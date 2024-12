La Junta anuncia ayudas de 15,2 millones para la industria auxiliar del sector naval de Cádiz

Cádiz/La Junta de Andalucía anuncia ayudas por importe de 15,2 millones de euros destinadas a la industria auxiliar naval en la provincia de Cádiz. La previsión del Gobierno andaluz es aprobar antes de que acabe el año la segunda convocatoria de incentivos del nuevo fondo europeo de Transición Justa "con el que respaldará uno de los cinco proyectos tractores sobre los que se quiere hacer pivotar el crecimiento de industria sostenible en la provincia gaditana".

"Se destinarán a impulsar la transición hacia una economía sostenible, climáticamente neutra, circular, digital y eficiente en el uso de recursos, que genere nuevas oportunidades industriales y refuerce la industria naval auxiliar de Cádiz", apunta el consejero de Industria, Jorge Paradela, que abunda en que potenciarán uno de los sectores industriales estratégicos para la provincia "en los que presenta una de sus mayores fortalezas".

La Junta ha identificado cinco proyectos de la mano de los principales agentes industriales de la provincia. Así, además de para la industria auxiliar naval, el Gobierno andaluz lanzará ayudas en Cádiz para impulsar la economía circular y los combustibles alternativos; soluciones inteligentes y sostenibles a través de la construcción industrializada; el Hub Aeronáutico NET ZERO de aviación sostenible en Jerez; y un ecosistema en torno al hidrógeno verde. En total, se destinarán 76,8 millones a impulsar nueva "industria verde" en la provincia.

El Fondo de Transición Justa es uno de los instrumentos de apoyo que la Consejería de Industria pone a disposición del tejido industrial, pero no el único, aclara. Así, el consejero señala que esta semana se ha publicado la resolución de la primera convocatoria de ayudas específica para respaldar inversiones en infraestructuras básicas de proyectos industriales en Cádiz. "Destinamos 1,6 millones de euros para apoyar a nueve empresas repartidas por la provincia", añade. Convocadas en mayo se cobrarán antes de que finalice el año, lo que muestra, plantea la Administración andaluza, la agilidad con la que se trabaja, algo que es lo que "más valoran las empresas"

En los próximos meses se va a lanzar un nuevo instrumento de ayudas, denominado incentivos integrados, que pretenden "ayudar a mejorar la competitividad de nuestra industria al tiempo que esta avanza en eficiencia energética". Así, los proyectos industriales que contemplen inversiones de mejora en equipos, digitalización o innovación tendrán mayor baremación para optar a estas ayudas si incorporan el uso de renovables o iniciativas que mejoren su consumo energético,

Jorge Paradela ha incidido en el dinamismo industrial de Cádiz, como ponen de relieve los datos de balance de la inversión industrial captada en los dos últimos años y medio (de agosto 2021 a diciembre de 2023) apoyada por instrumentos del Gobierno andaluz. Así, de los 11.000 millones contabilizados en Andalucía, "Cádiz ha sido la tercera provincia en captación de esta inversión, solo por detrás de Huelva y Sevilla, con un volumen de 1.163 millones de euros", menciona. Esta política de apoyo a la industria va a continuar bajo el paraguas del Plan CRECE Industria con horizonte 2027, dotado con 1.800 millones, y que persigue movilizar 25.000 millones en inversiones.

El consejero advierte de que las oportunidades industriales que se están generando en Cádiz, en gran parte vinculadas a la "industria verde y las energías renovables", no podrán desarrollarse en todo su potencial si no se ven acompañadas de la necesaria inversión en redes de transporte del sistema eléctrico, una actuación que corresponde al Gobierno central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por eso, la Junta ha presentado una propuesta de inversiones que asciende a 544 millones para el conjunto de Andalucía "para corregir la infradotación en redes de transporte eléctrico en la región, que se sitúa un 40% por debajo de la media peninsular". "Si no contamos con la inversión adecuada que revierta este déficit histórico perderemos la mayor oportunidad que ha tenido Andalucía en las últimas décadas, que no es otra que aprovechar las energías limpias para reindustrializar la región", insiste.

Para la provincia de Cádiz el Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio que incluya en la nueva planificación energética 2025-2030 -el plan de inversiones del Gobierno en redes eléctricas para periodos de seis años- actuaciones que suman 61,6 millones de euros en nuevas inversiones. Entre ellas, destaca una nueva subestación, Cartuja 400kV, en el noroeste de la provincia, y conexión mediante un nuevo doble circuito a Arcos de la Frontera para mejorar la seguridad del suministro, que hará aflorar nueva capacidad de evacuación renovable y permitirá atender nuevos desarrollos industriales; una nueva conexión estructural de doble circuito entre las subestaciones existentes El Zumajo y Facinas, que mejorará el mallado de la red de 220 kV reforzando la interconexión de la red de Cádiz y 16 nuevas posiciones, fundamentalmente para proyectos relacionados con la economía del hidrógeno, con especial incidencia en la comarca del Campo de Gibraltar.