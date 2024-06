España tiene más de 148.000 puestos de trabajo sin cubrir

El desajuste entre la oferta y la demanda laboral se ha visto acrecentado en España durante los últimos años. Más de 148.000 puestos de trabajo quedaron sin cubrir a lo largo de 2023, lo que supone un récord histórico, según el informe publicado por la Fundación BBVA junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el cual recurre a la vez a los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral elaborado por el INE. Dicha cantidad supone un crecimiento del 44% respecto a 2019 y multiplica por 2,3 veces el dato de 2013.

El coste estimado de estos empleos que no se pudieron cubrir en 2023 restan al PIB en torno a 8.150 millones de euros. Según el estudio, esta cifra podría triplicarse si el mercado laboral español sigue convergiendo al patrón europeo, hasta llegar a los 25.000 millones de euros. Además, se trata de una situación especialmente preocupante teniendo en cuenta factores como la reducción del desempleo, las generaciones jóvenes que tardan en incorporarse al mercado laboral, la emigración de talento al exterior o la jubilación de la generación del baby boom.

Sectores afectados

Los últimos datos aportados por el INE, referidos al primer trimestre de 2024, muestran que entre los principales sectores afectados para cubrir vacantes se encuentran la Administración Pública (36,6% del total de vacantes), la Educación y las Actividades Sanitarias. En concreto, los porcentajes se desglosan de esta forma:

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: 36,6%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas: 10,9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas: 8,1%

Actividades administrativas y servicios auxiliares: 7,2%

Actividades sanitarias y de servicios sociales: 6,8%

Industria manufacturera: 6,0%

Información y comunicaciones: 5,6%

Construcción: 4,6%

Hostelería: 3,8%

Educación: 3,4%

Transporte y almacenamiento: 2,7%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento:1,2%

Actividades financieras y de seguros: 1,1%

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación: 0,6%

Dentro del sector privado las vacantes afectan a todo tipo de sectores, algunos que requieren trabajadores relativamente más cualificados, como las actividades profesionales, científicas y técnicas (8,1% del total), y otros más tradicionales, como el comercio (10,9%) y la hostelería (3,8%).

Por otra parte, de las 15 ocupaciones más solicitadas en el Servicio Público de Empleo Estatal, 8 corresponden a Ocupaciones Elementales, 4 a Trabajadores de los servicios de restauración, personales y vendedores, 2 a Empleados administrativos comunes y 1 a Trabajadores cualificados del sector agrícola. Según el informe, la mayor parte de los parados responden a perfiles de baja cualificación, por lo que las empresas tienen más dificultades para cubrir los empleos más cualificados. No obstante, esto "no significa que no haya asimismo con frecuencia complicaciones para cubrir también los puestos de menor formación".

Preocupación en las empresas

Los últimos resultados de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), referidos al segundo trimestre de 2024, indican que el 41,1% de las empresas declararon un impacto negativo sobre su actividad debido a la falta de disponibilidad de mano de obra, un condicionante mucho más relevante que la falta de demanda o los problemas de suministros, semejante en importancia a los costes energéticos y solo algo por detrás de la incertidumbre política.

Tercera menor tasa a nivel europeo

El problema de las vacantes es mucho menos frecuente en España que en el conjunto de la Unión Europea. Tal y como refleja el indicador de la tasa de vacantes, que aproxima el porcentaje de empleos totales potenciales que se mantienen sin cubrir, la tasa española es una tercera parte de la media europea.

En la actualidad, España es uno de los países con menor tasa de vacantes (0,9%), por debajo del 1%, con Bulgaria, Rumania y Polonia, a una distancia sustancial de Austria, Bélgica o Países Bajos, todos con tasas por encima del 4%.

Un escenario novedoso en España

La magnitud del problema se presenta como un fenómeno nuevo para España, país que estaba caracterizado desde hace décadas por niveles elevados de paro, a diferencia de otros países europeos más acostumbrados a situaciones próximas al pleno empleo y que cuentan con potentes políticas activas de empleo y sistemas de inserción laboral contrastados, como es el caso de los países escandinavos y centroeuropeos.

En la medida que el empleo continúe creciendo y la tasa de paro convergiendo a niveles como los normales en otros países, el problema de las vacantes continuará incrementándose en España, algo a lo que, según el informe, "el tejido productivo y empresarial nacional no está tan acostumbrado y para lo que estará menos preparado que otros países".

Algunas soluciones para paliar el efecto negativo del problema de las vacantes sin cubrir en España pasan por el aumento de la tasa de actividad, la potenciación de políticas activas de empleo, la atracción de talento extranjero o la retención del nacional. Por otra parte, las empresas se encuentran ante el reto de diseñar nuevas estrategias de reclutamiento o reconfigurar características salariales y no salariales.