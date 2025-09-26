La construcción naval militar y el reto de adaptación tecnológica en tiempo real, a debate en Cádiz

La construcción naval militar afronta un proceso de actualización de las nuevas tecnologías: el IoT (internet de las cosas), la nube o la inteligencia artificial son solo ejemplos de los elementos que deben integrarse en las plataformas marítimas. Ahí está el gemelo digital, un activo virtual que replica un activo físico, que la Armada española estrenará con la nueva fragata F-110. Y, sin embargo, la industria enfrente un nuevo reto: saber adaptarse para responder a la rápida evolución de estas herramientas, casi en tiempo real.

Durante el Blue Zone Forum Navalia Meetting 2025, una de las mesas redondas se centró en analizar la construcción naval militar, la situación en España y los pasos que da Colombia en esa línea. Bajo la moderación del almirante director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada, Nicolás Lapique, varios invitados expusieron sus experiencias y sus puntos de vista sobre este importante reto, la realidad del sector o los riesgos asociados a la adoptación de nuevas tecnologías.

Marta Cobos, experta y aliada de Bullhost y Compitte, habló de "los ciclos de las tecnologías" en referencia a la rapidez con la que aparecen nuevas propuestas y la rapidez con la que dejan atrás avances no tan lejanos. El presidente de Frizonia, Javier Gamundi, reconoció que Defensa siempre ha tenido la iniciativa en cuento a innovación y que poco a poco las empresas "deben tomar la iniciativa" para no depender de otros países, por eso destacó la apuesta por el gemelo digital en el que están implicadas distintas compañías españolas.

El director de construcción del negocio de corbetas y buques de acción marítima de Navantia, Vicente Fernández, señaló la importancia de ser "capaces de actualizar software en entornos de combate". Puso el ejemplo del uso de drones comerciales adaptados y lanzados al campo de combate por el Ejército ucraniano. "Hay que probarlo con el gemelo digital", apuntó.

El vicealmirante Luis Fernández Márquez, presidente Cotecmar, una empresa estatal colombiano de construcción naval y reparaciones que da servicio a la Defensa de su país y otros agentes, reconoció su empeño en estar alineados con las nuevas tecnologías existentes y en luchar para mitigar el impacto de la obsolescencia de esta. De nuevo, introdujo en el debate la importancia de agilizar la adaptación a las nuevas tecnologías, de ser flexibles en la fase de diseño, pero también en la construcción, es decir saber realizar modificaciones en un mismo programa naval de una unidad a otra.

Pero, además, dentro de la adopción de estas nuevas tecnologías no solo hay que trabajar con agilidad, sino también atender a los riesgos que conllevan: de ciberseguridad, de confidencialidad o de ataque a los sistemas de control industrial, advirtió Marta Cobos.