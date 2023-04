Los andaluces dedican ya casi el 40% del sueldo al pago del alquiler

El andaluz medio tuvo que dedicar el 38% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2022, la cifra más alta de la última década, frente al 35% en 2021, según el estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2022, basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A nivel nacional, los ciudadanos dedicaron el 43% de su sueldo a este concepto, un porcentaje que superó el 50 % en Baleares, Cataluña, Madrid o País Vasco

En 2022, el precio de la vivienda en alquiler en Andalucía cerró con un incremento anual del 7,2% y situó el precio en diciembre en 9,22 euro metros cuadrados al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Andalucía registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 23.525 euros (1.960 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los andaluces tuvieron que dedicar el 38% del sueldo al pago del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados.

“Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace 10 años. Solo dos comunidades autónomas presentan niveles sanos. El resto, a nivel general y sobre todo en las zonas tensionadas es evidente que la problemática de acceso al alquiler se agrava cada vez más”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por provincias, donde más esfuerzo hay que hacer para comprar una vivienda es en Málaga, donde el inquilino hace frente al alquiler con el 52% de su sueldo; seguida de Sevilla, con el 42%, Cádiz y Huelva, ambas con el 36%; Granada con el 34%, Córdoba con el 31%, Amería con el 30%, y Jaén con el 23%.