El número de empresas andaluzas en bolsa cae a mínimos históricos

Tras dejar la bolsa española las empresas sevillanas Tier1, Clever Global y Abengoa, así como la granadina Biosearch, el número de cotizadas andaluzas ha caído a mínimos históricos tanto en el mercado continuo como en el alternativo. La falta de cultura financiera, el escaso tamaño de las empresas andaluzas y la inexistencia de ayudas púbicas para afrontar los gastos de salida a bolsa son algunas de las razones que apuntan los expertos consultados por este periódico para explicar las razones de la escasa presencia de las compañías regionales en esos mercados, sobre todo si se compara con otras comunidades autónomas.

La biotecnológica Biosearch (antigua Puleva Biotech) dejó de cotizar en el parqué cuando fue adquirida por la multinacional irlandesa Kerry Group en 2021, mientras que Clever Global abandonó la bolsa al ser comprada a mediados de 2024 por el empresario madrileño Ventura Gil, fundador de Business Software Group (BSG) y en 2025 siguió el mismo camino Tier1 al ser opada por la italiana Retex. Abengoa fue excluida de la Bolsa en 2022 tras dos años sin cotizar por los problemas económicos que arrastraba la multinacional.

Mercado continuo

Actualmente, cotizan en el mercado continuo cuatro empresas andaluzas, entre ellas Unicaja, con sede en Málaga y actualmente en el selecto grupo del Ibex35. Además, están la promotora sevillana Inmobiliaria del Sur (Insur); Cox ABG Group, que compró la mayor parte de los activos de Abengoa y está radicada en la capital andaluza desde el pasado 26 de mayo; y la también sevillana Ezentis, dedicada a la instalación y mantenimiento de las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones. En el mercado continuo se encuentran también las cotizadas Deoleo y Ebro Foods, con numerosas plantas de producción en Andalucía, especialmente en Córdoba y Sevilla, respectivamente, pero cuyas sedes sociales están en Madrid, por lo que no se consideran andaluzas a efectos estadísticos.

En el mercado alternativo o BME Growth, para pequeñas compañías, quedan ya solo Secuoya Grupo de Comunicación, con sede en Granada y fundada por Raúl Berdonés y Pablo Jimeno, y Biotechnology Assets (antes ADL Bionatura Solutions), presidida por Víctor Manuel Infante Antiñolo. En Euronext París cotizan otras andaluzas, como las malagueñas Res Gestae, Maq Administración Urbana o AGP, o la gaditana Nortem Briogroup. Para evitar la fuga de muchas empresas a mercados extranjeros, BME ha creado en España el segmento Scaleup, similar al Euronext Access en París, y con menos requisitos de transparencia que el Growth, al que han salido en 2024 las firmas marbellís Solvento y Alfil Patrimonial.

Consciente de la necesidad de una mayor presencia de empresas andaluzas en los mercados de capitales, Andalucía Trade, dirigida por Antonio Castro, prepara ayudas para facilitar su cotización. Así, en el segundo semestre de 2025 sacará subvenciones por un millón de euros para pulsar el interés de las empresas. Consistirán, según la Junta de Andalucía, en un porcentaje de los gastos de estudio y acceso a determinados mercados alternativos.

Javier Romero, director en Andalucía occidental y Extremadura de Renta 4 / M. G.

Escaso tamaño de las empresas

Javier Romero López es director en Andalucía occidental, Málaga y Extremadura del banco de inversión Renta 4, que facilita la salida a bolsa de empresas actuando como banco custodio (tiene depositadas las acciones de la compañía que sale a Bolsa), asesor registrado (coordina la salida al parqué) o banco agente (carga en cuenta los títulos, se ocupa del mantenimiento del cuaderno de acciones o del pago de dividendo, entre otras cosas). Como banco agente y custodio, Renta 4 ha ayudado a debutar en BME Scaleup a las socimis Alfil y Grupo Solvento. Además, actualmente es banco custodio de Nortem Group, que está en Euronext Access.

¿Por qué hay tan pocas empresas andaluzas en bolsa? Para este experto con más de 20 años en el sector hay una razón clara: "En Andalucía falta cultura financiera. Hay muy buenas empresas, pero la mayoría son pequeñas y en esas compañías, las segundas o terceras generaciones tienen que estar preparadas para escalar esos negocios y poder competir en un mercado global. Para financiarse hay que acudir a los mercados de capitales porque la financiación bancaria convencional tiene un límite. Muchas compañías no conocen los mercados de capitales y por eso les da miedo salir a cotizar. Todo ello explica que no haya muchas empresas andaluzas en bolsa y que ni siquiera lo tomen como un reto".

Salir a cotizar y mantenerse en bolsa no es precisamente barato, aunque Javier Romero objeta que con lo que se ahorran las socimis en el Impuesto de Sociedades se amortiza el gasto. La salida al parqué de una socimi al Scaleup puede costar unos 120.000 euros, incluidos los honorarios del banco custodio, el asesor registrado, la auditoría, la tasación... El mantenimiento anual en bolsa es de unos 50.000 euros, algo más caro en el segmento Growth. "La cantidad varía dependiente también del tamaño. No es lo mismo que salga con una cotización de 10 millones que de 100 millones", precisa el director territorial de Renta 4.

Sobre las reticencias de empresas a hacer transparentes sus cuentas para salir a bolsa, admite Javier Romero que hay compañías que han llevado a cabo prácticas poco profesionales, como incluir como activos de la compañía el yate o el vehículo familiar. "Salir a bolsa te exige valorar los activos de la empresa por parte de tasadores, que un auditor examine tus cuentas o permitir que un abogado mercantilista o fiscalista reestructure el patrimonio. Todo ello tiene ventajas y desventajas. La ventaja es profesionalizar la compañía si quieres salir a vender a Europa y crecer. Además, que una empresa sea cotizada da seguridad a los proveedores y a los clientes, además de acceder a financiación más barata, como le sucedió a Solvento ¿Desventajas? No todos los empresarios están dispuestos a realizar ese esfuerzo de transparencia porque vas a estar controlado por Banco de España y CNMV".

Antonio Fernández, presidente y propietario de Armanext / M. G.

Crecer internacionalmente

Por su parte, Antonio Fernández es presidente y propietario de Armanext, una empresa que desde hace 15 años incorpora al mercado de valores a pymes y socimis, tanto en Madrid, París o Lisboa. Como asesor registrado ha participado hasta ahora en la salida a bolsa de más de 60 empresas, entre ellas General de Galerías, del multimillonario Tomás Olivo, o Solvento y Alfil. A su juicio, "muchas pymes andaluzas saldrían a bolsa si recibieran alguna ayuda de la Junta de Andalucía, como ocurre en otras comunidades".

"El Gobierno andaluz está haciendo mucho esfuerzo para potenciar el crecimiento de las pymes mediante el capital riesgo, lo que no acabamos de entender. No sabemos -dice- si lo hace por razones políticas, económicas o financieras, pero lo cierto es que no ha sacado ninguna línea de ayuda para que las empresas andaluzas salgan a cotizar y no se ha puesto en contacto con quienes participamos en esas operaciones en los distintos sistemas multilaterales de negociación, como son los asesores registradores o listing sponsor".

Fernández no entiende "por qué la Junta está destinando mas de 80 millones de euros para que fondos de private equity entren en compañías andaluzas pero no da préstamos para que salgan a cotizar grupos empresariales familiares que ponen el 80% de su patrimonio en sus empresas. Con estas condiciones, aquí no va a salir a bolsa ninguna compañía porque se van a ir fuera de Andalucía, a comunidades donde sí dan ayudas". A su juicio, "las empresas tecnológicas y del agro andaluz van a necesitar ayuda para crecer y una forma de hacerlo es saliendo a bolsa porque en el siglo XXI no puedes, por ejemplo, exportar tecnología a la costa oeste de EEUU sin estar auditada, sin dar información de tus accionistas o de tu concentración de riesgos. El que siga pensando que no quiere transparencia, está hundido si quiere crecer internacionalmente".