La malagueña Aertec duplica sus instalaciones en Sevilla para potenciar su línea de producción

Aertec ha duplicado las instalaciones de su sede en Sevilla para potenciar la linea de producción. Con ese objetivo, la multinacional malagueña ha creado una nueva sociedad –filial de la matriz fundada en la capital de la Costa del Sol en 1997–, que se dedicará prácticamente en exclusiva al diseño, montaje y comercialización de su producto estrella dedicado a la industria defensiva, el vehículo aéreo no tripulado Tarsis.

Las nuevas instalaciones se hallan anexas a la actual sede que la malagueña tiene en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Sevilla, Aerópolis. Según fuentes de la compañía, permitirán reducir en casi un tercio el tiempo de fabricación con tecnología propia del citado producto, cuyo negocio queda ahora agrupado en Aertec Defense & Aerial Systems, la nueva sociedad.

Más autonomía

La necesidad de ampliar la fabricación del Tarsis es la que ha terminado por convencer a la compañía para tomar esta decisión. Desde su fundación por Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón, la empresa se ha focalizado en los servicios de ingeniería y tecnología y no tanto a la fabricación. Ahora, el ritmo desarrollo de esta máquina –y toda su gama– ha obligado a Aertec a crear una filial con más autonomía.

Para el proyecto de seguir desarrollando este dron –usado por el Ministerio de Defensa español y exportado a otros puntos internacionales–, Aertec requería de maquinaria, herramientas e instalaciones diferentes a las que hasta ahora precisaba. Así, ya cuenta con una Línea de Ensamblaje Final (FAL, en sus siglas en inglés) en la capital andaluza.

Transfiere sus patentes y clientes

Aunque estará enfocada en la gama tarsis, Aertec comercializará todo su catálogo a través de esta nueva filial. Eso sí, estará enfocada en potenciar su especialización en el sector de la defensa. En la misma estrategia, la firma malagueña ha transferido desde sus matriz a la recién inaugurada filial todos los clientes, todas patentes de los productos ya desarrollados y numerosos profesionales.

En cuanto a esta última cuestión, la multinacional prevé que también requiera de más y nuevos trabajadores. "El crecimiento es implícito", insisten desde la compañía. De momento, Aertec ha duplicado sus espacio y capacidad para seguir creciendo. Sin ir más lejos, el año pasado ya creció en torno al 20% sobre su facturación anterior y su negocio llegó a sobrepasar los 30 millones de euros.

La tecnología más avanzada

La familia Tarsis son los drones de tecnología española más avanzados en su clase. Su versión actual de operación en pistas cortas y no preparadas, así como la versión actualmente en desarrollo de despegue y aterrizaje vertical, con propulsión híbrida, han sido concebidas para diferentes aplicaciones en el ámbito militar y civil.

Sus sistemas cuentan con tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing, en inglés) y un completo sistema de guiado, navegación y control, todo ello basado en desarrollos propietarios. Además, gracias a ser los propietarios de las tecnologías fundamentales del sistema, pueden integrar otras múltiples opciones con gran agilidad y eficiencia.

Entre ellas, se encuentran los escenarios de comunicaciones seguras, integración de armamento, designación de blancos por láser, enlace satelital de respaldo, sensores duales y multiespectrales o cargas útiles de comunicaciones o aplicaciones de apoyo a emergencias. Cuenta con versiones de entre 15 y 90 kilos con amplia autonomía de vuelo.