CCOO defiende el nuevo convenio colectivo firmado con Airbus

Cádiz/Comisiones Obreras (CCOO) defiende el acuerdo alcanzado con la Airbus para el VII convenio colectivo que "garantiza una mejora integral en las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla, así como asegura una estabilidad a largo plazo", apunta el presidente del comité de empresa del CBC (el centro de trabajo de la Bahía de Cádiz), Pedro Sánchez Marmolejo. Entre otras cuestiones destacan un incremento salarial mínimo del 7,5%, que mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, y los beneficios sociales que contempla. El sindicato ha firmado junto a ATP este acuerdo "con mayoría absoluta en la comisión negociadora". Otras representaciones sindicales como UGT, CGT, SIPA y ÚTIL han mostrado su disconformidad, incluso con movilizaciones en las distintas factorías de España.

El VII convenio colectivo interempresas de Airbus España "beneficiará a más de 13,500 trabajadores y trabajadoras, garantizando mejoras en el poder adquisitivo, seguridad laboral y bienestar social", destaca los responsables de CCOO en Airbus Cádiz en un comunicado. "CCOO lo valora muy positivamente", menciona Sánchez Marmolejo. Con cuatro años de vigencia incluye un incremento salarial mínimo de 7,5%, pero además amplía beneficios como el transporte colectivo, el servicio de comedor, la guardería, la lavandería para prendas de trabajo, seguro médico, seguro de vida, ayuda a la enseñanza, paga de beneficios y la posibilidad de teletrabajo, "contribuyendo a una mayor flexibilidad laboral y conciliación de la vida personal y profesional". El sindicato señala, además, la inclusión de un plan de previsión social, que contribuye a fortalecer la protección y la seguridad financiera de los empleados y sus familias.

El acuerdo, que la empresa confirmó el jueves pasado el mediodía que había alcanzado, introduce, según indica CCOO en su texto, el contrato relevo que permitirá la transición generacional de la plantilla. Entiende el sindicato que este punto promoverá el desarrollo de nuevos trabajadores, además de dar estabilidad laboral de los actuales. "También se establece un plan de empleo enfocado en la formación continua, a nuevas incorporaciones y al crecimiento profesional, junto con un plan industrial para fomentar la innovación y la competitividad de Airbus en el mercado global", añade.

"Este acuerdo representa un importante avance en la consolidación de un empleo sostenible y de calidad en Airbus, alineado con sus principios de desarrollo y responsabilidad social", concluye el presidente del comité de empresa del CBC.

En contra

Desde UGT cuestionan, sin embargo, el acuerdo en el plano del poder adquisitivo al no equiparar la subida del próximo año a la que recoge el acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), acordado por Gobierno, sindicatos y patronal, "de la que Airbus es garante". Entre otras cuestiones, también se refieren a la "obligatoriedad" que se impone de un plan de pensiones diseñado por la empresa y que vinculan a poder acogerse posteriormente a la jubilación anticipada. A eso suman la retirada del complemento IT, por el que el trabajador de baja recibe el 100% de su sueldo, a partir de la tercera baja anual. Tampoco están de acuerdo con la reducción de la paga de beneficios para los compañeros en prejubilados. Responsables del sindicato critican que se haya mantenido el preacuerdo al considerar que el apoyo de la masa social no está dimensionado con el volumen total de las plantillas.