SAT Royal sucede así a una lista de premiados que da muestra de la importancia de la agroindustria andaluza a nivel nacional e incluso internacional. Son, por orden de reconocimiento, Ebro Foods, González Byass, Ybarra, Covap, La Unión, Sánchez Romero Carvajal y Dcoop. Algunos de los máximos responsables de estas firmas, como Antonio Hernández Callejas (Ebro Foods), Antonio Gallego (Ybarra) y Antonio Luque (Dcoop) estuvieron presentes en el acto, con una nutrida presencia de empresarios del sector.

Como afirmó José Joly, este acontecimiento se ha convertido en el "punto de encuentro de mayor rango y prestigio para celebrar la pujanza del sector y en un marco para que sus protagonistas compartan inquietudes".

El premio a SAT Royal fue concedido por un jurado presidido por Manuel de la Cruz, director Territorial de Banco Santander en Andalucía, y del que formaron parte Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario – CIA3 (compuesto por las Universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén); José Antonio Lara Martínez, responsable de Negocio Agroalimentario de Banco Santander en Andalucía; José Antonio Carrizosa, director de Publicaciones del Grupo Joly; y, Tomás Valiente, director general de Grupo Joly, que actuó como Secretario.

SAT Royal obtiene el premio por "estar a la vanguardia en la investigación de nuevas variedades de fruta, primero de fruta de hueso y luego, a partir de 2008, de 'berries'", lo que la hace ser un referente en frutas 'premium' en Europa; por su dimensión comercial (está presente en más de 36 países) y por su capacidad para crear empleo. Hasta 10.000 personas en Marruecos y 5.000 en España son contratadas por la sociedad en campaña.

En su discurso de agradecimiento, José Gandía (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1945) se declaró "contento y emocionado" por recibir este premio, y explicó que la innovación es parte de su ADN. A partir de ahí, relató su peripecia hasta recaer en Sevilla e introducir en Andalucía la variedad temprana de fruta de hueso, adaptada al clima del sur al necesitar menos horas de frío. Toda una novedad en la tradicional agricultura andaluza de los años 70.

Hijo de citricultores valencianos, afirmó que lo que ha hecho, "de alguna manera, es continuar la saga", seguir con lo que vivió en su casa. Sus padres se instalaron en Marruecos en los 50 (entonces la exportación desde España era más complicada) y él, al terminar la carrera (finales de los 60) tuvo que elegir entre el país vecino y el nuestro. "Elegí Sevilla porque tuve la oportunidad de hacer una práctica (durante sus estudios) en el Banco de Andalucía. Encontré a gente extraordinaria, con una personalidad única, muy lejana de lo que estaba acostumbrado pero con un atractivo extraordinario".

Aquí se hizo amigo de un ingeniero francés y se inició en el mundo de la investigación genética. Contactó con investigadores de la Universidad de California y trajo las nuevas variedades de fruta de hueso. "Fui enriqueciendo el patrimonio y las posibilidades de Andalucía", dijo. Y aclaró que no solo se instaló en esta tierra por la forma de ser de sus gentes sino por "un clima muy interesante, una calidad de la tierra razonable y por su dimensión; en Andalucía existía un tamaño de la propiedad que propiciaba crear empresas sólidas y grandes".

De los frutos de su trabajo, destacó varias cosas. Primero, el gran crecimiento en arándanos, que ha llevado a SAT Royal a ser líder europeo en este producto y que se ha expandido en España gracias a la labor de distribución de Mercadona, con quien mantiene acuerdos comerciales.

Las mayores explotaciones de arándanos de SAT Royal están en Marruecos, donde puede emplear hasta a 12.000 personas según campaña. Gandía se mostró especialmente complacido de la labor de la compañía allí, con una fundación, Sanady, que enseña a los hijos de los empleados a leer y escribir (y algo de matemáticas). En los últimos cinco años, SAT Royal ha sido considerada la mejor empresa para trabajar en Marruecos en el sector agroalimentario.

"Me siento orgulloso de haber podido contribuir desde mi pequeña atalaya a mejorar la sociedad", dijo, algo visible no solo en Marruecos, sino también en España. Gandía es confundador de Fruit Attraction, una feria que se ha convertido en referente mundial, algo impensable cuando nació hace 14 años.

Respecto al futuro, se mostró convencido de que su tarea "va a continuar", en las personas de su hijo Eduardo (que ya se forma para dirigir SAT Royal), de la consejera delegada, Macarena García-Otero y del director general, Pascal Boutin.

Carmen Crespo pide inversiones en agua

En su intervención, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, llamó a la defensa del sector agroalimentario andaluz con 'lobbies' en Bruselas que eliminen el "déficit de conocimiento sobre lo que somos".

En un momento en que Europa prima la agricultura de proximidad y el cuidado del medio ambiente, la consejera reivindicó que la agricultura andaluza cumple estas dos premisas. La primera porque pese a su carácter exportador garantiza la soberanía alimentaria de Europa. "Me niego a que se nos deje de llamar agricultura de proximidad". Y la segunda porque el campo andaluz "aporta salud, cultiva de forma sostenible y social y es cuidadoso con las huellas". "Nadie nos puede dar lecciones de nada".

Crespo, en la línea de las últimas semanas, reclamó inversiones hidráulicas al Estado. "En los presupuestos hay un 11,5% menos de inversiones", afirmó, y añadió que si no hay un esfuerzo para activar todas las fuentes hídricas posibles (con infraestructuras, conducciones, modernización de regadíos, regeneración, desalación, etc.) "Andalucía estará en desventaja", pese a que la huella hídrica de la huerta regional es 20 veces menor que la de otras zonas con más agua".

La consejera reivindicó que la Junta ya está haciendo su parte, con una previsión de 1.500 millones de inversión en los próximos años y 141 millones del decreto de sequía.

José Joly y los atractivos de Andalucía

El presidente de Grupo Joly, José Joly, aseguró que Andalucía está "abocada" a tener mayor peso entre las principales regiones agrícolas de Europa y añadió que no hay un territorio en el continente con mayores atractivos en cuanto a que tiene buen clima, costa, alta velocidad, amabilidad, tradiciones... "No es exagerado decir que no hay una región con mayores atractivos", insistió.

Respecto a SAT Royal, aseguró que "es a la innovación lo que los números a las matemáticas o las palabras al lenguaje; cuando empezó a investigar con los institutos más avanzados del mundo nadie lo hacía, al menos no con un método establecido".