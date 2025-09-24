Blue Zone Forum 2025 en Cádiz: “En el mar tenemos un recurso, un compromiso y una oportunidad”

El mar. La mar. El “verde azulado” propio de Cádiz. Un recurso, una bendición y también una limitación que más allá de épicos pasajes poéticos o de estampas icónicas en determinados momentos del año es un recurso casi inagotable que abre las puertas a un prometedor futuro para Cádiz, para su bahía y para la provincia. El agua sigue abriéndose paso como un gran revulsivo para Cádiz, que sigue queriendo abrirse hueco como polo de la Economía Azul a nivel internacional. Y para ello, entre otras iniciativas, cumple su tercera edición el Blue Zone Forum que este miércoles ha inaugurado Zona Franca; una iniciativa que se está consolidando y que cada año muestra diferentes aristas respecto a ese sector productivo, económico, laboral y sostenible que se abre cuando Cádiz mira al mar.

“En el mar tenemos un recurso, un compromiso y una oportunidad”, ha afirmado el delegado del Estado en la Zona Franca gaditana, Fran González, que sigue liderando ese impulso por la Economía Azul convencido de que “ser sostenible tiene que se rentable, para las generaciones presentes y para las del futuro”.

En esta ocasión, el Blue Zone Forum se celebra de la mano de Navalia Meeting, como el año pasado lo lideró la UCA. El sector de la construcción naval “está en un momento dulce” y tiene “carga de trabajo futuro asegurado”, por lo que el CEO de Navalia, Javier Arnau, considera muy propicio esta alianza con Zona Franca para poner el foco en la construcción naval en esta tercera edición del Blue Zone Forum. “Es el sitio ideal para sumarnos desde la industria naval y militar de Cádiz”, ha afirmado Arnau, que apuesta no por atraer talentos, sino por “enamorarlos”. “Hay que cogerle cariño a este sector, hace falta mucha mano de obra”, ha añadido animando a la población joven a dirigir su futuro hacia la construcción naval.

El Blue Zone Forum pretende concienciar que el mar “es una fuente inagotable de recursos”, como destacó en una comparecencia por videoconferencia el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, que se mostró convencido de que la Economía Azul “es un pilar fundamental del desarrollo económico”, reafirmado además en los datos que reflejan “una tendencia positiva” en los últimos años, generando hoy 4,82 millones de empleos en todo el mundo y alcanzando en España el 1,23% del PIB y 945.000 puestos de trabajo.

Todos estos se han expuesto como motivos para seguir apostando por este sector productivo. Algo que, como ha referido el alcalde de Cádiz, Bruno García, no es más que hacer hacer lo que siempre ha hecho la ciudad. “Cádiz siempre ha sido de la Economía Azul”, ha afirmado García recordando la actividad comercial de los fenicios y de los romanos tan de actualidad, “cuando Cádiz fue el segundo puerto” del imperio. “La relación de Cádiz con el mar siempre hay que cuidarla y reforzarla; y estamos en el camino”, ha asegurado el alcalde, que ha destacado la unión de administración - “En el Ayuntamiento no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en esta sí que estamos todos a una” ha precisado en presencia de los portavoces de la oposición presentes en el acto de inauguración-, instituciones, empresas y ciudadanía en este sector de la Economía Azul donde la ciudad y la Bahía pueden encontrar una fuente importante de oportunidades económicas, laborales y productivas.

Estas alianzas y el potencial de Cádiz en el sector han convertido ya este Blue Zone Forum en “el congreso más importante de España que se centra en Economía Azul”, a juicio de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que aplaudió el objetivo principal de esta tercera edición de “poner en valor las sinergias con el sector de la construcción naval, donde en España estamos a la vanguardia”.

“La Economía Azul se está convirtiendo en un pilar de la Bahía de Cádiz. Y el ecosistema que se está creando es una enorme oportunidad para todas las personas que tengan una idea, un proyecto empresarial”, ha destacado Montero, que ha alabado el nuevo edificio de Incubazul que precisamente ella inauguró hace diez días “y que es espectacular en el diseño y los servicios que ofrecen”. “Cádiz se está convirtiendo en un polo de innovación y atracción de empresas especializadas en Economía Azul no sólo para España sino para el resto del mundo”, ha concluido la ministra alentando a ese futuro por el que sigue apostando con fuerza Zona Franca y que estos tres días volverá a centrar los debates, análisis y muestra de oportunidades en Cádiz.