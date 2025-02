El hidrógeno verde, una oportunidad para la descarbonización con varios retos por delante

Huelva/Mejorar los costes de produccion, obtener las garantías legislativas suficientes para que los proyectos se desarrollen, avanzar en la logística y, por supuesto, conseguir la cualificación necesaria para el personal que trabajará en el sector. La segunda jornada del II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se está celebrando en Huelva, ha comenzado con unos mensajes claros sobre los retos y las oportunidades a los que se enfrenta este vector energético, así como la importancia de las alianzas para la descarbonización de Europa gracias al Hidrógeno Verde.

Precisamente, ’Los retos y oportunidades en la construcción de proyectos a gran escala de Hidrógeno Verde y derivados’ ha sido la sesión plenaria encargada de abrir la programación este miércoles. Rafael Lapique, director EPC en Avalon Renovables, ha moderado un debate en el que los ponentes Renan Balpe, business development Manager - Energy Transition en Air Liquide Iberia; Jesús Santos Egea, CEO COX ENERGY EPC; Javier Moret, global head of LNG at RWE Supply and Trading GmbH; Daniel Fernández de Salamanca, CEO - EMEA en Hygreen Energy y Nacho Casajús, Global Strategy and Growth Lead at Exolum Clean Energies Lead, han confirmado que Europa, España y Andalucía (y en concreto Huelva) viven un momento “único en el que podemos destacar que hidrógeno se escribe con H de hazaña, la hazaña importante que estamos afrontando; y como, con H de Huelva porque se está convirtiendo en la base del hidrógeno verde”.

Los ponentes han coincidido que los retos más cercanos a los que se enfrenta el sector es “mejorar el coste de producción del hidrógeno verde, así como ofrecer una garantía a largo plazo para los proyectos ya que tienen como mínimo un desarrollo de 10 años”. Asimismo, Diego Toscano ha insistido en la necesidad del “aprendizaje entre partners, que compartan visión, conocimientos, un enriquecimiento mutuo que nos ofrezca a todos soluciones innovadoras de futuro”; y ha incidido que “debemos integrar esos sistemas/productos/desarrollos que ya funcionan en otros lugares como China, estudiarlos y aplicarlos dentro de nuestro propio marco y normativa”. Además, Hacho Casajús ha expuesto que “el reto es que en proyectos de escala falta la calidad en la regulación, no está suficientemente claros y habría que trabajar para un marco común”. Y es que “la transición energética tiene que ser sostenible y pragmática. Es tiempo de generosidad, asumir riesgos en proyectos actuando como socios, fomentando la colaboración entre empresas. Por ello hay que seleccionar bien los proyectos, tanto los grandes como los pequeños que ofrezcan una realidad”, ha añadido Nacho Casajús.

Javier Moret ha puesto de manifiesto que “tenemos 3 problemas fundamentales porque la tecnología y logística, y profesionales, están ahí; pero nos faltan incentivos homologables, que haya asimetría en el mercado; también escuchar al cliente para adaptar el producto a su necesidad; y apostar por la vía marítima, porque nos encontramos con más problemas en las estructuras de gaseoductos cuando se trata de cruzar otros países y el tráfico marítimo está más desarrollado”. Un hecho que ha remarcado Renan Balpe ya que “se necesita una estabilidad económica para descarbonizar de forma más rápida”.

Red Eléctrica

Antonio José Palacio Lanne-Lenne, jefe del Servicio de Energía de la SGE en la Junta de Andalucía, ha sido el moderador de la mesa ‘Renovables y Red Eléctrica para producción H2V’, en la que han participado Jorge Jiménez, delegado de REDEIA en Andalucía; Alfonso Vargas, presidente de CLANER; César Martín-Montalvo , CEO de Wulkan Energy; Ibán Molina, director de Hidrógeno Verde en Iberdrola y Eva Laín Rodríguez, CEO de LainTech. César Martín-Montalvo ha señalado que “debemos ayudar a la estabilización. Desde Wulkan se apuesta por el almacenamiento de la energía necesaria para producir por la noche con dos objetivos: captar energía cuando es más barata y usar energía para seguir produciendo 24 horas, 7 días a la semana”. En este sentido, Jorge Jiménez ha indicado que “se están dando importantes pasos, focalizándonos en el almacenamiento y grandes consumos. Por lo que debe haber una implicación de las administraciones para agilizar la tramitación de estos desarrollos, más ágiles y rápidos. No podemos esperar”.

Alfonso Vargas ha indicado que “el desarrollo de la red es fundamental para que crezca la demanda, y así vuelvan a crecer las redes, reduciendo los costes para todos”. Sobre el coste ha hablado Ibán Molina, que ha explicado que “la primera lección aprendida es que producir hidrógeno verde es más caro, y cuesta más que una planta fotovoltaica porque es una tecnología ‘nueva’ que se está desarrollando a medida que vamos creciendo”. Por ejemplo, “en Huelva estamos esperando las ayudas, porque ya está el proyecto, los terrenos, las energías renovables… Pero aún faltan las ayudas”. Eva Laín, por su parte, ha celebrado que “cuando hablamos de Andalucía debemos decir que tiene todos los ingredientes para liderar la revolución del hidrógeno: materias primas, situación geográfica, tecnologías, personal… La relación y desarrollo del sector minero con la evolución del hidrógeno verde es esencial y está estrechamente ligada. Es, sin duda, una oportunidad singular para el autoabastecimiento de energía para Europa”.