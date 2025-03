El dron 'Milano' del INTA realiza sus primeros vuelos en Huelva

Hueva/El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) ha llevado a cabo con éxito los primeros vuelos de su sistema aéreo no tripulado (UAS), denominado Milano, en las instalaciones del Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS), ubicadas en Moguer, Huelva. En total, se han realizado 14 vuelos en los que se han evaluado diferentes parámetros operativos del sistema, unas pruebas que han resultado satisfactorias y se han desarrollado según lo previsto. Entre otras pruebas, los ensayos han incluido despegues y aterrizajes, vuelos en distintos regímenes de velocidad y altitud, así como la verificación del control autónomo de la aeronave y validar las optimizaciones implementadas en el avión y en la estación de control. Este avance no solo consolida el CEUS como un enclave estratégico para la investigación y desarrollo de sistemas no tripulados en España, sino que también refuerza la apuesta por la innovación en el sector aeroespacial andaluz.

Un vigitante

El Milano es un UAS de clase táctica con capacidad de operación en misiones de vigilancia, reconocimiento y adquisición de objetivos. Diseñado por el INTA, presenta una autonomía de hasta 20 horas y un techo operativo de 8.500 metros. Además, su estructura está compuesta por materiales que optimizan su rendimiento aerodinámico y reducen su peso. Este sistema cuenta con sensores electro-ópticos, radares de apertura sintética y equipos de comunicación que le permiten desempeñar misiones en distintos entornos. Su desarrollo responde a la creciente demanda de tecnología no tripulada para aplicaciones tanto militares como civiles, incluyendo la vigilancia fronteriza y el apoyo en emergencias.

En los próximos meses, se efectuarán ensayos en vuelo adicionales con el objetivo de validar las redundancias físicas y analíticas implementadas en el sistema y de aumentar progresivamente el techo de vuelo y la velocidad de la aeronave. Además, se permitirá comprobar el radioenlace entre aeronave y avión a medias y largas distancias. Para estos ensayos, se están planificando misiones en las Deltas 120 y 121 definidas sobre el Golfo de Cádiz, en las que también se utilizará el segundo prototipo Milano.

Los primeros vuelos del dron Milano en Huelva suponen un paso adelante en el desarrollo de tecnología de UAS en España. La colaboración entre el INTA y el CEUS permite consolidar capacidades nacionales en un sector de creciente importancia estratégica y operativa. La evolución de este proyecto y su aplicación en distintos ámbitos marcará su impacto en la industria aeroespacial en los próximos años.

El desarrollo del Milano se enmarca dentro de la estrategia del INTA y del Ministerio de Defensa para dotar a España de capacidades propias en el ámbito de los UAS tácticos. A nivel industrial, otras iniciativas como el sistema SIRTAP de Airbus, un dron táctico español de altas prestaciones que también busca fortalecer la autonomía tecnológica del país en este sector. Adquirido a Airbus por el Ministerio de Defensa por casi 600 millones de euros, el SIRTAP comenzará sus pruebas de vuelo este mismo año precisamente en el CEUS. La compañía aeronáutica ya ha puesto en marcha la línea de ensamblaje final de la aeronave en sus instalaciones de Getafe, donde fabricará el aparato, cuyo ensamblaje final está previsto que termine en los próximos meses.

Sector estratégico

La presencia de infraestructuras como el CEUS sitúa a España en una posición favorable para seguir avanzando en la investigación y desarrollo de sistemas no tripulados, con un eje clave en Andalucía. Estos avances tienen aplicaciones potenciales tanto en defensa como en ámbitos civiles, lo que abre nuevas oportunidades para el sector aeroespacial. El CEUS es una instalación dependiente del INTA que ha sido desarrollada para la experimentación con aeronaves no tripuladas de gran autonomía. Su localización en Huelva, junto al Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), permite realizar ensayos en un entorno controlado y con amplias zonas de vuelo restringidas. Estas instalaciones están concebidas para acoger pruebas de diferentes tipos de UAS, proporcionando un espacio seguro para su validación y certificación. La realización de estos primeros vuelos del Milano en este centro refuerza su papel dentro del ecosistema aeroespacial español y europeo. El CEUS fue inaugurado en octubre de 2023 con el objetivo de convertirse en centro de referencia en Europa para la experimentación con sistemas no tripulados. Ubicado en una extensión de 75 hectáreas, cuenta con infraestructuras avanzadas, como una pista de aterrizaje de más de 1.000 metros, hangares de mantenimiento y laboratorios especializados. Además, dispone de un entorno con baja interferencia electromagnética y una amplia zona de vuelo restringida, lo que permite realizar pruebas con total seguridad y en condiciones óptimas para el desarrollo de nuevas tecnologías aeroespaciales.